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بين التقنين وغلاء المحروقات... مئات المعامل والورش الصناعية في سوريا تغلق أبوابها
بين التقنين وغلاء المحروقات... مئات المعامل والورش الصناعية في سوريا تغلق أبوابها
سبوتنيك عربي
أغلقت المئات من الورش الصناعية في سوريا، أبوابها خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك لأسباب عدة، أهمها ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي، ما... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الصناعي غسان .ن، أحد أصحاب المعامل الصناعية في ريف دمشق، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، طرأ ارتفاع كبير على أسعار مادة المازوت في السوق السورية، حيث وصل سعر الليتر الواحد إلى 13 ألف ليرة سورية، مع عدم توفر كميات كافية"، الأمر الذي دفعه لإغلاق أبواب معمله تفاديًا لخسائر كبيرة. وشرح غسان أن التكلفة التشغيلية اليومية للمعمل، من مواد أولية ورواتب العاملين وتأمين مادة المازوت، لم تعد تغطيها الأرباح الناتجة عن العمل، ما دفعه إلى اتخاذ قرار إغلاق المعمل بشكل كامل تفاديًا لتكبد مزيد من الخسائر، علمًا أن المعمل كان يشغّل نحو 120 عاملًا أصبحوا اليوم دون عمل، بحسب قوله.وأشار الصناعي السوري إلى أن "المعطيات الاقتصادية على الأرض لا تخدم بيئة العمل إطلاقًا، فالسوق باتت غير منضبطة والمواد المهربة مجهولة المصدر تدخل البلاد بكميات كبيرة دون أي رقابة وبأسعار أقل من المنتج المحلي، نظرًا لعدم خضوعها لأي رسوم جمركية، كما أن مواصفاتها أقل بكثير من مواصفات الصناعة السورية".من جهته، أكد، محمد. أ، مالك أحد معامل المواد الغذائية في منطقة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب شمالي سوريا، أن "الواقع الصناعي في سوريا، مهدد بشكل كبير في حال عدم اتخاذ الجهات المعنية إجراءات حقيقية لدعمه".وأشار محمد إلى أن معمله يحتاج يوميًا إلى نحو 250 ليترًا من مادة المازوت لتشغيله خلال الفترة الصباحية فقط، حيث يتم تأمين المادة من السوق السوداء بسعر يتجاوز 15 ألف ليرة سورية لليتر الواحد.وطالب الصناعي السوري الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ القطاع الصناعي من الانهيار، أولها تأمين مصدر طاقة كهربائية مستقر للمدن الصناعية أو توفير مشتقات نفطية بأسعار معقولة تمكّن الصناعي من تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مقبول.وحول الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة، قال الخبير الاقتصادي هاني إدريس، لـ"سبوتنيك":وتابع: "الصناعي السوري اليوم أمام معادلة مستحيلة، تكلفة إنتاج باهظة تقابلها قدرة شرائية ضعيفة، وسوق غير منضبطة وبيئة تشغيل غير مستقرة، ما يدفعه، وبشكل منطقي، إلى تعليق نشاطه أو إغلاقه بالكامل لتفادي المزيد من الخسائر".وأضاف إدريس: "من الناحية الاقتصادية، ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 13 ألف ليرة سورية، بل وتجاوزه 15 ألف ليرة في السوق السوداء، يعني أن كلفة الطاقة أصبحت تضاهي أو تتجاوز كلفة المواد الأولية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الصناعات المحلية، والمشكلة لا تقتصر على السعر، بل تتعداها إلى توفر المادة وجودتها، حيث تؤدي النوعية الرديئة إلى أعطال متكررة في المولدات، مما يزيد من النفقات التشغيلية ويقلّص من الإنتاجية".وأردف: "كما أن دخول كميات كبيرة من السلع المهربة، غالبًا ذات نوعية رديئة وتكلفة إنتاج منخفضة، أوجد منافسة غير عادلة في السوق المحلية، حيث لا تتحمل هذه المنتجات أي أعباء ضريبية أو رقابية، ما يضعف من تنافسية الصناعات السورية ويجعلها عاجزة عن الصمود أمام هذه الموجة".وختم، قائلا: "باختصار، إن إنقاذ ما تبقى من القطاع الصناعي ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بقاء الاقتصاد السوري على قيد الحياة، وتوفير الحد الأدنى من فرص العمل والإنتاج في ظل ظروف معيشية تزداد صعوبة يومًا بعد يوم".الشيباني: زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" بالنسبة لسورياسوريا: قطر تقدم منحة بقيمة 29 مليون دولار شهريا لدعم الرواتب
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد, العالم العربي

بين التقنين وغلاء المحروقات... مئات المعامل والورش الصناعية في سوريا تغلق أبوابها

15:45 GMT 08.05.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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حصري
أغلقت المئات من الورش الصناعية في سوريا، أبوابها خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك لأسباب عدة، أهمها ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي، ما أدى إلى عجز أصحاب تلك الورش عن تحمل العبء المالي الإضافي الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال الصناعي غسان .ن، أحد أصحاب المعامل الصناعية في ريف دمشق، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية، طرأ ارتفاع كبير على أسعار مادة المازوت في السوق السورية، حيث وصل سعر الليتر الواحد إلى 13 ألف ليرة سورية، مع عدم توفر كميات كافية"، الأمر الذي دفعه لإغلاق أبواب معمله تفاديًا لخسائر كبيرة.

وأضاف: "عدد ساعات التقنين الكهربائي أصبح 5 ساعات قطع مقابل 45 دقيقة فقط من التغذية، وهذا لا يكفي لتشغيل أي خط إنتاج بشكل فعّال".

وشرح غسان أن التكلفة التشغيلية اليومية للمعمل، من مواد أولية ورواتب العاملين وتأمين مادة المازوت، لم تعد تغطيها الأرباح الناتجة عن العمل، ما دفعه إلى اتخاذ قرار إغلاق المعمل بشكل كامل تفاديًا لتكبد مزيد من الخسائر، علمًا أن المعمل كان يشغّل نحو 120 عاملًا أصبحوا اليوم دون عمل، بحسب قوله.
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وأشار الصناعي السوري إلى أن "المعطيات الاقتصادية على الأرض لا تخدم بيئة العمل إطلاقًا، فالسوق باتت غير منضبطة والمواد المهربة مجهولة المصدر تدخل البلاد بكميات كبيرة دون أي رقابة وبأسعار أقل من المنتج المحلي، نظرًا لعدم خضوعها لأي رسوم جمركية، كما أن مواصفاتها أقل بكثير من مواصفات الصناعة السورية".

وأضاف غسان: "في السنوات الماضية، كانت هناك مخصصات لمازوت التشغيل تُمنح لكل ورشة أو معمل من قبل وزارة الصناعة، إلى جانب وجود خطوط كهربائية معفاة من التقنين تساعد في دعم المناطق الصناعية، أما اليوم، فقد تم إلغاء تلك المخصصات والميزات بشكل كامل، ومع غياب مصدر دائم لمادة المازوت، باتت أغلب الورش والمعامل تختار الإغلاق تجنبًا للخسائر".

من جهته، أكد، محمد. أ، مالك أحد معامل المواد الغذائية في منطقة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب شمالي سوريا، أن "الواقع الصناعي في سوريا، مهدد بشكل كبير في حال عدم اتخاذ الجهات المعنية إجراءات حقيقية لدعمه".
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وأشار محمد إلى أن معمله يحتاج يوميًا إلى نحو 250 ليترًا من مادة المازوت لتشغيله خلال الفترة الصباحية فقط، حيث يتم تأمين المادة من السوق السوداء بسعر يتجاوز 15 ألف ليرة سورية لليتر الواحد.

وتابع: "إلى جانب التكلفة المرتفعة، نعاني من أعطال متكررة في المولدات الكهربائية نتيجة عدم استقرار التيار وسوء جودة المازوت المتوافر في الأسواق، مما يزيد من التكاليف والصيانة الدورية".

وطالب الصناعي السوري الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ القطاع الصناعي من الانهيار، أولها تأمين مصدر طاقة كهربائية مستقر للمدن الصناعية أو توفير مشتقات نفطية بأسعار معقولة تمكّن الصناعي من تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مقبول.
وحول الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة، قال الخبير الاقتصادي هاني إدريس، لـ"سبوتنيك":

تشهد سوريا اليوم واحدة من أخطر الأزمات التي تطال قطاعها الصناعي، مع إغلاق المئات من الورش والمعامل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، نتيجة مزيج قاتل من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات وساعات التقنين الكهربائي الطويلة، إلى جانب غياب الدعم الحكومي الفعّال وازدياد فوضى السوق نتيجة دخول المواد المهربة دون رقابة.

وتابع: "الصناعي السوري اليوم أمام معادلة مستحيلة، تكلفة إنتاج باهظة تقابلها قدرة شرائية ضعيفة، وسوق غير منضبطة وبيئة تشغيل غير مستقرة، ما يدفعه، وبشكل منطقي، إلى تعليق نشاطه أو إغلاقه بالكامل لتفادي المزيد من الخسائر".
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وأضاف إدريس: "من الناحية الاقتصادية، ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى أكثر من 13 ألف ليرة سورية، بل وتجاوزه 15 ألف ليرة في السوق السوداء، يعني أن كلفة الطاقة أصبحت تضاهي أو تتجاوز كلفة المواد الأولية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الصناعات المحلية، والمشكلة لا تقتصر على السعر، بل تتعداها إلى توفر المادة وجودتها، حيث تؤدي النوعية الرديئة إلى أعطال متكررة في المولدات، مما يزيد من النفقات التشغيلية ويقلّص من الإنتاجية".

وتابع الخبير الاقتصادي السوري: "إلى جانب ذلك، أدى إلغاء المخصصات السابقة من الوقود المدعوم وخطوط الكهرباء المعفاة من التقنين إلى انكشاف القطاع الصناعي تمامًا أمام أزمات الطاقة، ليجد الصناعي نفسه وحيدًا أمام سوق سوداء متقلبة، دون أي حماية أو دعم حكومي مباشر".

وأردف: "كما أن دخول كميات كبيرة من السلع المهربة، غالبًا ذات نوعية رديئة وتكلفة إنتاج منخفضة، أوجد منافسة غير عادلة في السوق المحلية، حيث لا تتحمل هذه المنتجات أي أعباء ضريبية أو رقابية، ما يضعف من تنافسية الصناعات السورية ويجعلها عاجزة عن الصمود أمام هذه الموجة".
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واقترح إدريس سلسلة من الخطوات العاجلة لمعالجة هذا الموضوع، تبدأ بتأمين مصدر طاقة مستقر للمناطق الصناعية، سواء من خلال خطوط كهربائية خاصة أو عبر تسعير عادل للمحروقات المخصصة للصناعة، كما يجب إعادة النظر في آليات الرقابة الجمركية للحد من دخول البضائع المهربة، إلى جانب إطلاق حوافز إنتاجية وتمويلية تعيد الثقة للصناعي وتمنحه القدرة على الاستمرار.
وختم، قائلا: "باختصار، إن إنقاذ ما تبقى من القطاع الصناعي ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بقاء الاقتصاد السوري على قيد الحياة، وتوفير الحد الأدنى من فرص العمل والإنتاج في ظل ظروف معيشية تزداد صعوبة يومًا بعد يوم".
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