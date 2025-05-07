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إعلام غربي: سوريا وإسرائيل تجريان مفاوضات سرية بوساطة دولة عربية
إعلام غربي: سوريا وإسرائيل تجريان مفاوضات سرية بوساطة دولة عربية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بقيام دولة عربية بفتح قناة اتصال خلفية لمفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة للحصول على دعم... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، بأن "دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشأت قناة تواصل غير معلنة بين سوريا وإسرائيل".وأشار المصدر الأول إلى أن "الجهود بدأت بعد زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للإمارات، في 13 نيسان / أبريل الماضي"، مؤكدًا أن "النقاشات الحالية تقتصر على المسائل الفنية، دون استبعاد توسيع نطاق المواضيع لاحقا".وأوضح المصدر أن "الاجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين من الإمارات، إلى جانب عناصر من الاستخبارات السورية، وبعض المسؤولين السابقين في الاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب آخرين".وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد ذكرت أن "الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل".وتأتي الوساطة الإماراتية بعد سلسلة ضربات جوية إسرائيلية في سوريا، من بينها واحدة وقعت على مسافة 500 متر من القصر الرئاسي في دمشق، في الوقت الذي صنّفت فيه إسرائيل الضربات الأخيرة بأنها "رسالة موجهة للسلطات السورية الجديدة"، على خلفية تهديدات ضد الطائفة الدرزية.
https://sarabic.ae/20250503/الجيش-الإسرائيلي-12-طائرة-مقاتلة-شاركت-بالهجوم-على-بنى-تحتية-ومواقع-أسلحة-في-أنحاء-سوريا-فيديو-1100130344.html
https://sarabic.ae/20250505/الخارجية-الإيرانية-لن-تدخر-جهدا-لمنع-جرائم-إسرائيل-في-سوريا-1100172437.html
https://sarabic.ae/20250503/نتنياهو-يؤجل-زيارته-إلى-أذربيجان-بسبب-الوضع-في-سوريا-1100137900.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, وساطة, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, وساطة, العالم العربي

إعلام غربي: سوريا وإسرائيل تجريان مفاوضات سرية بوساطة دولة عربية

13:05 GMT 07.05.2025
© Getty Images / Scott Petersonتدمير طائرات سورية في غارة جوية إسرائيلية بالقرب من مدرج مطار المزة العسكري، سوريا
تدمير طائرات سورية في غارة جوية إسرائيلية بالقرب من مدرج مطار المزة العسكري، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Scott Peterson
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أفادت وسائل إعلام غربية بقيام دولة عربية بفتح قناة اتصال خلفية لمفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة للحصول على دعم إقليمي لإدارة العلاقة المتوترة مع إسرائيل.
وأفادت إحدى تلك الوسائل، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، بأن "دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشأت قناة تواصل غير معلنة بين سوريا وإسرائيل".

وأشارت إلى أن "مصدرا أمنيا سوريا ومسؤول استخبارات إقليميا أكدا أن هذه الاتصالات غير الرسمية تتركز على قضايا الأمن والاستخبارات وبناء الثقة، في ظل انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين".

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وأشار المصدر الأول إلى أن "الجهود بدأت بعد زيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، للإمارات، في 13 نيسان / أبريل الماضي"، مؤكدًا أن "النقاشات الحالية تقتصر على المسائل الفنية، دون استبعاد توسيع نطاق المواضيع لاحقا".

وأكد المصدر أن "القناة الخلفية تنحصر في ملفات مكافحة الإرهاب، ولا تشمل الشؤون العسكرية الخالصة، وعلى وجه الخصوص، أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية".

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وأوضح المصدر أن "الاجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين من الإمارات، إلى جانب عناصر من الاستخبارات السورية، وبعض المسؤولين السابقين في الاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب آخرين".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد ذكرت أن "الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل".
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وتأتي الوساطة الإماراتية بعد سلسلة ضربات جوية إسرائيلية في سوريا، من بينها واحدة وقعت على مسافة 500 متر من القصر الرئاسي في دمشق، في الوقت الذي صنّفت فيه إسرائيل الضربات الأخيرة بأنها "رسالة موجهة للسلطات السورية الجديدة"، على خلفية تهديدات ضد الطائفة الدرزية.
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