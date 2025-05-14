https://sarabic.ae/20250514/الكرملين-بوتين-اعتمد-تشكيل-وفد-روسيا-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-1100547321.html

الكرملين: بوتين يعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا

الكرملين: بوتين يعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، إذ وقع مرسومًا بعنوان "تشكيل وفد روسيا للمفاوضات... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T20:01+0000

2025-05-14T20:01+0000

2025-05-14T20:27+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487403_0:0:3176:1787_1920x0_80_0_0_5cb1e254f2a5e6ee527a4761e87b8832.jpg

وجاء في بيان الكرملين: "تمت الموافقة على التشكيل التالي لوفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي (رئيسا للوفد)، ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي (عضوا)، إيغور كوستيوكوف، رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (عضوا)، ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي (عضوا)".وختم البيان: "يبدأ سريان هذا المرسوم اعتبارًا من يوم توقيعه".وفي وقت سابق من اليوم، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام

https://sarabic.ae/20250514/أوشاكوف-روسيا-مستعدة-لاستئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-يوم-15-مايو-الجاري-في-إسطنبول-1100520937.html

https://sarabic.ae/20250514/أوشاكوف-روسيا-مستعدة-لاستئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-يوم-15-مايو-الجاري-في-إسطنبول-1100520937.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا