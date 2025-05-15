https://sarabic.ae/20250515/الكرملين-بوتين-عقد-اجتماعا-مساء-الأربعاء-للتحضير-للمفاوضات-مع-كييف--1100552828.html
الكرملين: بوتين عقد اجتماعا مساء الأربعاء للتحضير للمفاوضات مع كييف
الكرملين: بوتين عقد اجتماعا مساء الأربعاء للتحضير للمفاوضات مع كييف
سبوتنيك عربي
كشف الكرملين، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتمع مع أعضاء مجموعة التفاوض الروسية بهدف التحضير للمفاوضات، وذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T06:08+0000
2025-05-15T06:08+0000
2025-05-15T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وشارك في الاجتماع، إلى جانب أعضاء مجموعة التفاوض، لافروف، وبيلوسوف، وزولوتوف، وشويغو، وغيراسيموف، وبورتنيكوف، فضلاً عن قادة مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: بوتين عقد اجتماعا مساء الأربعاء للتحضير للمفاوضات مع كييف
06:08 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 06:10 GMT 15.05.2025)
يتبع
كشف الكرملين، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتمع مع أعضاء مجموعة التفاوض الروسية بهدف التحضير للمفاوضات، وذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين والقادة العسكريين.
وشارك في الاجتماع، إلى جانب أعضاء مجموعة التفاوض، لافروف، وبيلوسوف، وزولوتوف، وشويغو، وغيراسيموف، وبورتنيكوف، فضلاً عن قادة مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.