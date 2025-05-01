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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250501/والتز-عملية-السلام-في-أوكرانيا-تتقدم-والتوصل-إلى-اتفاق-يقترب-1100076945.html
والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم والتوصل إلى اتفاق يقترب
والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم والتوصل إلى اتفاق يقترب
سبوتنيك عربي
أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايكل والتز، اليوم الخميس، أن أطراف الصراع الأوكراني تواصل التحرك نحو اتفاق سلام، وأن احتمالات التوصل إليه... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T13:05+0000
2025-05-01T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال والتز: "العملية تمضي قدمًا. أحيانًا تتسارع وأحيانًا تتباطأ... لكننا نرى الأطراف تقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق".وتابع على قناة "فوكس نيوز": "يجب أن يرغب الطرفان في السلام، ويجب أن يرغب الطرفان في وقف القتال. ونحن نعتقد أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة".وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف: "إذا تم بذل جهود جادة وهادفة لحل القضايا التي أدت إلى هذه الأزمة، أعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا جدًا".وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن تحقيق ذلك يتطلب حل عدد من القضايا العالقة التي لم تحسم بعد.وشدد ترامب على أن "روسيا لا تشكل عقبة في وجه اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تقبل موسكو وكييف وبروكسل شروط التسوية الأوكرانية.واشنطن: أوكرانيا كانت ولا تزال من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
https://sarabic.ae/20250401/لافروف-يجري-التحضير-لعقد-اجتماع-ثان-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1099140621.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

والتز: عملية السلام في أوكرانيا تتقدم والتوصل إلى اتفاق يقترب

13:05 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 13:10 GMT 01.05.2025)
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة) بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض
 وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (وسط الصورة) بجوار مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز (يمين الصورة)، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / Pool/Evelyn Hockstein
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أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايكل والتز، اليوم الخميس، أن أطراف الصراع الأوكراني تواصل التحرك نحو اتفاق سلام، وأن احتمالات التوصل إليه تظل مرتفعة.
وقال والتز: "العملية تمضي قدمًا. أحيانًا تتسارع وأحيانًا تتباطأ... لكننا نرى الأطراف تقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن عملية السلام تطلب رغبة الطرفين في وقف القتال.

وتابع على قناة "فوكس نيوز": "يجب أن يرغب الطرفان في السلام، ويجب أن يرغب الطرفان في وقف القتال. ونحن نعتقد أن إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة".

وأعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تجري "قريبا جدا" إذا بذلت كييف جهودا جادة لحل النزاع.

وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك"، متحدثًا عن المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف: "إذا تم بذل جهود جادة وهادفة لحل القضايا التي أدت إلى هذه الأزمة، أعتقد أن ذلك قد يحدث قريبًا جدًا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
لافروف: يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
1 أبريل, 14:43 GMT
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يؤيد فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن تحقيق ذلك يتطلب حل عدد من القضايا العالقة التي لم تحسم بعد.
وشدد ترامب على أن "روسيا لا تشكل عقبة في وجه اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تقبل موسكو وكييف وبروكسل شروط التسوية الأوكرانية.
واشنطن: أوكرانيا كانت ولا تزال من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
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