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الاستخبارات الروسية: خصومنا يخططون لتغيير السلطة في روسيا كما كان الحال قبل مئة عام

الاستخبارات الروسية: خصومنا يخططون لتغيير السلطة في روسيا كما كان الحال قبل مئة عام

سبوتنيك عربي

أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، رئيس الجمعية التاريخية الروسية، اليوم الأربعاء، أن خصوم روسيا الجيوسياسيين الحاليين، يخططون لتغيير... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T08:58+0000

2025-05-14T08:58+0000

2025-05-14T09:11+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو- سبوتنيك. وقال ناريشكين، خلال فعاليات مائدة مستديرة بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الاحتلال الياباني لشمال سخالين: "نرى أن خصوم روسيا الجيوسياسيين قبل 100 عام واليوم، ما زالوا قلقين من اتساع بلادنا وعظمتها ومواردها البشرية والطبيعية، ولا يزال لديهم أحلام وحتى خطط لتغيير سلطة الدولة وقيادتها".وكشف ناريشكين أن "بولندا وجمهوريات البلطيق عدوانية بشكل خاص، على الأقل لفظيًا، فهي تُلوّح بأسلحتها باستمرار، بل أن بولندا أعلنت عن خططها لزرع نحو مليوني لغم مضاد للدبابات على طول حدود بيلاروسيا ومقاطعة كالينينغراد، وترغب أيضًا في الحصول على أسلحة نووية أمريكية. هذا أمر مؤسف".وأكد بالقول: "يجب أن يفهموا، رغم أنهم لا يفهمون بعد، أنه في حال العدوان من جانب الناتو ضد دولة الاتحاد، فإن الضرر سيلحق بالتأكيد بالتحالف بأكمله، ولكن إلى حد أكبر فإن أول من سيعاني هم حاملو مثل هذه الأفكار بين الدوائر السياسية في بولندا ودول البلطيق".الاستخبارات الخارجية الروسية: استخدام نظام زيلينسكي للمواطنين الروس كرهائن يثبت طبيعته النازية

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