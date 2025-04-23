https://sarabic.ae/20250423/إدارة-ترامب-تفكك-مجموعة-مشتركة-لجمع-بيانات-جرائم-مزعومة-للصراع-في-أوكرانيا---1099812267.html

إدارة ترامب تفكك مجموعة مشتركة لجمع بيانات جرائم مزعومة للصراع في أوكرانيا

إدارة ترامب تفكك مجموعة مشتركة لجمع بيانات جرائم مزعومة للصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة حلت فرقة عمل مشتركة بين الوكالات المختصة مكلفة بجمع المعلومات حول الجرائم الروسية المزعومة في... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T07:13+0000

2025-04-23T07:13+0000

2025-04-23T07:13+0000

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وقالت القارير: "في خطوة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، تم إلغاء منصب المنسق الذي كان منصوصًا عليه في القانون والذي كان يتضمن جمع المعلومات الاستخباراتية في جميع الوكالات الحكومية (الأمريكية) حول الفظائع الروسية المرتكبة في أوكرانيا".أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن هذا المنصب أقره الكونغرس الأميركي، وحظي مشروع القانون المقابل بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.ويأتي ذلك على خلفية الجهود الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وعدة جولات من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والروس حول مختلف جوانب تسوية النزاع.موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانياالخارجية الأمريكية: تصريحات بوتين حول استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا "إشارة جيدة"

https://sarabic.ae/20250423/نائب-أوكراني-الولايات-المتحدة-لا-ترى-جدوى-من-المفاوضات-على-شروط-أوكرانيا-1099811534.html

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