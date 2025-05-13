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27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250513/إعلام-وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-إسطنبول-لحضور-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-1100484202.html
إعلام: وفد أمريكي يتوجه إلى إسطنبول لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية
إعلام: وفد أمريكي يتوجه إلى إسطنبول لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وكيث كيلوغ، سيتوجهان إلى إسطنبول لحضور المفاوضات بين... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T12:41+0000
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وجاء في بيان لوسائل الإعلام الغربية أن "ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ سيسافران إلى إسطنبول لإجراء محادثات محتملة يوم الخميس".وبحسب وسائل الإعلام الغربية، يخطط كيلوغ وويتكوف حالياً للاقتصار على مراقبة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وكما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن روسيا ملتزمة بالبحث الجاد عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وردًا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى في طرح شروط كانت قد وصفتها موسكو بالفعل بأنها غير مقبولة. وأراد أن توافق موسكو على وقف إطلاق النار الكامل اعتبارًا من 12 مايو، وحينها فقط سيكون نظام كييف مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات في كييف إلى الموافقة فوراً على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات في تركيا. وبحسب الرئيس الأمريكي فإن مثل هذه المفاوضات سوف تحدد على الأقل ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنا أم لا. وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه سينتظر الرئيس الروسي في تركيا، يوم الخميس.البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: ترامب صادق في رغبته بإحلال السلام بأوكرانياويتكوف يصف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب" بعد اجتماعه مع بوتين
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https://sarabic.ae/20250507/ترامب-الولايات-المتحدة-تقترب-من-لحظة-يجب-عندها-اتخاذ-قرارات-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1100287612.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم

إعلام: وفد أمريكي يتوجه إلى إسطنبول لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية

12:41 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وكيث كيلوغ، سيتوجهان إلى إسطنبول لحضور المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء في بيان لوسائل الإعلام الغربية أن "ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ سيسافران إلى إسطنبول لإجراء محادثات محتملة يوم الخميس".
وبحسب وسائل الإعلام الغربية، يخطط كيلوغ وويتكوف حالياً للاقتصار على مراقبة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ويتكوف: لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا دون موافقة الرئيس بوتين
06:18 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس بوتين أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وكما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن روسيا ملتزمة بالبحث الجاد عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
ترامب: الولايات المتحدة تقترب من لحظة يجب عندها اتخاذ قرارات بشأن الصراع في أوكرانيا
7 مايو, 21:35 GMT
وردًا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى في طرح شروط كانت قد وصفتها موسكو بالفعل بأنها غير مقبولة. وأراد أن توافق موسكو على وقف إطلاق النار الكامل اعتبارًا من 12 مايو، وحينها فقط سيكون نظام كييف مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات في كييف إلى الموافقة فوراً على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات في تركيا. وبحسب الرئيس الأمريكي فإن مثل هذه المفاوضات سوف تحدد على الأقل ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنا أم لا. وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه سينتظر الرئيس الروسي في تركيا، يوم الخميس.
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: ترامب صادق في رغبته بإحلال السلام بأوكرانيا
ويتكوف يصف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب" بعد اجتماعه مع بوتين
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