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الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة
الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
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وصرح بيسكوف للصحفيين، أنه من السابق لأوانه القول إلى أي مستوى ستستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه تحديد نوع المشاركة المطلوبة، وعلى أي مستوى، لأننا لا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أم لا، وكيف ستسير المفاوضات. الوفد الروسي جاهز، وهو ينتظر في إسطنبول". وأكد بيسكوف على أنه "عقد الرئيس الروسي اجتماعًا لتحضير وفدنا للمفاوضات في إسطنبول. عُقد هذا الاجتماع مساء أمس، قبل مغادرة الوفد إلى تركيا... وجرت مناقشة مشتركة مفصلة لجميع التقارير. وانطلاقًا من هذه التقارير، لخص الرئيس الروسي النتائج، وحدد المهام، وحدد الموقف التفاوضي للوفد الروسي في إسطنبول". وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يستطيع توضيح المرحلة التي وصلت إليها الاستعدادات للقاء مع ترامب، وما إذا كان من الممكن أن يعقد في إسطنبول: "لا، لا توجد أي استعدادات للأيام المقبلة. لم يتم الاتفاق على جوهر المسألة بعد، ولم تطرح، لذا ليس لدينا ما نقوله هنا بعد".ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب الكرملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يذهب إلى تركيا خلال انعقاد المفاوضات.ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
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الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة

11:18 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 12:10 GMT 15.05.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة.
وصرح بيسكوف للصحفيين، أنه من السابق لأوانه القول إلى أي مستوى ستستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه تحديد نوع المشاركة المطلوبة، وعلى أي مستوى، لأننا لا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أم لا، وكيف ستسير المفاوضات. الوفد الروسي جاهز، وهو ينتظر في إسطنبول".
وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تشكيل الوفد الأوكراني طوال مدة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول: "لا. لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن. الجميع كان يعلم مسبقًا أن الوفد الروسي سيصل إلى إسطنبول اليوم 15 ايار/مايو، مستعدا لبدء مفاوضات مباشرة".
وأكد بيسكوف على أنه "عقد الرئيس الروسي اجتماعًا لتحضير وفدنا للمفاوضات في إسطنبول. عُقد هذا الاجتماع مساء أمس، قبل مغادرة الوفد إلى تركيا... وجرت مناقشة مشتركة مفصلة لجميع التقارير. وانطلاقًا من هذه التقارير، لخص الرئيس الروسي النتائج، وحدد المهام، وحدد الموقف التفاوضي للوفد الروسي في إسطنبول".
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يستطيع توضيح المرحلة التي وصلت إليها الاستعدادات للقاء مع ترامب، وما إذا كان من الممكن أن يعقد في إسطنبول: "لا، لا توجد أي استعدادات للأيام المقبلة. لم يتم الاتفاق على جوهر المسألة بعد، ولم تطرح، لذا ليس لدينا ما نقوله هنا بعد".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف، قدم تقريرا عن قضايا السياسة الخارجية خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إعداد الوفد الروسي لمحادثات إسطنبول .
ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب الكرملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يذهب إلى تركيا خلال انعقاد المفاوضات.
ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
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