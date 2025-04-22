https://sarabic.ae/20250422/موسكو-تعلن-عن-اتصالات-متواصلة-مع-واشنطن-حول-أوكرانيا-1099805323.html
موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانيا
موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أنه من السابق لأوانه، الحديث عن تحقيق أي نتائج من عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T16:06+0000
2025-04-22T16:06+0000
2025-04-22T16:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال أوشاكوف في مقابلة مع الصحفي في قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، إن "روسيا والولايات المتحدة تناقشان الوضع حول أوكرانيا بجدية وعمق، وسوف يستمر الحوار حول هذا الموضوع هذا الأسبوع". وأوضح أوشاكوف، أن الحوار الروسي الأمريكي بشأن القضايا الأوكرانية سيستمر هذا الأسبوع.وأردف أوشاكوف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة أصبحت منتظمة.وقال: "إذا كنا نتحدث الآن عن اتصالاتنا مع الأميركيين، فإنها ذات طبيعة منتظمة".موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
https://sarabic.ae/20250422/الخارجية-الأمريكية-تصريحات-بوتين-حول-استعداد-روسيا-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-إشارة-جيدة-1099801334.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانيا
أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أنه من السابق لأوانه، الحديث عن تحقيق أي نتائج من عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وقال أوشاكوف في مقابلة مع الصحفي في قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، إن "روسيا والولايات المتحدة تناقشان الوضع حول أوكرانيا بجدية وعمق، وسوف يستمر الحوار حول هذا الموضوع هذا الأسبوع".
وقال أوشاكوف: "فيما يتعلق بتحقيق أي نتيجة، يبدو لي أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".
وأوضح أوشاكوف، أن الحوار الروسي الأمريكي بشأن القضايا الأوكرانية سيستمر هذا الأسبوع.
وقال أوشاكوف تعليقا على تقدم الحوار الروسي الأمريكي بشأن التسوية الأوكرانية: "الحوار سيستمر هذا الأسبوع".
وأردف أوشاكوف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة أصبحت منتظمة.
وقال: "إذا كنا نتحدث الآن عن اتصالاتنا مع الأميركيين، فإنها ذات طبيعة منتظمة".