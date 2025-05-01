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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250501/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-ترامب-صادق-في-رغبته-بإحلال-السلام-بأوكرانيا-1100061522.html
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: ترامب "صادق" في رغبته بإحلال السلام بأوكرانيا
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: ترامب "صادق" في رغبته بإحلال السلام بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي رغبة صادقة في إنهاء الصراع في أوكرانيا، معربا عن امتنان... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T03:44+0000
2025-05-01T03:50+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوليانسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول تقييمه لمفاوضات السلام بشأن أوكرانيا خلال أول 100 يوم من إدارة ترامب: "أعتقد أنه يريد بصدق إحلال السلام في أوكرانيا، وهو يبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك. نحن ممتنون للغاية للإدارة الجديدة".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "من المهم جدا" أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها "تفهم الأسباب الجذرية" للنزاع الأوكراني "بالطريقة الصحيحة".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أجرى الأحد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للتأكيد على الخطوات المقبلة في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، والحاجة الملحة لإنهاء الصراع. وجاءت هذه المكالمة بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، حيث استقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا.وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل إلى وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، شريطة قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على الاقتراح الأميركي بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، مؤكداً أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويعالج الأسباب الجذرية للأزمة.
https://sarabic.ae/20250501/ترامب-أمريكا-ستحصل-على-أكثر-بكثير-من-الاستثمار-في-اتفاق-كييف-1100060797.html
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: ترامب "صادق" في رغبته بإحلال السلام بأوكرانيا

03:44 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 03:50 GMT 01.05.2025)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© POOL
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أكد نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي رغبة صادقة في إنهاء الصراع في أوكرانيا، معربا عن امتنان موسكو لكل جهوده الحثيثة.
وقال بوليانسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول تقييمه لمفاوضات السلام بشأن أوكرانيا خلال أول 100 يوم من إدارة ترامب: "أعتقد أنه يريد بصدق إحلال السلام في أوكرانيا، وهو يبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك. نحن ممتنون للغاية للإدارة الجديدة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
ترامب: أمريكا ستحصل على أكثر بكثير من الاستثمار في اتفاق كييف
01:59 GMT
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه "من المهم جدا" أن الولايات المتحدة تبدو وكأنها "تفهم الأسباب الجذرية" للنزاع الأوكراني "بالطريقة الصحيحة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أجرى الأحد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للتأكيد على الخطوات المقبلة في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، والحاجة الملحة لإنهاء الصراع. وجاءت هذه المكالمة بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو، حيث استقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وخلال هذه المحادثات، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أميركي بشأن التوصل إلى وقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، شريطة قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على الاقتراح الأميركي بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، مؤكداً أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويعالج الأسباب الجذرية للأزمة.
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