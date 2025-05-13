https://sarabic.ae/20250513/إعلام-وفد-أمريكي-يتوجه-إلى-إسطنبول-لحضور-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-1100484202.html
إعلام: وفد أمريكي يتوجه إلى إسطنبول لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية
إعلام: وفد أمريكي يتوجه إلى إسطنبول لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وكيث كيلوغ، سيتوجهان إلى إسطنبول لحضور المفاوضات بين... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T12:41+0000
2025-05-13T12:41+0000
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وجاء في بيان لوسائل الإعلام الغربية أن "ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ سيسافران إلى إسطنبول لإجراء محادثات محتملة يوم الخميس".وبحسب وسائل الإعلام الغربية، يخطط كيلوغ وويتكوف حالياً للاقتصار على مراقبة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وكما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن روسيا ملتزمة بالبحث الجاد عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.وردًا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى في طرح شروط كانت قد وصفتها موسكو بالفعل بأنها غير مقبولة. وأراد أن توافق موسكو على وقف إطلاق النار الكامل اعتبارًا من 12 مايو، وحينها فقط سيكون نظام كييف مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات في كييف إلى الموافقة فوراً على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات في تركيا. وبحسب الرئيس الأمريكي فإن مثل هذه المفاوضات سوف تحدد على الأقل ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنا أم لا. وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه سينتظر الرئيس الروسي في تركيا، يوم الخميس.البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: ترامب صادق في رغبته بإحلال السلام بأوكرانياويتكوف يصف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب" بعد اجتماعه مع بوتين
https://sarabic.ae/20250513/ويتكوف-لا-يمكن-التوصل-إلى-اتفاق-سلام-بشأن-أوكرانيا-دون-موافقة-الرئيس-بوتين-1100461490.html
https://sarabic.ae/20250507/ترامب-الولايات-المتحدة-تقترب-من-لحظة-يجب-عندها-اتخاذ-قرارات-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-1100287612.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
إعلام: وفد أمريكي يتوجه إلى إسطنبول لحضور المحادثات الروسية الأوكرانية
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وكيث كيلوغ، سيتوجهان إلى إسطنبول لحضور المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء في بيان لوسائل الإعلام الغربية أن "ستيف ويتكوف وكيث كيلوغ سيسافران إلى إسطنبول لإجراء محادثات محتملة يوم الخميس".
وبحسب وسائل الإعلام الغربية، يخطط كيلوغ وويتكوف حالياً للاقتصار على مراقبة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس بوتين أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وكما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن روسيا ملتزمة بالبحث الجاد عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
وردًا على ذلك، بدأ فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى في طرح شروط كانت قد وصفتها موسكو بالفعل بأنها غير مقبولة. وأراد أن توافق موسكو على وقف إطلاق النار
الكامل اعتبارًا من 12 مايو، وحينها فقط سيكون نظام كييف مستعدًا للجلوس على طاولة المفاوضات.
ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات في كييف إلى الموافقة فوراً على اقتراح بوتين
بإجراء مفاوضات في تركيا. وبحسب الرئيس الأمريكي فإن مثل هذه المفاوضات سوف تحدد على الأقل ما إذا كان التوصل إلى اتفاق ممكنا أم لا. وقال زيلينسكي في وقت لاحق، إنه سينتظر الرئيس الروسي في تركيا، يوم الخميس.