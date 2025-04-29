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خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
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تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
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صدى الحياة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250429/ترامب-أوكرانيا-ستسحق-قريبا-1100018272.html
ترامب: أوكرانيا ستسحق قريبا
ترامب: أوكرانيا ستسحق قريبا
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن أوكرانيا سوف "تُسحق" قريبا جدا، مشيرا إلى أنه يحاول إنقاذ هذا البلد. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T17:42+0000
2025-04-29T17:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ترامب خلال مقابلة: "أعتقد أنني أنقذ هذا البلد (أوكرانيا). أعتقد أن هذا البلد سيُسحق قريبًا جدًا، لنكن صريحين".ورأى ترامب أن النزاع في أوكرانيا لا يشكل تهديدا مباشرا على حياة الأمريكيين في الوقت الراهن، لكنه حذر من إمكانية تصاعده إلى حرب عالمية ثالثة.وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقةوجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
https://sarabic.ae/20250429/باحث-في-العلاقات-الدولية-ترامب-قادر-أن-يضغط-على-زيلينسكي-للتوقيع-على-اتفاق--1100012654.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب: أوكرانيا ستسحق قريبا

17:42 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن أوكرانيا سوف "تُسحق" قريبا جدا، مشيرا إلى أنه يحاول إنقاذ هذا البلد.
وقال ترامب خلال مقابلة: "أعتقد أنني أنقذ هذا البلد (أوكرانيا). أعتقد أن هذا البلد سيُسحق قريبًا جدًا، لنكن صريحين".

وذكر ترامب بأنه خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى "أعطى" كييف صواريخ "جافلين" الموجهة المضادة للدبابات، لكنه امتنع عن وعد كييف بمزيد من إمدادات الأسلحة الأمريكية في حال أعيد انتخابه.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
باحث في العلاقات الدولية: ترامب قادر أن يضغط على زيلينسكي للتوقيع على اتفاق
14:35 GMT
ورأى ترامب أن النزاع في أوكرانيا لا يشكل تهديدا مباشرا على حياة الأمريكيين في الوقت الراهن، لكنه حذر من إمكانية تصاعده إلى حرب عالمية ثالثة.

وحذر ترامب مرارا من تصعيد الصراع في أوكرانيا، وفي فبراير/شباط، قال إنه لو استمرت إدارة سلفه جو بايدن، لمدة عام آخر، لكان العالم "سينتهي به الأمر إلى الحرب العالمية الثالثة، وهذا لن يحدث الآن".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.
الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة
وجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان
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