https://sarabic.ae/20250514/مسؤول-أمريكي-ترامب-لن-يتوجه-إلى-تركيا-للمشاركة-بمحادثات-روسية-أوكرانية-مرتقبة-1100548544.html

مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبة

مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبة

سبوتنيك عربي

قال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة، والتي يُتوقع أن تستضيفها مدينة إسطنبول... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T21:12+0000

2025-05-14T21:12+0000

2025-05-14T21:12+0000

ترامب

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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القاهرة – سبوتنيك. وصرح المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز بأن "الرئيس ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا".وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشكيل وفد للتفاوض مع أوكرانيا، برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ووفد آخر من الخبراء لإجراء محادثات مع أوكرانيا.وأورد الكرملين نص أمر وقع عليه بوتين وجاء فيه: كما نص الأمر على تشكيل فريق من الخبراء يضم 4 أعضاء لإجراء محادثات مع أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، الأحد الماضي، إمكانية إجراء "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.بالمقابل، بدأ فلاديمير زيلينسكي مجددا بطرح شروط كانت موسكو قد وصفتها سابقا بأنها غير مقبولة، كما رد على مبادرة بوتين للسلام بشيء من التهديد، مطالبا موسكو بالموافقة على وقف إطلاق نار شامل اعتبارا من 12 مايو/أيار، وعندها فقط سيجلس نظام كييف على طاولة المفاوضات.إلا أنه بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الأوكرانية بالموافقة فورا على مقترح بوتين، قال فلاديمير زيلينسكي إنه ينتظر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس في إسطنبول، للمشاركة في المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف لتسوية الأزمة الأوكرانية.

https://sarabic.ae/20250514/الكرملين-بوتين-اعتمد-تشكيل-وفد-روسيا-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-1100547321.html

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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا