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مكتب نتنياهو يرد على تقارير أمريكية حول إجراء "اتصالات مكثفة" مع والتز بشأن إيران
مكتب نتنياهو يرد على تقارير أمريكية حول إجراء "اتصالات مكثفة" مع والتز بشأن إيران
سبوتنيك عربي
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على تقرير أمريكي، زعم أن بنيامين نتنياهو أجرى "اتصالات مكثفة" مع مستشار الأمن القومي الأمريكي... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T16:05+0000
2025-05-03T16:05+0000
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ونفى مكتب نتنياهو ما ورد في التقرير، موضحا في بيان له أن "نتنياهو عقد اجتماعا وديا مع مايك والتز، ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في "بلير هاوس" بواشنطن في فبراير، قبل أن يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض". وأضاف البيان أن "مايك والتز انضم إلى نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في اجتماع مع نتنياهو قبل مغادرته واشنطن". وأكد البيان أنه "منذ ذلك الحين، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي السابق ومبعوث ترامب للشرق الأوسط، مكالمة هاتفية واحدة لم تتناول إيران". وختم بيان مكتب نتنياهو بتهنئة مايك والتز على تعيينه سفيرا لأمريكا في الأمم المتحدة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إعفاء مستشار الأمن القومي مايك والتز من منصبه وترشيحه لتولي منصب سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة.وفي الوقت ذاته، كلف ترامب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتولي مهام مستشار الأمن القومي، إلى جانب استمراره في قيادة وزارة الخارجية.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس الماضي، عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بناء على اقتراح من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.وأوضحت الخارجية الإيرانية أن تحديد موعد جديد للمحادثات سيُعلن لاحقًا، مؤكدة أن الوفد الإيراني يشارك في المفاوضات بـ"حسن نية"، وفق أطر تستند إلى المبادئ الوطنية والقانون الدولي، بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات "غير القانونية".وانطلقت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، ثم استضافت روما الجولة الثانية في 19 أبريل، قبل أن تعود المفاوضات إلى مسقط في جولتها الثالثة في 26 أبريل.يُذكر أن إيران وقعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًا مع القوى الكبرى (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، روسيا، والولايات المتحدة)، يقضي بتخفيف العقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، ما فاقم الأزمة الاقتصادية ورفع معدلات التضخم في إيران.
https://sarabic.ae/20250503/عراقجي-يرد-على-روبيو-إيران-لها-الحق-في-امتلاك-الدورة-الكاملة-للوقود-النووي-1100123233.html
https://sarabic.ae/20250502/إيران-فرنسا-تحاول-إفساد-مفاوضاتنا-النووية-مع-أمريكا-1100117042.html
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بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

مكتب نتنياهو يرد على تقارير أمريكية حول إجراء "اتصالات مكثفة" مع والتز بشأن إيران

16:05 GMT 03.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على تقرير أمريكي، زعم أن بنيامين نتنياهو أجرى "اتصالات مكثفة" مع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايك والتز، بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فبراير/ شباط الماضي.
ونفى مكتب نتنياهو ما ورد في التقرير، موضحا في بيان له أن "نتنياهو عقد اجتماعا وديا مع مايك والتز، ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في "بلير هاوس" بواشنطن في فبراير، قبل أن يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض".
وأضاف البيان أن "مايك والتز انضم إلى نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، في اجتماع مع نتنياهو قبل مغادرته واشنطن".
وأكد البيان أنه "منذ ذلك الحين، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي ومستشار الأمن القومي السابق ومبعوث ترامب للشرق الأوسط، مكالمة هاتفية واحدة لم تتناول إيران".
وختم بيان مكتب نتنياهو بتهنئة مايك والتز على تعيينه سفيرا لأمريكا في الأمم المتحدة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إعفاء مستشار الأمن القومي مايك والتز من منصبه وترشيحه لتولي منصب سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة.
وفي الوقت ذاته، كلف ترامب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتولي مهام مستشار الأمن القومي، إلى جانب استمراره في قيادة وزارة الخارجية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
عراقجي يرد على روبيو: إيران لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي
06:16 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس الماضي، عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بناء على اقتراح من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن تحديد موعد جديد للمحادثات سيُعلن لاحقًا، مؤكدة أن الوفد الإيراني يشارك في المفاوضات بـ"حسن نية"، وفق أطر تستند إلى المبادئ الوطنية والقانون الدولي، بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات "غير القانونية".
وانطلقت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، ثم استضافت روما الجولة الثانية في 19 أبريل، قبل أن تعود المفاوضات إلى مسقط في جولتها الثالثة في 26 أبريل.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
إيران: فرنسا تحاول إفساد مفاوضاتنا النووية مع أمريكا
أمس, 17:47 GMT
يُذكر أن إيران وقعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًا مع القوى الكبرى (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، روسيا، والولايات المتحدة)، يقضي بتخفيف العقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، ما فاقم الأزمة الاقتصادية ورفع معدلات التضخم في إيران.
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