https://sarabic.ae/20250313/الخارجية-الروسية-وحشية-أوكرانيا-دليل-ضعفها-في-عملية-التفاوض-1098625321.html
الخارجية الروسية: وحشية أوكرانيا دليل ضعفها في عملية التفاوض
الخارجية الروسية: وحشية أوكرانيا دليل ضعفها في عملية التفاوض
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تظهر وحشية في الأيام الأخيرة، باستخدامها أساليب وحشية وإرهابية في... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T10:52+0000
2025-03-13T10:52+0000
2025-03-13T10:52+0000
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وقالت زخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "نحن نتفهم تمامًا سبب جنون نظام كييف في هذه الأيام. فمع تكبده خسائر فادحة في ساحة المعركة يوميًا، يحاول نظام كييف النازي الجديد إثبات قدرته على التفاوض، كما يدعون، من موقع قوة، باستخدام أساليب إرهابية. في الواقع، كل شيء يحدث عكس ذلك تمامًا، إنهم يستعرضون ضعفهم وعجزهم، بل وفي الجوهر ونهاية وجودهم".وعلقت زاخاروفا أيضا على عمليات القتل الوحشية لسكان قريتي تشيركاسكويه بوريتشنويه في مقاطعة كورسك على يد مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً أن المنظمات الدولية، التي تسمى منظمات "حقوق الإنسان" لم تعير هذه الجريمة أي اهتمام بأي شكل من الأشكال.وانعقد في السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. ونشر مكتب فلاديميرزيلينسكي بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لمقترح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين.وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250313/إعلام-روسيا-تسقط-ورقة-زيلينسكي-التفاوضية-بخطوات-حاسمة-ومفاجئة-1098619787.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار
الخارجية الروسية: وحشية أوكرانيا دليل ضعفها في عملية التفاوض
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تظهر وحشية في الأيام الأخيرة، باستخدامها أساليب وحشية وإرهابية في محاولة لإظهار قدرتها على التفاوض كما لو أنه من موقع قوة، لكن هذا دليل ضعف.
وقالت زخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "نحن نتفهم تمامًا سبب جنون نظام كييف في هذه الأيام. فمع تكبده خسائر فادحة في ساحة المعركة يوميًا، يحاول نظام كييف النازي الجديد إثبات قدرته على التفاوض، كما يدعون، من موقع قوة، باستخدام أساليب إرهابية. في الواقع، كل شيء يحدث عكس ذلك تمامًا، إنهم يستعرضون ضعفهم وعجزهم، بل وفي الجوهر ونهاية وجودهم".
وعلقت زاخاروفا أيضا على عمليات القتل الوحشية لسكان قريتي تشيركاسكويه بوريتشنويه في مقاطعة كورسك على يد مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً أن المنظمات الدولية، التي تسمى منظمات "حقوق الإنسان" لم تعير هذه الجريمة أي اهتمام بأي شكل من الأشكال.
وانعقد في السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. ونشر مكتب فلاديميرزيلينسكي
بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لمقترح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية
وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.