https://sarabic.ae/20250514/الشرع-لن-نسمح-بتقسيم-سوريا-وهي-لكل-السوريين-1100546874.html

الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا وهي لكل السوريين

الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا وهي لكل السوريين

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، قرار رفع العقوبات عن سوريا بأنه قرار تاريخي شجاع، مؤكدا أن سوريا بعد اليوم لن تكون ساحة... 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T19:48+0000

2025-05-14T19:48+0000

2025-05-14T20:40+0000

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وقال الشرع في خطاب حول قرار إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا: "سوريا لكل السوريين بكل طوائفها وأعراقها ولكل من يعيش على هذه الأرض المباركة، التعايش هو إرثنا عبر التاريخ وإن الانقسامات التي مزقتنا كانت دائماً بفعل التدخلات الخارجية، واليوم نرفضها جميعاً".وتابع: "شاركت سوريا الجديدة في أهم المنتديات والمؤتمرات الدولية، ورفعت علمها في الأمم المتحدة، ونجحت في فتح أبواب مغلقة، ومهدت الطريق لعلاقات استراتيجية مع الدول العربية والغربية".وأضاف: "لقد زرت الرياض قبل عدة أشهر، والتقيت الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، ووعدني ببذل وسعه للسعي لإزالة العقوبات عن سوريا، ورأيت في عينيه وعيون شعبه حباً كبيراً".وأضاف: "رأيت أيضاً الحب والود والفرح والاستعداد التام لأن تقف سوريا على أقدامها، ثم زارني وزرت الشيخ تميم بن حمد الذي صبر مع الشعب السوري بموقف يسجله التاريخ، ومنذ لحظة التحرير وهو يقف بجوارنا".وتابع: "ثم زرت الشيخ محمد بن زايد، الذي سارع بفتح أبواب الإمارات العربية المتحدة لإخوانه السوريين، وأبدى استعداده التام لفعل كل ما يلزم لتنهض سوريا من جديد".وتابع: "كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، رأيت بعينيه حرصه على نهضة سوريا وإعمارها، وكذلك ليبيا والجزائر والمغرب والسودان والأشقاء في اليمن السعيد، ودولة الرئيس محمد شياع السوداني، الذي أبدى رغبته في إعادة العلاقات السورية العراقية".وأوضح: "ثم كان لقاؤنا بالرئيس ماكرون، الذي أبدى استعداده مبكراً لرفع العقوبات عن سوريا، ومعه في ذلك أهم دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كما سارعت بريطانيا إلى رفع العقوبات عن سوريا الحبيبة".وأضاف: "إنني اليوم لا أحتفل برفع العقوبات عن سوريا فحسب، بل فرحتنا تكمن في الأخوة الصادقة وعودة المشاعر الجياشة بين شعوب المنطقة".وأردف، قائلا: "وقد استجاب الرئيس ترامب لكل هذا الحب، فكان قرار رفع العقوبات قرارا تاريخيا شجاعا. أيها السوريون، إن الطريق لا يزال أمامنا طويلاً، فاليوم قد بدأ العمل الجاد، وبدأت معه نهضة سوريا الحديثة، لنبني سوريا معاً نحو التقدم والازدهار والعلم والعمل".وأضاف الشرع: "من هذا المنطلق نؤكد أن سوريا تلتزم بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات الكفيلة بتمكين رأس المال الوطني والأجنبي من الإسهام الفاعل في إعادة الإعمار والتنمية الشاملة.وأضاف: "سوريا تعاهدكم أن تكون أرض السلام والعمل المشترك وتكون وفية لكل يد امتدت إليها بخير، وأن سوريا بعد اليوم لن تكون ساحة لصراع النفوذ ولا منصة للأطماع الخارجية ولن نسمح بتقسيم سوريا ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق لتفتيت شعبنا، سوريا لكل السوريين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.برأيك هل يغير لقاء ترامب بالشرع من واقع سوريا الاقتصادي والسياسي في العالم؟شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو

https://sarabic.ae/20250514/برأيك-هل-يغير-لقاء-ترامب-بالشرع-من-واقع-سوريا-الاقتصادي-والسياسي-في-العالم؟-1100529631.html

https://sarabic.ae/20250513/شاهد-ردة-فعل-ولي-العهد-السعودي-على-قرار-ترامب-بشأن-سوريا-فيديو--1100505391.html

https://sarabic.ae/20250513/ترامب-سأرفع-العقوبات-عن-سوريا-وسأفعل-أي-شيء-يطلبه-ولي-العهد-السعودي-1100496640.html

https://sarabic.ae/20250514/وزراء-خارجية-أمريكا-وتركيا-وسوريا-يجتمعون-غدا-في-أنطاليا-1100536658.html

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