https://sarabic.ae/20250515/فيدان-قسد-لم-تنفذ-البروتوكول-الموقع-مع-دمشق--1100574413.html
فيدان: "قسد" لم تنفذ البروتوكول الموقع مع دمشق
فيدان: "قسد" لم تنفذ البروتوكول الموقع مع دمشق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن "أمن واستقرار سوريا ضرورة لا يمكن تجاهلها"، محذرًا من أن "الهجمات الإسرائيلية تشكل تهديدا كبيرا لاستقرار البلاد". 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T14:12+0000
2025-05-15T14:12+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن فيدان، قوله في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي في أنطاليا: "يجب تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا، وهجمات إسرائيل تشكل تهديدا جديا لاستقرار سوريا".وحول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أكد فيدان أن "تركيا دعمت البروتوكول المكون من 8 بنود الذي تم توقيعه بين قسد والحكومة السورية"، وتابع: "قلنا إن من حق إخوتنا الأكراد في سوريا أن يتمتعوا بجميع الحقوق في إطار مبدأ المواطنة الدستورية المتساوية. يجب تفكيك الهياكل العسكرية لـ"وحدات حماية الشعب" (يي بي جي)، ويجب عليهم تسليم كل شيء للجيش السوري".وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي من العقوبات المفروضة على سوريا، أشار فيدان إلى أن "هذه القضية طرحت في محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب".وختم فيدان: "هناك الكثير من المسائل التي يجب متابعتها في سوريا، وسنتناول في اجتماعاتنا المقبلة كيفية تنفيذ القرارات التي اتخذها القادة أمس من حيث المبدأ".
https://sarabic.ae/20250512/وزراء-خارجية-تركيا-والأردن-وسوريا-يتفقون-على-دعم-أمن-دمشق-في-مواجهة-التهديدات-الإسرائيلية-1100438089.html
https://sarabic.ae/20250514/الخزانة-الأمريكية-تعلن-استعدادها-لتخفيف-العقوبات-عن-سوريا-بعد-قرار-ترامب-1100543909.html
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قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, السلاح
قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, السلاح
فيدان: "قسد" لم تنفذ البروتوكول الموقع مع دمشق
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن "أمن واستقرار سوريا ضرورة لا يمكن تجاهلها"، محذرًا من أن "الهجمات الإسرائيلية تشكل تهديدا كبيرا لاستقرار البلاد".
ونقلت وسائل إعلام عن فيدان، قوله في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الناتو غير الرسمي في أنطاليا: "يجب تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا، وهجمات إسرائيل
تشكل تهديدا جديا لاستقرار سوريا".
وأضاف: "عدم استقرار سوريا لا يخدم مصلحة أي طرف، وحكومة دمشق مسؤولة عن أمن جميع من يعيشون في سوريا، بمن فيهم الدروز".
وحول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أكد فيدان أن "تركيا دعمت البروتوكول المكون من 8 بنود الذي تم توقيعه بين قسد والحكومة السورية"، وتابع: "قلنا إن من حق إخوتنا الأكراد في سوريا أن يتمتعوا بجميع الحقوق في إطار مبدأ المواطنة الدستورية المتساوية
. يجب تفكيك الهياكل العسكرية لـ"وحدات حماية الشعب" (يي بي جي)، ويجب عليهم تسليم كل شيء للجيش السوري".
وإذ أكد فيدان أن "يي بي جي لم تقم بالخطوات المطلوبة"، فإنه قال: "حتى الآن، لم تتخذ أي خطوة من طرف يي بي جي، وننتظر تنفيذ هذه الخطوات".
وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي من العقوبات المفروضة على سوريا، أشار فيدان إلى أن "هذه القضية طرحت في محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب".
واضاف: "أنتم على علم بجهودنا بخصوص الملف السوري. نقل الرئيس أردوغان إلى ترامب خلال لقاءاتهما طلب رفع العقوبات عن سوريا، وقال ترامب إن هذا الطلب من أردوغان كان له تأثير في قراره".
وختم فيدان: "هناك الكثير من المسائل التي يجب متابعتها في سوريا
، وسنتناول في اجتماعاتنا المقبلة كيفية تنفيذ القرارات التي اتخذها القادة أمس من حيث المبدأ".