https://sarabic.ae/20250422/موسكو-تعلن-عن-اتصالات-متواصلة-مع-واشنطن-حول-أوكرانيا-1099805323.html

موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانيا

موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، أنه من السابق لأوانه، الحديث عن تحقيق أي نتائج من عملية التفاوض بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا. 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T16:06+0000

2025-04-22T16:06+0000

2025-04-22T16:06+0000

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وقال أوشاكوف في مقابلة مع الصحفي في قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، إن "روسيا والولايات المتحدة تناقشان الوضع حول أوكرانيا بجدية وعمق، وسوف يستمر الحوار حول هذا الموضوع هذا الأسبوع". وأوضح أوشاكوف، أن الحوار الروسي الأمريكي بشأن القضايا الأوكرانية سيستمر هذا الأسبوع.وأردف أوشاكوف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة أصبحت منتظمة.وقال: "إذا كنا نتحدث الآن عن اتصالاتنا مع الأميركيين، فإنها ذات طبيعة منتظمة".موسكو: الرئيس الروسي وسلطان عمان ناقشا الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني

https://sarabic.ae/20250422/الخارجية-الأمريكية-تصريحات-بوتين-حول-استعداد-روسيا-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-إشارة-جيدة-1099801334.html

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