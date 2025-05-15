ترامب: مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في محادثات أوكرانيا إذا لزم الأمر
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في اسطنبول بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.
وقال ترامب خلال اجتماع مع قادة الأعمال في الدوحة: "إذا حدث شيء ما، فسوف أذهب يوم الجمعة إذا كان ذلك مناسبا".
ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".
عدسة "سبوتنيك" ترصد الوضع من المنطقة المحيطة بالمكتب الرئاسي في إسطنبول، حيث من المقرر أن تجري المفاوضات بين ممثلي موسكو وكييف.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 15, 2025
وسيشارك في الوفد الأوكراني مدير مكتب زيلينسكي يرماك، ووزير الدفاع عمروف، ووزيرة الخارجية سيبيا، ومستشار زيلينسكي جوفكا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام… https://t.co/A0OypuKvKh pic.twitter.com/YNP3S57XKQ
ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحادثات ستنعقد في المكان نفسه الذي أجريت فيه قبل 3 سنوات".
📹تجمع الصحفيون من أمام قصر دولما بهجة حيث من المقرر إجراء مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 15, 2025
من المتوقع أن تبدأ المحادثات عند الساعة العاشرة صباحا. pic.twitter.com/5gyeXlRqLF
وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.
ووفق بيان وزعه ديوان الرئاسة لوسائل الإعلام المحلية، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، سيكون الرئيس التركي موجودًا خلال هذه الفترة في العاصمة أنقرة.
وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة، اليوم، فلاديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.