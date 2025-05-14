الخزانة الأمريكية تعلن استعدادها تخفيف العقوبات عن سوريا بعد قرار ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التوتر بين إثيوبيا واريتريا مع مخاوف من اندلاع حرب بين الجارتين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
جرائم بريطانية في أفغانستان.. استمرار العقلية الاستعمارية؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رغم الأزمة اليمنية والتهديدات الإسرائيلية "أنصار الله" تستمر في إطلاق الصواريخ على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250514/الخزانة-الأمريكية-تعلن-استعدادها-لتخفيف-العقوبات-عن-سوريا-بعد-قرار-ترامب-1100543909.html
الخزانة الأمريكية تعلن استعدادها تخفيف العقوبات عن سوريا بعد قرار ترامب
الخزانة الأمريكية تعلن استعدادها تخفيف العقوبات عن سوريا بعد قرار ترامب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن وزارته تستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في أعقاب إعلان مماثل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T18:01+0000
2025-05-14T18:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وكتب بيسنت على مواقع التواصل الاجتماعي: "الوزارة تعمل على تخفيف العقوبات حتى تتمكن سوريا من الاستقرار والتحرك نحو السلام".من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.ونقلت وكالة "سانا" عن الشيباني، قوله إن "قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء".لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروطترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديو
https://sarabic.ae/20250513/شاهد-ردة-فعل-ولي-العهد-السعودي-على-قرار-ترامب-بشأن-سوريا-فيديو--1100505391.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الخزانة الأمريكية تعلن استعدادها تخفيف العقوبات عن سوريا بعد قرار ترامب

18:01 GMT 14.05.2025
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن وزارته تستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في أعقاب إعلان مماثل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتب بيسنت على مواقع التواصل الاجتماعي: "الوزارة تعمل على تخفيف العقوبات حتى تتمكن سوريا من الاستقرار والتحرك نحو السلام".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مجتمع
شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو
أمس, 20:36 GMT
من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
ونقلت وكالة "سانا" عن الشيباني، قوله إن "قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء".
لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала