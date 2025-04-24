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الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
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الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن أوروبا تريد استخدام التلفيق لتشويه السياسة الأمريكية ونسف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T11:59+0000
2025-04-24T12:06+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "تبدي لندن وباريس اهتمامًا بالغًا بالمعلومات المتعلقة بالمشاريع التجارية الأمريكية مع شركات "غازبروم" و"روسنفت"، وشركتي "روستيخ" و"روساتوم" الحكوميتين، ومن المخطط استخدام نتائج هذه التزويرات لتشويه سياسة البيت الأبيض ونسف عملية التفاوض من أجل تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا".وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية أن مثل هذه الحملة تقنع بأن "الأوروبيين لا يستخلصون استنتاجات من الحسابات الخاطئة والأخطاء السابقة للعولميين الليبراليين".وأضاف: "لقد نسوا بوضوح الاتهامات الفاشلة نسبيًا التي وجهت أخيرا لترامب بميله لروسيا خلال ولايته الرئاسية الأولى، وتبين أن محاولات اتهام الرئيس الأمريكي بـ"الروابط الإجرامية" مع موسكو مثيرة للسخرية، وعند عودته إلى البيت الأبيض، كان أول قرار اتخذه ترامب هو رفع السرية عن ملفات التحقيق ليُظهر للعالم تحيز خصومه من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية".وأوضح جهاز الاستخبارات الخارجية أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية تسعى لجعل الصراع في أوكرانيا، بين دول أعضاء "الناتو" الأوروبية وروسيا، صراعا بلا نهاية.وقال: "تستعرض أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مرة أخرى، أنها تسلك المنهج النمطي غير النزيه لتحقيق أهداف إجرامية، وجعل الصراع في أوكرانيا بين الدول الأوروبية الأعضاء في "الناتو" وروسيا صراعاً لا نهاية له".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا

11:59 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 12:06 GMT 24.04.2025)
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أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن أوروبا تريد استخدام التلفيق لتشويه السياسة الأمريكية ونسف عملية التفاوض بشأن أوكرانيا.
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "تبدي لندن وباريس اهتمامًا بالغًا بالمعلومات المتعلقة بالمشاريع التجارية الأمريكية مع شركات "غازبروم" و"روسنفت"، وشركتي "روستيخ" و"روساتوم" الحكوميتين، ومن المخطط استخدام نتائج هذه التزويرات لتشويه سياسة البيت الأبيض ونسف عملية التفاوض من أجل تسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا".
وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية أن مثل هذه الحملة تقنع بأن "الأوروبيين لا يستخلصون استنتاجات من الحسابات الخاطئة والأخطاء السابقة للعولميين الليبراليين".
وأضاف: "لقد نسوا بوضوح الاتهامات الفاشلة نسبيًا التي وجهت أخيرا لترامب بميله لروسيا خلال ولايته الرئاسية الأولى، وتبين أن محاولات اتهام الرئيس الأمريكي بـ"الروابط الإجرامية" مع موسكو مثيرة للسخرية، وعند عودته إلى البيت الأبيض، كان أول قرار اتخذه ترامب هو رفع السرية عن ملفات التحقيق ليُظهر للعالم تحيز خصومه من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية".
وأوضح جهاز الاستخبارات الخارجية أن أجهزة الاستخبارات الأوروبية تسعى لجعل الصراع في أوكرانيا، بين دول أعضاء "الناتو" الأوروبية وروسيا، صراعا بلا نهاية.
وقال: "تستعرض أجهزة الاستخبارات الأوروبية، مرة أخرى، أنها تسلك المنهج النمطي غير النزيه لتحقيق أهداف إجرامية، وجعل الصراع في أوكرانيا بين الدول الأوروبية الأعضاء في "الناتو" وروسيا صراعاً لا نهاية له".
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