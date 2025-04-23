https://sarabic.ae/20250423/إدارة-ترامب-تفكك-مجموعة-مشتركة-لجمع-بيانات-جرائم-مزعومة-للصراع-في-أوكرانيا---1099812267.html
إدارة ترامب تفكك مجموعة مشتركة لجمع بيانات جرائم مزعومة للصراع في أوكرانيا
إدارة ترامب تفكك مجموعة مشتركة لجمع بيانات جرائم مزعومة للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة حلت فرقة عمل مشتركة بين الوكالات المختصة مكلفة بجمع المعلومات حول الجرائم الروسية المزعومة في... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T07:13+0000
2025-04-23T07:13+0000
2025-04-23T07:13+0000
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وقالت القارير: "في خطوة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، تم إلغاء منصب المنسق الذي كان منصوصًا عليه في القانون والذي كان يتضمن جمع المعلومات الاستخباراتية في جميع الوكالات الحكومية (الأمريكية) حول الفظائع الروسية المرتكبة في أوكرانيا".أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن هذا المنصب أقره الكونغرس الأميركي، وحظي مشروع القانون المقابل بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.ويأتي ذلك على خلفية الجهود الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وعدة جولات من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والروس حول مختلف جوانب تسوية النزاع.موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانياالخارجية الأمريكية: تصريحات بوتين حول استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا "إشارة جيدة"
https://sarabic.ae/20250423/نائب-أوكراني-الولايات-المتحدة-لا-ترى-جدوى-من-المفاوضات-على-شروط-أوكرانيا-1099811534.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إدارة ترامب تفكك مجموعة مشتركة لجمع بيانات جرائم مزعومة للصراع في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة حلت فرقة عمل مشتركة بين الوكالات المختصة مكلفة بجمع المعلومات حول الجرائم الروسية المزعومة في أوكرانيا.
وقالت القارير: "في خطوة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، تم إلغاء منصب المنسق الذي كان منصوصًا عليه في القانون والذي كان يتضمن جمع المعلومات الاستخباراتية في جميع الوكالات الحكومية (الأمريكية) حول الفظائع الروسية المرتكبة في أوكرانيا".
وتم أيضًا حل فرقة عمل مشتركة بين الوكالات بقيادة ذلك المنسق، وفقًا لثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين.
أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن هذا المنصب أقره الكونغرس الأميركي، وحظي مشروع القانون المقابل بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
ويأتي ذلك على خلفية الجهود الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وعدة جولات من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والروس حول مختلف جوانب تسوية النزاع.