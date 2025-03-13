https://sarabic.ae/20250313/الخارجية-الروسية-وحشية-أوكرانيا-دليل-ضعفها-في-عملية-التفاوض-1098625321.html

الخارجية الروسية: وحشية أوكرانيا دليل ضعفها في عملية التفاوض

الخارجية الروسية: وحشية أوكرانيا دليل ضعفها في عملية التفاوض

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تظهر وحشية في الأيام الأخيرة، باستخدامها أساليب وحشية وإرهابية في... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T10:52+0000

2025-03-13T10:52+0000

2025-03-13T10:52+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زخاروفا، خلال إحاطة إعلامية: "نحن نتفهم تمامًا سبب جنون نظام كييف في هذه الأيام. فمع تكبده خسائر فادحة في ساحة المعركة يوميًا، يحاول نظام كييف النازي الجديد إثبات قدرته على التفاوض، كما يدعون، من موقع قوة، باستخدام أساليب إرهابية. في الواقع، كل شيء يحدث عكس ذلك تمامًا، إنهم يستعرضون ضعفهم وعجزهم، بل وفي الجوهر ونهاية وجودهم".وعلقت زاخاروفا أيضا على عمليات القتل الوحشية لسكان قريتي تشيركاسكويه بوريتشنويه في مقاطعة كورسك على يد مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً أن المنظمات الدولية، التي تسمى منظمات "حقوق الإنسان" لم تعير هذه الجريمة أي اهتمام بأي شكل من الأشكال.وانعقد في السعودية، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماع بين وفدين أمريكي وأوكراني. ونشر مكتب فلاديميرزيلينسكي بيانا مشتركا بين كييف وواشنطن عقب المحادثات، أشار إلى أن كييف مستعدة لمقترح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي يمكن تمديده بموافقة الطرفين.وتنص الوثيقة أيضًا على أن الولايات المتحدة سترفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية وستستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.الكرملين: الجيش أبلغ بوتين ببدء المرحلة النهائية من عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية مساعد الرئيس الروسي: بريطانيا تريد تعطيل المفاوضات بشأن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250313/إعلام-روسيا-تسقط-ورقة-زيلينسكي-التفاوضية-بخطوات-حاسمة-ومفاجئة-1098619787.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, الأخبار