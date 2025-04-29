https://sarabic.ae/20250429/واشنطن-أوكرانيا-كانت-ولا-تزال-من-بين-الدول-الأكثر-فسادا-في-العالم-1100001953.html

واشنطن: أوكرانيا كانت ولا تزال من بين الدول الأكثر فسادا في العالم

واشنطن: أوكرانيا كانت ولا تزال من بين الدول الأكثر فسادا في العالم

سبوتنيك عربي

صرح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا كانت ولا تزال واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم، ويجب مراقبة الأموال المحولة... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T12:01+0000

2025-04-29T12:01+0000

2025-04-29T12:01+0000

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وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض: "كانت أوكرانيا ولا تزال واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم".وأضاف أن "هذه الأموال بحاجة إلى مراقبة دقيقة".وتابع في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز: "ترامب عازم على إنهاء الصراع، وممارسة الضغط اللازم على الجانبين ( موسكو وكييف)"، مؤكدا أهمية استمرار عملية التسوية، حتى وإن كانت تواجه صعوبات.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ربما أنفقت 350 مليار دولار على المساعدات لأوكرانيا. بدوره، سخر رجل الأعمال الأمريكي ورئيس وزارة فعالية الحكومة الأمريكية (DOGE)، إيلون ماسك، من كلمات فلاديمير زيلينسكي بأن استخدام كييف للمساعدات المالية من واشنطن شفاف تمامًا وهناك تقارير عن جميع النفقات.

https://sarabic.ae/20250425/إعلام-حلفاء-الولايات-المتحدة-قلقون-بشأن-مطالب-ترامب-من-كييف-1099877127.html

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