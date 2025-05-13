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الاستخبارات الخارجية الروسية: استخدام نظام زيلينسكي للمواطنين الروس كرهائن يثبت طبيعته النازية
الاستخبارات الخارجية الروسية: استخدام نظام زيلينسكي للمواطنين الروس كرهائن يثبت طبيعته النازية
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن استخدام المواطنين الروس كرهائن من قبل نظام فلاديمير زيلينسكي، في محاولة لتأمين إطلاق سراح مجرميه... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T12:11+0000
2025-05-13T12:11+0000
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ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن كييف تفكر في مبادلة أبناء مقاطعة كورسك، الذين نقلتهم القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، بمقاتلين من كتيبة "آزوف"، المعترف بها على أنها إرهابية ومحظورة في روسيا.وقال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الروسية، في بيان له، إن "استخدام نظام زيلينسكي، للمدنيين الروس كرهائن في محاولة لتأمين إطلاق سراح القتلة والمجرمين بأي ثمن ليس أكثر من دليل آخر على طبيعته النازية".وتابع البيان: "يتعلق هذا في المقام الأول بمقاتلي كتيبة "آزوف" القومية، المصنفة إرهابية والمحظورة في روسيا الاتحادية، والذين أدينوا في بلدنا بارتكاب جرائم خطيرة للغاية. في الوقت نفسه، يؤكدون بسخرية أن روسيا لا تملك "ورقة رابحة" مماثلة تتمثل في أسر المدنيين الأوكرانيين. يزعم أن هذا يزيد من فرص فرض قواعد اللعبة على الكرملين وإجباره على تقديم تنازلات في مبادلة أبناء كورسك بجنود "آزوف".وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، بأن أهداف روسيا بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة هي ذاتها، الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية، ونزع السلاح والاعتراف بحدود روسيا الاتحادية الحالية.الكرملين: روسيا تؤكد مجددا معارضتها نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا موسكو: الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا وهناك خطر المواجهة المباشرة
https://sarabic.ae/20250424/الاستخبارات-الروسية-أوروبا-تريد-استخدام-التلفيق-لعرقلة-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1099852635.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار أوكرانيا, المخابرات, المخابرات الروسية

الاستخبارات الخارجية الروسية: استخدام نظام زيلينسكي للمواطنين الروس كرهائن يثبت طبيعته النازية

12:11 GMT 13.05.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الاستخبارات الروسية
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
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أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن استخدام المواطنين الروس كرهائن من قبل نظام فلاديمير زيلينسكي، في محاولة لتأمين إطلاق سراح مجرميه يثبت طبيعته النازية.
ووفقا للاستخبارات الروسية، فإن كييف تفكر في مبادلة أبناء مقاطعة كورسك، الذين نقلتهم القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، بمقاتلين من كتيبة "آزوف"، المعترف بها على أنها إرهابية ومحظورة في روسيا.
وقال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الروسية، في بيان له، إن "استخدام نظام زيلينسكي، للمدنيين الروس كرهائن في محاولة لتأمين إطلاق سراح القتلة والمجرمين بأي ثمن ليس أكثر من دليل آخر على طبيعته النازية".

وأضاف بيان جهاز الاستخبارات: "يصف حاشية زيلينسكي أبناء كورسك، الذين نقلتهم القوات المسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا، بأنهم أصل ثمين، مقابل مطالبة موسكو بشيء أهم من مجرد أسرى حرب جرحى وغير مؤهلين للإرسال إلى جبهات القتال".

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وتابع البيان: "يتعلق هذا في المقام الأول بمقاتلي كتيبة "آزوف" القومية، المصنفة إرهابية والمحظورة في روسيا الاتحادية، والذين أدينوا في بلدنا بارتكاب جرائم خطيرة للغاية. في الوقت نفسه، يؤكدون بسخرية أن روسيا لا تملك "ورقة رابحة" مماثلة تتمثل في أسر المدنيين الأوكرانيين. يزعم أن هذا يزيد من فرص فرض قواعد اللعبة على الكرملين وإجباره على تقديم تنازلات في مبادلة أبناء كورسك بجنود "آزوف".
وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، بأن أهداف روسيا بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة هي ذاتها، الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية، ونزع السلاح والاعتراف بحدود روسيا الاتحادية الحالية.
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