https://sarabic.ae/20250514/أوشاكوف-روسيا-مستعدة-لاستئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-يوم-15-مايو-الجاري-في-إسطنبول-1100520937.html
أوشاكوف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو الجاري في إسطنبول
أوشاكوف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو الجاري في إسطنبول
سبوتنيك عربي
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T10:55+0000
2025-05-14T10:55+0000
2025-05-14T11:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أنتم على علم بتصريح الرئيس في 11 مايو (الجاري)، بأننا مستعدون لبدء المفاوضات المباشرة في إسطنبول في 15 مايو (الجاري). أو بالأحرى، بالأحرى ليس البدء، بل استئناف تلك المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني بتحريض من الزملاء والشركاء الغربيين".وذكر أوشاكوف أن "الوفد الروسي سيناقش في إسطنبول، القضايا السياسية والتقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس".وأضاف: "أردوغان أبلغ بوتين، أن تركيا ستقدم الاستضافة المعهودة خلال المفاوضات في إسطنبول".وقال مساعد الرئيس الروسي: "خلال محادثة هاتفية بين رئيسي تركيا وروسيا، يوم الأحد المنصرم، قال الرئيس أردوغان، إننا سنقدم الاستضافة التركية المعهودة الكاملة".وأكد أوشاكوف أن "القنصلية العامة الروسية (في إسطنبول) والسلطات التركية، تتوليان تحديد مكان انعقاد المفاوضات في إسطنبول".الاستخبارات الروسية: خصومنا يخططون لتغيير السلطة في روسيا كما كان الحال قبل مئة عام
https://sarabic.ae/20250514/عودوا-إلى-أوكرانيا-الأوكرانيون-يشتكون-من-سوء-المعاملة-في-بولندا--1100519016.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
أوشاكوف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو الجاري في إسطنبول
10:55 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 11:00 GMT 14.05.2025)
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "أنتم على علم بتصريح الرئيس في 11 مايو (الجاري)، بأننا مستعدون لبدء المفاوضات المباشرة في إسطنبول في 15 مايو (الجاري). أو بالأحرى، بالأحرى ليس البدء، بل استئناف تلك المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني بتحريض من الزملاء والشركاء الغربيين".
وذكر أوشاكوف أن "الوفد الروسي سيناقش في إسطنبول، القضايا السياسية والتقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس".
وأردف أوشاكوف أن الوفد سيناقش القضايا السياسية، بالإضافة إلى عدد كبير من القضايا التقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس.
وأضاف: "أردوغان أبلغ بوتين، أن تركيا ستقدم الاستضافة المعهودة خلال المفاوضات في إسطنبول".
وقال مساعد الرئيس الروسي: "خلال محادثة هاتفية بين رئيسي تركيا وروسيا، يوم الأحد المنصرم، قال الرئيس أردوغان، إننا سنقدم الاستضافة التركية المعهودة الكاملة".
وأكد أوشاكوف أن "القنصلية العامة الروسية (في إسطنبول) والسلطات التركية، تتوليان تحديد مكان انعقاد المفاوضات في إسطنبول".