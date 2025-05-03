https://sarabic.ae/20250503/نتنياهو-يؤجل-زيارته-إلى-أذربيجان-بسبب-الوضع-في-سوريا-1100137900.html

نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان بسبب الوضع في سوريا

نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان بسبب الوضع في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته إلى أذربيجان المقررة الأسبوع المقبل، بسبب التطورات في قطاع غزة وسوريا. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T18:48+0000

2025-05-03T18:48+0000

2025-05-03T18:49+0000

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وذكر البيان: "نظرًا للتطورات على الجبهات في غزة وسوريا، وازدحام جدول الأعمال العسكري والسياسي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد لاحق".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محادثات مع وفد تركي بشأن حل التوترات حول سوريا مقررة في باكو.

https://sarabic.ae/20250503/مكتب-نتنياهو-يرد-على-تقارير-أمريكية-حول-إجراء-اتصالات-مكثفة-مع-والتز-بشأن-إيران-1100133887.html

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