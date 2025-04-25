https://sarabic.ae/20250425/تركيا-تكشف-عن-مشروع-نقل-ضخم-يربط-مدنها-بسوريا-1099884020.html
تركيا تكشف عن مشروع نقل ضخم يربط مدنها مع سوريا
تركيا تكشف عن مشروع نقل ضخم يربط مدنها مع سوريا
سبوتنيك عربي
أوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن "أنقرة ودمشق أحرزتا تقدماً في مناقشات تتعلق بتسهيل إجراءات العبور عبر المعابر الحدودية بين... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T10:16+0000
2025-04-25T10:16+0000
2025-04-25T10:16+0000
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وأضاف أورال أوغلو في حديث لوسائل إعلام تركية في العاصمة السورية دمشق: "ملف المعابر كان في صلب المباحثات مع الجانب السوري".وأشار أورال أوغلو إلى أن "المحادثات شملت أيضاً كيفية إنشاء خط سكك حديدية يربط مدينة غازي عنتاب التركية بالأراضي السورية، إضافة إلى سبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، والتعاون في مجالات الموانئ وتوفير الإنترنت".وكانت تركيا قد أعلنت، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك، وشددت على أن الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب.وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
https://sarabic.ae/20250424/تركيا-اتفقنا-مع-سوريا-على-إنشاء-مركز-عمليات-مشترك-1099856220.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, النقل
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, النقل
تركيا تكشف عن مشروع نقل ضخم يربط مدنها مع سوريا
أوضح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن "أنقرة ودمشق أحرزتا تقدماً في مناقشات تتعلق بتسهيل إجراءات العبور عبر المعابر الحدودية بين البلدين، في إطار محادثات أوسع شملت ملفات النقل والتعاون الفني".
وأضاف أورال أوغلو في حديث لوسائل إعلام تركية في العاصمة السورية دمشق: "ملف المعابر كان في صلب المباحثات مع الجانب السوري".
وأضاف: "تحدثنا عن كل شيء يتعلق بالنقل، البري والجوي والبحري والسكك الحديدية وحتى الاتصالات، وكانت نقطة البداية هي الربط بين السكك الحديدية والطرق البرية، حيث بحثنا كيفية تسهيل إجراءات العبور عبر المعابر الحدودية، وقد توصلنا إلى مرحلة متقدمة في هذا الصدد".
وأشار أورال أوغلو إلى أن "المحادثات شملت أيضاً كيفية إنشاء خط سكك حديدية
يربط مدينة غازي عنتاب التركية بالأراضي السورية، إضافة إلى سبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، والتعاون في مجالات الموانئ وتوفير الإنترنت".
وكانت تركيا قد أعلنت، أمس الخميس، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق على إنشاء مركز عمليات مشترك، وشددت على أن الموارد والإمكانات في سوريا تعود ملكيتها للسوريين، وفي هذا السياق، تتم متابعة مسألة تسليم سد تشرين إلى الحكومة السورية الجديدة عن كثب.
وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري
في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.