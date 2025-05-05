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القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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الخارجية الإيرانية: لن تدخر جهدا لمنع "جرائم إسرائيل" في سوريا
الخارجية الإيرانية: لن تدخر جهدا لمنع "جرائم إسرائيل" في سوريا
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إسرائيل دمرت كل البنى التحتية في سوريا، مضيفا: "يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
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طهران - سبوتنيك. وتابع بقائي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن والسلام في المنطقة وإيران لن تدخر جهدا لمنع استمرار جرائم الكيان الصهيوني فيها".ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، وقبل أيام قصف موقعا قرب القصر الرئاسي في دمشق.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق.واعتبرت الرئاسة السورية أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.
https://sarabic.ae/20250502/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-موقع-عسكري-وبنية-تحتية-لصواريخ-في-سوريا-1100120641.html
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الخارجية الإيرانية: لن تدخر جهدا لمنع "جرائم إسرائيل" في سوريا

09:15 GMT 05.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorقاعدة جوية سورية استهدفها الطيران الإسرائيلي
قاعدة جوية سورية استهدفها الطيران الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إسرائيل دمرت كل البنى التحتية في سوريا، مضيفا: "يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان على سوريا".
طهران - سبوتنيك. وتابع بقائي، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن والسلام في المنطقة وإيران لن تدخر جهدا لمنع استمرار جرائم الكيان الصهيوني فيها".
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع عسكري وبنية تحتية لصواريخ في سوريا
2 مايو, 22:30 GMT
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري، وقبل أيام قصف موقعا قرب القصر الرئاسي في دمشق.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت جنوب دمشق.
واعتبرت الرئاسة السورية أن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب سوريا لوقف هذه الاعتداءات.
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