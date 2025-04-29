https://sarabic.ae/20250429/باحث-في-العلاقات-الدولية-ترامب-قادر-أن-يضغط-على-زيلينسكي-للتوقيع-على-اتفاق--1100012654.html
باحث في العلاقات الدولية: ترامب قادر أن يضغط على زيلينسكي للتوقيع على اتفاق
باحث في العلاقات الدولية: ترامب قادر أن يضغط على زيلينسكي للتوقيع على اتفاق
سبوتنيك عربي
شدد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، علي شكر، على قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على فلاديمير زيلينسكي، من أجل الوصول إلى حل والذهاب باتجاه... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T14:35+0000
2025-04-29T14:35+0000
2025-04-29T14:35+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
ترامب
دونالد ترامب
ترامب
زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_e06a69cce1795d6dcd42317e860ac5dc.jpg
وعلّق شكر على الدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على رئيس أوكرانيا المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، للوصول إلى حل والذهاب باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبراً أن "هذه المعركة منذ البداية كانت معركة أمريكية بامتياز بقرار أمريكي، بالتالي فإن ترامب بالتحديد عندما قام بحملته الانتخابية كان أحد شعاراته الأساسية وقف الحروب ومنها الحرب في أوكرانيا هو اليوم يضغط بهذا الاتجاه".ورأى شكر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الإرباك الذي حصل على مستوى المشهد الأوروبي بعد زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض والعجز الأوروبي عن القيام بأي شيء، يفسّر قدرة ترامب بالضغط على زيلينسكي للمضي قدما باتجاه توقيع اتفاق".وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم كييف بهذه الهدنة المؤقتة، قال شكر إنه "لا يمكن حسم التوقع بشأن هذا الأمر سلبا أو إيجابا"، مضيفاً أن "الهامش الذي تلعب فيه أوروبا ستحدد من خلاله ما إذا كانت ستسير نحو الأمريكي باتجاه التسوية أم أنها ستحاول أن تضغط لخرق الهدنة لتثبت وجودها في الساحة الأوكرانية".وشدد الباحث في العلاقات الدولية على أن "التقارب مع روسيا هو لمصلحة أوروبا بشكل أكبر بكثير، إلا أن الأوروبي ما زال يعيش المشهد المرتبط بالحروب السابقة"، معتبراً أنه "على الأوروبي أن يكون أكثر ديناميكية وأن يتعاطى مع الملفات والقضايا بشكل مختلف".الكرملين: كييف لم ترد على اقتراح بوتين لوقف إطلاق النار خلال عيد النصرالخارجية الأمريكية: روبيو يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-روسيا-وأوكرانيا-قريبتان-جدا-من-التوصل-إلى-اتفاق--1099903876.html
https://sarabic.ae/20250425/ترامب-القرم-ستبقى-جزءا-من-روسيا-في-إطار-اتفاق-السلام-1099884968.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098272412_0:0:1680:1259_1920x0_80_0_0_0d2078edae3ab706b6d8c59902c49d26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, ترامب, دونالد ترامب, ترامب, زيلينسكي
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, ترامب, دونالد ترامب, ترامب, زيلينسكي
باحث في العلاقات الدولية: ترامب قادر أن يضغط على زيلينسكي للتوقيع على اتفاق
حصري
شدد الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية، علي شكر، على قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على فلاديمير زيلينسكي، من أجل الوصول إلى حل والذهاب باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار.
وعلّق شكر على الدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على رئيس أوكرانيا المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، للوصول إلى حل والذهاب باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار، معتبراً أن "هذه المعركة منذ البداية كانت معركة أمريكية بامتياز بقرار أمريكي، بالتالي فإن ترامب بالتحديد عندما قام بحملته الانتخابية كان أحد شعاراته الأساسية وقف الحروب ومنها الحرب في أوكرانيا هو اليوم يضغط بهذا الاتجاه".
ورأى شكر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الإرباك الذي حصل على مستوى المشهد الأوروبي بعد زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض والعجز الأوروبي عن القيام بأي شيء، يفسّر قدرة ترامب بالضغط على زيلينسكي للمضي قدما باتجاه توقيع اتفاق".
وإذ أكد شكر أن "أوروبا وأوكرانيا لا تستطيعان الاستمرار في هذه المعركة دون الولايات المتحدة"، تحدث عن "هامش ما بين إيقاف المعركة واستمرارها بشكل كلي وهو ما يتعلق بالمواقف اللوجستية أي حول مسألة الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل مؤقت"، مضيفاً أن "كييف هي العنصر الأضعف والأقل قدرة على التأثير والتقرير في هذا المشهد".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستلتزم كييف بهذه الهدنة المؤقتة،
قال شكر إنه "لا يمكن حسم التوقع بشأن هذا الأمر سلبا أو إيجابا"، مضيفاً أن "الهامش الذي تلعب فيه أوروبا ستحدد من خلاله ما إذا كانت ستسير نحو الأمريكي باتجاه التسوية أم أنها ستحاول أن تضغط لخرق الهدنة لتثبت وجودها في الساحة الأوكرانية".
وشدد الباحث في العلاقات الدولية على أن "التقارب مع روسيا هو لمصلحة أوروبا
بشكل أكبر بكثير، إلا أن الأوروبي ما زال يعيش المشهد المرتبط بالحروب السابقة"، معتبراً أنه "على الأوروبي أن يكون أكثر ديناميكية وأن يتعاطى مع الملفات والقضايا بشكل مختلف".