https://sarabic.ae/20250503/نتنياهو-يؤجل-زيارته-إلى-أذربيجان-بسبب-الوضع-في-سوريا-1100137900.html
نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان بسبب الوضع في سوريا
نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان بسبب الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته إلى أذربيجان المقررة الأسبوع المقبل، بسبب التطورات في قطاع غزة وسوريا. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T18:48+0000
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وذكر البيان: "نظرًا للتطورات على الجبهات في غزة وسوريا، وازدحام جدول الأعمال العسكري والسياسي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد لاحق".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محادثات مع وفد تركي بشأن حل التوترات حول سوريا مقررة في باكو.
https://sarabic.ae/20250503/مكتب-نتنياهو-يرد-على-تقارير-أمريكية-حول-إجراء-اتصالات-مكثفة-مع-والتز-بشأن-إيران-1100133887.html
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العالم العربي, إسرائيل, أذربيجان
العالم العربي, إسرائيل, أذربيجان
نتنياهو يؤجل زيارته إلى أذربيجان بسبب الوضع في سوريا
18:48 GMT 03.05.2025 (تم التحديث: 18:49 GMT 03.05.2025)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأجيل زيارته إلى أذربيجان المقررة الأسبوع المقبل، بسبب التطورات في قطاع غزة وسوريا.
وذكر البيان: "نظرًا للتطورات على الجبهات في غزة وسوريا، وازدحام جدول الأعمال العسكري والسياسي، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل زيارته إلى أذربيجان إلى موعد لاحق".
وأضاف المكتب أن نتنياهو يشكر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على دعوته، ويثمن عاليًا العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وكان من المقرر أن يقوم نتنياهو بزيارة باكو، كما أعلن مكتبه في وقت سابق، في الفترة من 7 إلى 11 مايو/أيار.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محادثات مع وفد تركي بشأن حل التوترات حول سوريا مقررة في باكو.