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مساحة حرة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
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الاستخبارات الروسية: خصومنا يخططون لتغيير السلطة في روسيا كما كان الحال قبل مئة عام
الاستخبارات الروسية: خصومنا يخططون لتغيير السلطة في روسيا كما كان الحال قبل مئة عام
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، رئيس الجمعية التاريخية الروسية، اليوم الأربعاء، أن خصوم روسيا الجيوسياسيين الحاليين، يخططون لتغيير... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T08:58+0000
2025-05-14T09:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو- سبوتنيك. وقال ناريشكين، خلال فعاليات مائدة مستديرة بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الاحتلال الياباني لشمال سخالين: "نرى أن خصوم روسيا الجيوسياسيين قبل 100 عام واليوم، ما زالوا قلقين من اتساع بلادنا وعظمتها ومواردها البشرية والطبيعية، ولا يزال لديهم أحلام وحتى خطط لتغيير سلطة الدولة وقيادتها".وكشف ناريشكين أن "بولندا وجمهوريات البلطيق عدوانية بشكل خاص، على الأقل لفظيًا، فهي تُلوّح بأسلحتها باستمرار، بل أن بولندا أعلنت عن خططها لزرع نحو مليوني لغم مضاد للدبابات على طول حدود بيلاروسيا ومقاطعة كالينينغراد، وترغب أيضًا في الحصول على أسلحة نووية أمريكية. هذا أمر مؤسف".وأكد بالقول: "يجب أن يفهموا، رغم أنهم لا يفهمون بعد، أنه في حال العدوان من جانب الناتو ضد دولة الاتحاد، فإن الضرر سيلحق بالتأكيد بالتحالف بأكمله، ولكن إلى حد أكبر فإن أول من سيعاني هم حاملو مثل هذه الأفكار بين الدوائر السياسية في بولندا ودول البلطيق".الاستخبارات الخارجية الروسية: استخدام نظام زيلينسكي للمواطنين الروس كرهائن يثبت طبيعته النازية
https://sarabic.ae/20230202/ناريشكين-سكان-أوكرانيا-أصبحوا-ضحايا-السياسة-العدوانية-لحلف-الناتو--1073013049.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم

الاستخبارات الروسية: خصومنا يخططون لتغيير السلطة في روسيا كما كان الحال قبل مئة عام

08:58 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 09:11 GMT 14.05.2025)
© AFP 2023 / Alexey Sazonovمبنى الاستخبارات الخارجية الروسية
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonov
تابعنا عبر
أكد سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، رئيس الجمعية التاريخية الروسية، اليوم الأربعاء، أن خصوم روسيا الجيوسياسيين الحاليين، يخططون لتغيير السلطة فيها، تماما كما كان الحال قبل مئة عام.
موسكو- سبوتنيك. وقال ناريشكين، خلال فعاليات مائدة مستديرة بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الاحتلال الياباني لشمال سخالين: "نرى أن خصوم روسيا الجيوسياسيين قبل 100 عام واليوم، ما زالوا قلقين من اتساع بلادنا وعظمتها ومواردها البشرية والطبيعية، ولا يزال لديهم أحلام وحتى خطط لتغيير سلطة الدولة وقيادتها".

وقال ناريشكين، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، إنه "في حال عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على دولة الاتحاد "روسيا - بيلاروسيا"، فإن الضرر سيلحق بالتحالف بأكمله، لكن بولندا ودول البلطيق ستعاني أولاً".

سيرغي ناريشكين، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
ناريشكين: سكان أوكرانيا أصبحوا ضحايا السياسة العدوانية لحلف الناتو
2 فبراير 2023, 02:34 GMT
وكشف ناريشكين أن "بولندا وجمهوريات البلطيق عدوانية بشكل خاص، على الأقل لفظيًا، فهي تُلوّح بأسلحتها باستمرار، بل أن بولندا أعلنت عن خططها لزرع نحو مليوني لغم مضاد للدبابات على طول حدود بيلاروسيا ومقاطعة كالينينغراد، وترغب أيضًا في الحصول على أسلحة نووية أمريكية. هذا أمر مؤسف".
وأكد بالقول: "يجب أن يفهموا، رغم أنهم لا يفهمون بعد، أنه في حال العدوان من جانب الناتو ضد دولة الاتحاد، فإن الضرر سيلحق بالتأكيد بالتحالف بأكمله، ولكن إلى حد أكبر فإن أول من سيعاني هم حاملو مثل هذه الأفكار بين الدوائر السياسية في بولندا ودول البلطيق".
الاستخبارات الخارجية الروسية: استخدام نظام زيلينسكي للمواطنين الروس كرهائن يثبت طبيعته النازية
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