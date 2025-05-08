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https://sarabic.ae/20250508/الشيباني-زيارة-الشرع-إلى-فرنسا-نقطة-تحول-بالنسبة-لسوريا-1100292044.html
الشيباني: زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" بالنسبة لسوريا
الشيباني: زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" بالنسبة لسوريا
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى فرنسا، شكلت نقطة تحوّل في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T06:15+0000
2025-05-08T06:15+0000
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وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس": إن "الزيارة التاريخية إلى باريس شكلت نقطة تحول أيضا في تعزيز الأمن الإقليمي، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة".وأوضح أن "نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسي فقط، بل يعكس أيضا الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع".وقال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، إنه ناقش مع الأخير "سبل التقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعادة الإعمار واستقرار سوريا، الذي يمثل استقرار المنطقة بأكملها"، حسبما ذكرت وكالة "سانا" السورية.وأكد الشرع أنه "لن يسمح بالفتن الطائفية ولا بانتهاك سيادة سوريا من أطراف خارجية"، قائلا إن أحداث الساحل "قامت بها مجموعة من فلول النظام السابق، وشكلنا لجنتي تحقيق فيها"، كما أعرب عن تضامنه "مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي"، على حد قوله.ونفى الشرع "أي علاقة للإدارة السورية الجديدة بأي عمل إجرامي وقع خارج سوريا"، وتابع: "مارسنا أفعالنا القتالية بكل شرف وأمانة حتى تحررت سوريا".وأعلنت السعودية وقطر، الأسبوع الماضي، عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية.يشار إلى أنه منذ تسلم الإدارة الجديدة المؤقتة في سوريا، السلطة بقيادة أحمد الشرع، بدأت الدول الغربية بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد، في محاولة لتمكين تدفق المساعدات والأموال، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب السوري.وفي خطوة لافتة، أصدرت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مالية مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إليها.كما قام الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي للعقوبات المفروضة على بعض القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والقطاع المصرفي.
https://sarabic.ae/20250507/ماكرون-أكدت-للشرع-ضرورة-حماية-السوريين-ومحاسبة-المسؤولين-عن-العنف-الطائفي-1100283109.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الشيباني: زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" بالنسبة لسوريا

06:15 GMT 08.05.2025
© Getty Images / Tom Nicholsonالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قصر الإليزيه
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قصر الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Getty Images / Tom Nicholson
تابعنا عبر
اعتبر وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى فرنسا، شكلت نقطة تحوّل في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس": إن "الزيارة التاريخية إلى باريس شكلت نقطة تحول أيضا في تعزيز الأمن الإقليمي، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة".
وأوضح أن "نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسي فقط، بل يعكس أيضا الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع".
وقال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، إنه ناقش مع الأخير "سبل التقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك وإعادة الإعمار واستقرار سوريا، الذي يمثل استقرار المنطقة بأكملها"، حسبما ذكرت وكالة "سانا" السورية.
وأكد الشرع أنه "لن يسمح بالفتن الطائفية ولا بانتهاك سيادة سوريا من أطراف خارجية"، قائلا إن أحداث الساحل "قامت بها مجموعة من فلول النظام السابق، وشكلنا لجنتي تحقيق فيها"، كما أعرب عن تضامنه "مع كل ضحية سقطت جراء العبث الإرهابي"، على حد قوله.
ونفى الشرع "أي علاقة للإدارة السورية الجديدة بأي عمل إجرامي وقع خارج سوريا"، وتابع: "مارسنا أفعالنا القتالية بكل شرف وأمانة حتى تحررت سوريا".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
ماكرون: أكدت للشرع ضرورة حماية السوريين ومحاسبة المسؤولين عن العنف الطائفي
أمس, 19:01 GMT
وأعلنت السعودية وقطر، الأسبوع الماضي، عن تسديدهما الديون المستحقة على سوريا للبنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار، على ما أفاد البلدان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية.
يشار إلى أنه منذ تسلم الإدارة الجديدة المؤقتة في سوريا، السلطة بقيادة أحمد الشرع، بدأت الدول الغربية بتخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على البلاد، في محاولة لتمكين تدفق المساعدات والأموال، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب السوري.
وفي خطوة لافتة، أصدرت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مالية مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إليها.
كما قام الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي للعقوبات المفروضة على بعض القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والقطاع المصرفي.
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