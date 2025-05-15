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الكرملين: بوتين لن يحضر المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا
الكرملين: بوتين لن يحضر المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر بالتأكيد المحادثات الأوكرانية الروسية في تركيا. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T09:07+0000
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ونفى بيسكوف احتمال أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات إسطنبول، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الرئيس بوتين، في محادثات إسطنبول مجيبا بـ" لا".ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".ومن جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين، التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحادثات ستنعقد في نفس المكان الذي أجريت فيه قبل 3 سنوات".وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة اليوم، فلاديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبةترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250515/ترامب-مستعد-للسفر-إلى-إسطنبول-للمشاركة-في-محادثات-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1100556051.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين: بوتين لن يحضر المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا
09:07 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 09:22 GMT 15.05.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر بالتأكيد المحادثات الأوكرانية الروسية في تركيا.
ونفى بيسكوف احتمال أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثات إسطنبول، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الرئيس بوتين، في محادثات إسطنبول مجيبا بـ" لا".
ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".
ومن جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.
وقال ترامب خلال اجتماع مع قادة الأعمال في الدوحة: "إذا حدث شيء ما، فسوف أذهب يوم الجمعة، إذا كان ذلك مناسبا".
ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين، التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "المحادثات ستنعقد في نفس المكان الذي أجريت فيه قبل 3 سنوات".
وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.
وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل أردوغان في مقر إقامته في أنقرة اليوم، فلاديمير زيلينسكي الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة
بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.