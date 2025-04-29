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بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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واشنطن: أوكرانيا كانت ولا تزال من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
واشنطن: أوكرانيا كانت ولا تزال من بين الدول الأكثر فسادا في العالم
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا كانت ولا تزال واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، ويجب مراقبة الأموال المحولة... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T12:01+0000
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وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: "كانت أوكرانيا ولا تزال واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم".وأضاف أن "هذه الأموال بحاجة إلى مراقبة دقيقة".وتابع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز: "ترامب عازم على إنهاء الصراع، وممارسة الضغط اللازم على الجانبين ( موسكو وكييف)"، مؤكدا أهمية استمرار عملية التسوية، حتى وإن كانت تواجه صعوبات.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما أنفقت 350 مليار دولار على المساعدات لأوكرانيا. بدوره، سخر رجل الأعمال الأمريكي ورئيس وزارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، من كلمات فلاديمير زيلينسكي بأن استخدام كييف للمساعدات المالية من واشنطن شفاف تمامًا وهناك تقارير عن جميع النفقات.
https://sarabic.ae/20250425/إعلام-حلفاء-الولايات-المتحدة-قلقون-بشأن-مطالب-ترامب-من-كييف-1099877127.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن: أوكرانيا كانت ولا تزال من بين الدول الأكثر فسادا في العالم

12:01 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
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صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا كانت ولا تزال واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، ويجب مراقبة الأموال المحولة إليها عن كثب.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: "كانت أوكرانيا ولا تزال واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم".

وأشار والتز إلى أن "مليارات" الأموال أُرسلت إلى كييف، وأعرب عن شكوكه في أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مارست الرقابة المناسبة على هذه الأموال.

وأضاف أن "هذه الأموال بحاجة إلى مراقبة دقيقة".

وأشار تعليقا على تسوية الصراع في أوكرانيا، إلى أن الوضع معقد، لكن العملية مستمرة،وقال إنه "قبل مئة يوم لم يكن هناك شيء، كان هناك ذهول لا نهاية له".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
إعلام: حلفاء الولايات المتحدة قلقون بشأن مطالب ترامب من كييف
25 أبريل, 07:32 GMT
وتابع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز: "ترامب عازم على إنهاء الصراع، وممارسة الضغط اللازم على الجانبين ( موسكو وكييف)"، مؤكدا أهمية استمرار عملية التسوية، حتى وإن كانت تواجه صعوبات.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما أنفقت 350 مليار دولار على المساعدات لأوكرانيا. بدوره، سخر رجل الأعمال الأمريكي ورئيس وزارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، من كلمات فلاديمير زيلينسكي بأن استخدام كييف للمساعدات المالية من واشنطن شفاف تمامًا وهناك تقارير عن جميع النفقات.
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