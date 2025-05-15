https://sarabic.ae/20250515/لافورف-الغرب-لا-يخفي-ضرورة-وقف-إطلاق-النار-لتحضير-كييف-لمواصلة-العمليات-العسكرية-1100558246.html

لافروف: الغرب لا يخفي ضرورة وقف إطلاق النار لتحضير كييف لمواصلة العمليات العسكرية

لافروف: الغرب لا يخفي ضرورة وقف إطلاق النار لتحضير كييف لمواصلة العمليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الغرب لا يخفي ضرورة وقف إطلاق النار لتحضير كييف لمواصلة العمليات العسكرية. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T10:25+0000

2025-05-15T10:25+0000

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وجاء هذا التصريح خلال اجتماع النادي الدبلوماسي في العاصمة الروسية موسكو، وقال لافروف: "سئل ماكرون (عن المفاوضات)... فأجاب بأن المفاوضات والاجتماع ضروريان، ولكن يجب بذل كل جهد ممكن لضمان وقف إطلاق النار، وعلى أوكرانيا أن تقترب من المفاوضات من موقع قوة. إليكم إجابة بديهية، هذا اعتراف صادق بضرورة وقف إطلاق النار، لحشد أوكرانيا (بالأسلحة)، حتى تتمكن من الاستعداد للمفاوضات يومًا ما من موقع قوة".وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تدعم اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات، وأردف قائلا: "لقد أيد الأمريكيون اقتراح رئيسنا (بوتين)، ونحن بحاجة إلى إعطاء المفاوضات فرصة، لا أحد يضمن أن كل شيء سيسير بسلاسة دون مشاكل، على العكس من ذلك، ستكون هناك بالتأكيد مشاكل، كما كان الحال قبل 3 سنوات في إسطنبول، عندما كانت المبادئ الموقعة جاهزة للوضع على ورق التفاوض، ومنع البريطانيون نظام كييف من مواصلة هذه العملية، التي كان من الممكن أن تنتهي بالتوصل إلى تسوية".ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب الكرملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يذهب إلى تركيا خلال انعقاد المفاوضات.ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة، اليوم، فلاديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبةترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250515/الكرملين-بوتين-لن-يحضر-بالتأكيد-المحادثات-الأوكرانية-الروسية-في-تركيا-1100558377.html

https://sarabic.ae/20250515/ترامب-مستعد-للسفر-إلى-إسطنبول-للمشاركة-في-محادثات-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1100556051.html

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