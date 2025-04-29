https://sarabic.ae/20250429/باحث-في-العلاقات-الدولية-ترامب-قادر-أن-يضغط-على-زيلينسكي-للتوقيع-على-اتفاق--1100012654.html

باحث في العلاقات الدولية: ترامب قادر أن يضغط على زيلينسكي للتوقيع على اتفاق

باحث في العلاقات الدولية: ترامب قادر أن يضغط على زيلينسكي للتوقيع على اتفاق

سبوتنيك عربي

شدد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، علي شكر، على قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على فلاديمير زيلينسكي، من أجل الوصول إلى حل والذهاب باتجاه... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T14:35+0000

2025-04-29T14:35+0000

2025-04-29T14:35+0000

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وعلّق شكر على الدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على رئيس أوكرانيا المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، للوصول إلى حل والذهاب باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبراً أن "هذه المعركة منذ البداية كانت معركة أمريكية بامتياز بقرار أمريكي، بالتالي فإن ترامب بالتحديد عندما قام بحملته الانتخابية كان أحد شعاراته الأساسية وقف الحروب ومنها الحرب في أوكرانيا هو اليوم يضغط بهذا الاتجاه".ورأى شكر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الإرباك الذي حصل على مستوى المشهد الأوروبي بعد زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض والعجز الأوروبي عن القيام بأي شيء، يفسّر قدرة ترامب بالضغط على زيلينسكي للمضي قدما باتجاه توقيع اتفاق".وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم كييف بهذه الهدنة المؤقتة، قال شكر إنه "لا يمكن حسم التوقع بشأن هذا الأمر سلبا أو إيجابا"، مضيفاً أن "الهامش الذي تلعب فيه أوروبا ستحدد من خلاله ما إذا كانت ستسير نحو الأمريكي باتجاه التسوية أم أنها ستحاول أن تضغط لخرق الهدنة لتثبت وجودها في الساحة الأوكرانية".وشدد الباحث في العلاقات الدولية على أن "التقارب مع روسيا هو لمصلحة أوروبا بشكل أكبر بكثير، إلا أن الأوروبي ما زال يعيش المشهد المرتبط بالحروب السابقة"، معتبراً أنه "على الأوروبي أن يكون أكثر ديناميكية وأن يتعاطى مع الملفات والقضايا بشكل مختلف".الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصرالخارجية الأمريكية: روبيو يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا

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