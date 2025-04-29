https://sarabic.ae/20250429/ترامب-أوكرانيا-ستسحق-قريبا-1100018272.html

ترامب: أوكرانيا ستسحق قريبا

ترامب: أوكرانيا ستسحق قريبا

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأن أوكرانيا سوف "تُسحق" قريبا جدا، مشيرا إلى أنه يحاول إنقاذ هذا البلد. 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T17:42+0000

2025-04-29T17:42+0000

2025-04-29T17:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ترامب خلال مقابلة: "أعتقد أنني أنقذ هذا البلد (أوكرانيا). أعتقد أن هذا البلد سيُسحق قريبًا جدًا، لنكن صريحين".ورأى ترامب أن النزاع في أوكرانيا لا يشكل تهديدا مباشرا على حياة الأمريكيين في الوقت الراهن، لكنه حذر من إمكانية تصاعده إلى حرب عالمية ثالثة.وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه المبعوث الأمريكي ستيفين ويتكوف، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة.الكرملين: بوتين يؤكد خلال لقائه بويتكوف استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقةوجها لوجه... إعلام يكشف تفاصيل لقاء ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان

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