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عرب بوينت بودكاست
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"عودوا إلى أوكرانيا"... الأوكرانيون يشتكون من سوء المعاملة في بولندا
"عودوا إلى أوكرانيا"... الأوكرانيون يشتكون من سوء المعاملة في بولندا
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير غربية عن تعرض اللاجئين الأوكرانيين للمضايقات والضغوط في بولندا، حيث يتعرض هؤلاء لمضايقات بشكل كبير، إذ ظهرت "مشاعر معادية لأوكرانيا، في الأشهر... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T10:21+0000
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ويتعرض الكثير من الأوكرانيين في بولندا، للإساءة في وسائل النقل العام، والتنمر في المدارس، والمواد المعادية للأجانب على الإنترنت.وزادت حملة الانتخابات الرئاسية في بولندا من حدة التوتر، إذ لوحظ تصاعد في الإساءة المعادية للأوكرانيين عبر شبكة الإنترنت، والتي بدأت قبل أشهر عدة، بحسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي". ويأتي في المركز الثاني، المحافظ كارول ناوروكي، الذي يعارض عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمساعدات المالية للاجئين، فيما أشار التقرير إلى أن المرشح الأكثر تأييدا لأوكرانيا رافال ترزاسكوفسكي، قد امتنع عن الترويج لسياسته الداعمة لأوكرانيا بهدف كسب الأصوات.غير أن المرشح الأوفر حظا هو من ائتلاف رئيس الوزراء دونالد توسك، على الرغم من أنه وعد بخفض الرعاية الاجتماعية للأوكرانيين.
https://sarabic.ae/20250512/الخارجية-الروسية-موسكو-ستقدم-ردا-مناسبا-على-قرار-بولندا-بإغلاق-القنصلية-الروسية-في-كراكوف-1100433433.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, أخبار أوكرانيا

"عودوا إلى أوكرانيا"... الأوكرانيون يشتكون من سوء المعاملة في بولندا

10:21 GMT 14.05.2025
© AP Photo / Alik Kepliczبولندا
بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
تابعنا عبر
كشفت تقارير غربية عن تعرض اللاجئين الأوكرانيين للمضايقات والضغوط في بولندا، حيث يتعرض هؤلاء لمضايقات بشكل كبير، إذ ظهرت "مشاعر معادية لأوكرانيا، في الأشهر الأخيرة".
ويتعرض الكثير من الأوكرانيين في بولندا، للإساءة في وسائل النقل العام، والتنمر في المدارس، والمواد المعادية للأجانب على الإنترنت.
وزادت حملة الانتخابات الرئاسية في بولندا من حدة التوتر، إذ لوحظ تصاعد في الإساءة المعادية للأوكرانيين عبر شبكة الإنترنت، والتي بدأت قبل أشهر عدة، بحسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".
ونقل التقرير عن إحدى الناشطات تأكيدها أن "مشاعر الكراهية ضد الأوكرانيين بدأت تتجسد على أرض الواقع، وتزايدت الحالات، منها إساءة معاملة بدافع كراهية الأجانب للعاملين في المتاجر أو الفنادق لمجرد أنهم يتحدثون بلكنة أوكرانية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا على قرار بولندا بإغلاق القنصلية الروسية في كراكوف
12 مايو, 10:46 GMT

وتنفق بولندا 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على اللاجئين الأوكرانيين، وسط تزايد الرأي العام المناهض لدعم أوكرانيا في البلاد والذي ظهر على المرشحين لرئاسة بولندا، حيث يحتل سلافومير مينتزن حاليا المركز الثالث في استطلاعات الرأي، وهو معاد لسياسة أوكرانيا ويدعم الاتفاق مع روسيا.

ويأتي في المركز الثاني، المحافظ كارول ناوروكي، الذي يعارض عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والمساعدات المالية للاجئين، فيما أشار التقرير إلى أن المرشح الأكثر تأييدا لأوكرانيا رافال ترزاسكوفسكي، قد امتنع عن الترويج لسياسته الداعمة لأوكرانيا بهدف كسب الأصوات.
غير أن المرشح الأوفر حظا هو من ائتلاف رئيس الوزراء دونالد توسك، على الرغم من أنه وعد بخفض الرعاية الاجتماعية للأوكرانيين.
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