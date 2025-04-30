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https://sarabic.ae/20250430/ويتكوف-يصف-الكرملين-بأنه-مكان-مثير-للإعجاب-بعد-اجتماعه-مع-بوتين-1100039253.html
ويتكوف يصف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب" بعد اجتماعه مع بوتين
ويتكوف يصف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب" بعد اجتماعه مع بوتين
سبوتنيك عربي
وصف المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيفن ويتكوف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب"، وقال إنه شعر بالرهبة قبل لقاء فلاديمير بوتين. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T10:41+0000
2025-04-30T10:41+0000
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وقال ويتكوف: "لقد وصلت إلى الكرملين. إنه مكان مثير للإعجاب. وقد غلبتني الرهبة بعض الشيء، بمعنى أنني هنا نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام. لقد ذهلت من أهمية (ما كان يحدث )".وبحسب ويتكوف، يرى الزعيم الروسي أن هذه هي الفرصة الأولى منذ عقود أمام روسيا لإعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع ويتكوف في الكرملين، يوم الجمعة. ومن الجانب الروسي، شارك أيضا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.وأشار أوشاكوف عقب الاجتماع إلى أنه كان بنّاء ومفيدا. كما أفاد مساعد الرئيس بأن الحوار البنّاء بين روسيا والولايات المتحدة على مختلف المستويات سيستمر في الوضع الأكثر نشاطا.الكرملين يعلق على محادثات بوتين مع المبعوث الخاص لترامبمبعوث ترامب يتجول في شوارع موسكو قبل لقائه مع بوتين... فيديو
https://sarabic.ae/20250425/موسكو-اجتماع-بوتين-وويتكوف-كان-بناء-ومفيدا-واستمر-لنحو-3-ساعات-1099896162.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ويتكوف يصف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب" بعد اجتماعه مع بوتين

10:41 GMT 30.04.2025
© Sputnik . Aleskei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورمراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، الكرملين، موسكو، روسيا 7 مايو/ أيار 2018
مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، الكرملين، موسكو، روسيا 7 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Sputnik . Aleskei Druzhinin
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وصف المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيفن ويتكوف الكرملين بأنه "مكان مثير للإعجاب"، وقال إنه شعر بالرهبة قبل لقاء فلاديمير بوتين.
وقال ويتكوف: "لقد وصلت إلى الكرملين. إنه مكان مثير للإعجاب. وقد غلبتني الرهبة بعض الشيء، بمعنى أنني هنا نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام. لقد ذهلت من أهمية (ما كان يحدث )".

وأشار ويتكوف في حديثه لإذاعة "WABC"، إلى أن أي لقاء مع الرئيس الروسي لم يستمر أقل من ثلاث ساعات، بل إن أحد هذه اللقاءات استمر لخمس ساعات تقريبا.

وبحسب ويتكوف، يرى الزعيم الروسي أن هذه هي الفرصة الأولى منذ عقود أمام روسيا لإعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع ويتكوف في الكرملين، يوم الجمعة. ومن الجانب الروسي، شارك أيضا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء ومفيدا واستمر لنحو 3 ساعات
25 أبريل, 15:05 GMT
وأشار أوشاكوف عقب الاجتماع إلى أنه كان بنّاء ومفيدا. كما أفاد مساعد الرئيس بأن الحوار البنّاء بين روسيا والولايات المتحدة على مختلف المستويات سيستمر في الوضع الأكثر نشاطا.
الكرملين يعلق على محادثات بوتين مع المبعوث الخاص لترامب
مبعوث ترامب يتجول في شوارع موسكو قبل لقائه مع بوتين... فيديو
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