https://sarabic.ae/20250514/الكرملين-بوتين-اعتمد-تشكيل-وفد-روسيا-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-1100547321.html
الكرملين: بوتين يعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا
الكرملين: بوتين يعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، إذ وقع مرسومًا بعنوان "تشكيل وفد روسيا للمفاوضات... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T20:01+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الكرملين: "تمت الموافقة على التشكيل التالي لوفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي (رئيسا للوفد)، ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي (عضوا)، إيغور كوستيوكوف، رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (عضوا)، ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي (عضوا)".وختم البيان: "يبدأ سريان هذا المرسوم اعتبارًا من يوم توقيعه".وفي وقت سابق من اليوم، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام
https://sarabic.ae/20250514/أوشاكوف-روسيا-مستعدة-لاستئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-يوم-15-مايو-الجاري-في-إسطنبول-1100520937.html
https://sarabic.ae/20250514/أوشاكوف-روسيا-مستعدة-لاستئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-يوم-15-مايو-الجاري-في-إسطنبول-1100520937.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: بوتين يعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا
20:01 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 20:27 GMT 14.05.2025)
أفاد الكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتمد تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، إذ وقع مرسومًا بعنوان "تشكيل وفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا".
وجاء في بيان الكرملين: "تمت الموافقة على التشكيل التالي لوفد روسيا للمفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي (رئيسا للوفد)، ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي (عضوا)، إيغور كوستيوكوف، رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية (عضوا)، ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي (عضوا)".
وأضاف البيان: "وافق الرئيس الروسي على تشكيل الخبراء، وتضم هذه القائمة النائب الأول لرئيس هيئة الإعلام في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر زورين، ونائبة رئيس المديرية الرئاسية للسياسة الحكومية في المجال الإنساني إيلينا بودوبريفسكايا، ومدير الإدارة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية أليكسي بوليشوك، ونائب رئيس المديرية الرئيسية للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية فيكتور شيفتسوف".
وختم البيان: "يبدأ سريان هذا المرسوم اعتبارًا من يوم توقيعه".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا،
في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها. وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.