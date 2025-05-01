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ترامب يقيل والتز من منصب مستشار الأمن القومي ويعين روبيو بدلا منه
ترامب يقيل والتز من منصب مستشار الأمن القومي ويعين روبيو بدلا منه
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إعفاء مستشار الأمن القومي مايك والتز، من منصبه وترشيحه لتولي منصب سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T19:14+0000
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وفي الوقت ذاته، كلف ترامب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتولي مهام مستشار الأمن القومي، إلى جانب استمراره في قيادة وزارة الخارجية.وقال ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن عن ترشيحي لمايك والتز، ليكون السفير المقبل لأمريكا لدى الأمم المتحدة".وأضاف: "في الأثناء، سيتولى ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي، إلى جانب دوره كوزير للخارجية، حيث أثبت قيادة قوية وفعالة".يأتي هذا التغيير في إطار تعديل في المناصب العليا بإدارة ترامب، وسط تحضيرات مكثفة للمرحلة المقبلة من سياساته الداخلية والخارجية.وكانت تقارير غربية قد كشفت، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس تعيين مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مستشارا للأمن القومي خلفا لمايك والتز.وذكر التقرير، نقلا عن 3 مصادر، أن "ترامب يخطط للإطاحة بوالتز، وويتكوف هو المرشح الأبرز ليحل محله".فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أخرى، نقلا عن مصادر، أنه "من المقرر أن يترك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ونائبه أليكس وونغ، منصبيهما، وذلك على خلفية تسريب محادثات سرية بين كبار المسؤولين الأمريكيين، تتعلق بخطط عسكرية أمريكية بشأن الضربات على اليمن، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال".
https://sarabic.ae/20250501/والتز-عملية-السلام-في-أوكرانيا-تتقدم-والتوصل-إلى-اتفاق-يقترب-1100076945.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ترامب يقيل والتز من منصب مستشار الأمن القومي ويعين روبيو بدلا منه

19:14 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 19:19 GMT 01.05.2025)
© AP Photo / Saul Loebمستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين، مايك والتز وماركو روبيو
مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين، مايك والتز وماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Saul Loeb
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إعفاء مستشار الأمن القومي مايك والتز، من منصبه وترشيحه لتولي منصب سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة.
وفي الوقت ذاته، كلف ترامب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتولي مهام مستشار الأمن القومي، إلى جانب استمراره في قيادة وزارة الخارجية.
وقال ترامب عبر منشور على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن عن ترشيحي لمايك والتز، ليكون السفير المقبل لأمريكا لدى الأمم المتحدة".
وأضاف: "في الأثناء، سيتولى ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي، إلى جانب دوره كوزير للخارجية، حيث أثبت قيادة قوية وفعالة".
يأتي هذا التغيير في إطار تعديل في المناصب العليا بإدارة ترامب، وسط تحضيرات مكثفة للمرحلة المقبلة من سياساته الداخلية والخارجية.
وكانت تقارير غربية قد كشفت، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس تعيين مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مستشارا للأمن القومي خلفا لمايك والتز.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة) بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
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وذكر التقرير، نقلا عن 3 مصادر، أن "ترامب يخطط للإطاحة بوالتز، وويتكوف هو المرشح الأبرز ليحل محله".
فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أخرى، نقلا عن مصادر، أنه "من المقرر أن يترك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ونائبه أليكس وونغ، منصبيهما، وذلك على خلفية تسريب محادثات سرية بين كبار المسؤولين الأمريكيين، تتعلق بخطط عسكرية أمريكية بشأن الضربات على اليمن، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال".
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