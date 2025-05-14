https://sarabic.ae/20250514/أوشاكوف-روسيا-مستعدة-لاستئناف-المفاوضات-المباشرة-مع-أوكرانيا-يوم-15-مايو-الجاري-في-إسطنبول-1100520937.html

أوشاكوف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو الجاري في إسطنبول

أوشاكوف: روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا يوم 15 مايو الجاري في إسطنبول

سبوتنيك عربي

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، في 15 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T10:55+0000

2025-05-14T10:55+0000

2025-05-14T11:00+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال أوشاكوف للصحفيين: "أنتم على علم بتصريح الرئيس في 11 مايو (الجاري)، بأننا مستعدون لبدء المفاوضات المباشرة في إسطنبول في 15 مايو (الجاري). أو بالأحرى، بالأحرى ليس البدء، بل استئناف تلك المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني بتحريض من الزملاء والشركاء الغربيين".وذكر أوشاكوف أن "الوفد الروسي سيناقش في إسطنبول، القضايا السياسية والتقنية وسيتم تحديد تشكيلته على هذا الأساس".وأضاف: "أردوغان أبلغ بوتين، أن تركيا ستقدم الاستضافة المعهودة خلال المفاوضات في إسطنبول".وقال مساعد الرئيس الروسي: "خلال محادثة هاتفية بين رئيسي تركيا وروسيا، يوم الأحد المنصرم، قال الرئيس أردوغان، إننا سنقدم الاستضافة التركية المعهودة الكاملة".وأكد أوشاكوف أن "القنصلية العامة الروسية (في إسطنبول) والسلطات التركية، تتوليان تحديد مكان انعقاد المفاوضات في إسطنبول".الاستخبارات الروسية: خصومنا يخططون لتغيير السلطة في روسيا كما كان الحال قبل مئة عام

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