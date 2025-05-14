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لقاء سبوتنيك
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183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250514/مسؤول-أمريكي-ترامب-لن-يتوجه-إلى-تركيا-للمشاركة-بمحادثات-روسية-أوكرانية-مرتقبة-1100548544.html
مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبة
مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبة
سبوتنيك عربي
قال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة، والتي يُتوقع أن تستضيفها مدينة إسطنبول... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T21:12+0000
2025-05-14T21:12+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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القاهرة – سبوتنيك. وصرح المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز بأن "الرئيس ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا".وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشكيل وفد للتفاوض مع أوكرانيا، برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ووفد آخر من الخبراء لإجراء محادثات مع أوكرانيا.وأورد الكرملين نص أمر وقع عليه بوتين وجاء فيه: كما نص الأمر على تشكيل فريق من الخبراء يضم 4 أعضاء لإجراء محادثات مع أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، الأحد الماضي، إمكانية إجراء "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.بالمقابل، بدأ فلاديمير زيلينسكي مجددا بطرح شروط كانت موسكو قد وصفتها سابقا بأنها غير مقبولة، كما رد على مبادرة بوتين للسلام بشيء من التهديد، مطالبا موسكو بالموافقة على وقف إطلاق نار شامل اعتبارا من 12 مايو/أيار، وعندها فقط سيجلس نظام كييف على طاولة المفاوضات.إلا أنه بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الأوكرانية بالموافقة فورا على مقترح بوتين، قال فلاديمير زيلينسكي إنه ينتظر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس في إسطنبول، للمشاركة في المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف لتسوية الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250514/الكرملين-بوتين-اعتمد-تشكيل-وفد-روسيا-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-1100547321.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبة

21:12 GMT 14.05.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo
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قال مسؤول أمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة، والتي يُتوقع أن تستضيفها مدينة إسطنبول التركية غدا الخميس.
القاهرة – سبوتنيك. وصرح المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز بأن "الرئيس ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
الكرملين: بوتين يعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا
20:01 GMT
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تشكيل وفد للتفاوض مع أوكرانيا، برئاسة مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ووفد آخر من الخبراء لإجراء محادثات مع أوكرانيا.
وأورد الكرملين نص أمر وقع عليه بوتين وجاء فيه:
"بشأن قبول التشكيل التالي لوفد من روسيا الاتحادية للمفاوضات مع أوكرانيا: فلاديمير روستيسلافوفيتش ميدينسكي - مساعد رئيس روسيا الاتحادية (رئيس الوفد). ميخائيل يوريفيتش غالوزين - نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية (عضو الوفد). إيغور أوليغوفيتش كوستيوكوف - رئيس الإدارة الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية (عضو الوفد). ألكسندر فاسيلييفيتش فومين - نائب وزير دفاع روسيا الاتحادية (عضو الوفد)".
كما نص الأمر على تشكيل فريق من الخبراء يضم 4 أعضاء لإجراء محادثات مع أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح، الأحد الماضي، إمكانية إجراء "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
بالمقابل، بدأ فلاديمير زيلينسكي مجددا بطرح شروط كانت موسكو قد وصفتها سابقا بأنها غير مقبولة، كما رد على مبادرة بوتين للسلام بشيء من التهديد، مطالبا موسكو بالموافقة على وقف إطلاق نار شامل اعتبارا من 12 مايو/أيار، وعندها فقط سيجلس نظام كييف على طاولة المفاوضات.
إلا أنه بعدما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الأوكرانية بالموافقة فورا على مقترح بوتين، قال فلاديمير زيلينسكي إنه ينتظر لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الخميس في إسطنبول، للمشاركة في المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف لتسوية الأزمة الأوكرانية.
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