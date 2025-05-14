https://sarabic.ae/20250514/الخزانة-الأمريكية-تعلن-استعدادها-لتخفيف-العقوبات-عن-سوريا-بعد-قرار-ترامب-1100543909.html
الخزانة الأمريكية تعلن استعدادها تخفيف العقوبات عن سوريا بعد قرار ترامب
الخزانة الأمريكية تعلن استعدادها تخفيف العقوبات عن سوريا بعد قرار ترامب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن وزارته تستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في أعقاب إعلان مماثل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T18:01+0000
2025-05-14T18:01+0000
2025-05-14T18:01+0000
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وكتب بيسنت على مواقع التواصل الاجتماعي: "الوزارة تعمل على تخفيف العقوبات حتى تتمكن سوريا من الاستقرار والتحرك نحو السلام".من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.ونقلت وكالة "سانا" عن الشيباني، قوله إن "قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء".لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروطترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديو
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الخزانة الأمريكية تعلن استعدادها تخفيف العقوبات عن سوريا بعد قرار ترامب
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن وزارته تستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في أعقاب إعلان مماثل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب بيسنت على مواقع التواصل الاجتماعي: "الوزارة تعمل على تخفيف العقوبات حتى تتمكن سوريا من الاستقرار والتحرك نحو السلام".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
ونقلت وكالة "سانا" عن الشيباني، قوله إن "قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري
"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء".