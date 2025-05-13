https://sarabic.ae/20250513/إعلام-وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-إسطنبول-لحضور-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-1100484202.html

إعلام: وفد أمريكي يتوجه إلى إسطنبول لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية

إعلام: وفد أمريكي يتوجه إلى إسطنبول لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وكيث كيلوغ، سيتوجهان إلى إسطنبول لحضور المفاوضات بين... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T12:41+0000

2025-05-13T12:41+0000

2025-05-13T12:41+0000

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وجاء في بيان لوسائل الإعلام الغربية أن "ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ سيسافران إلى إسطنبول لإجراء محادثات محتملة يوم الخميس".وبحسب وسائل الإعلام الغربية، يخطط كيلوغ وويتكوف حالياً للاقتصار على مراقبة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وكما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن روسيا ملتزمة بالبحث الجاد عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وردًا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى في طرح شروط كانت قد وصفتها موسكو بالفعل بأنها غير مقبولة. وأراد أن توافق موسكو على وقف إطلاق النار الكامل اعتبارًا من 12 مايو، وحينها فقط سيكون نظام كييف مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات في كييف إلى الموافقة فوراً على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات في تركيا. وبحسب الرئيس الأمريكي فإن مثل هذه المفاوضات سوف تحدد على الأقل ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنا أم لا. وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه سينتظر الرئيس الروسي في تركيا، يوم الخميس.البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: ترامب صادق في رغبته بإحلال السلام بأوكرانياويتكوف يصف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب" بعد اجتماعه مع بوتين

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