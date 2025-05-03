https://sarabic.ae/20250503/عراقجي-يرد-على-روبيو-إيران-لها-الحق-في-امتلاك-الدورة-الكاملة-للوقود-النووي-1100123233.html

عراقجي يرد على روبيو: إيران لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي

عراقجي يرد على روبيو: إيران لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن "تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية"، قائلاً إن "إيران كأحد مؤسسي معاهدة حظر الانتشار النووي NPT... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T06:16+0000

2025-05-03T06:16+0000

2025-05-03T06:16+0000

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وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "هناك العديد من أعضاء المعاهدة يمارسون عملية تخصيب اليورانيوم مع رفضهم للأسلحة النووية تمامًا بما فيها العديد من الدول الآسيوية والأوروبية والأمريكية الجنوبية".وأضاف، أن" اتخاذ المواقف القصوى وإطلاق التصريحات الاستفزازية لن يؤديا سوى الى تدمير فرص النجاح"، متابعا: "هنالك اتفاق مرموق ومستدام في متناول اليد، والشيء الوحيد المطلوب هو توفر إرادة سياسية حاسمة ورؤية منصفة".وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الجمعة، أن إيران ستكون ملزمة بالسماح للخبراء الأمريكيين بدخول منشآتها النووية، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وأضاف، أن "الخبراء قد يكونون ممثلين لدول أخرى أيضا، لكن إيران لن تتمكن من منع وصول المفتشين الأمريكيين إذا تم التوصل إلى اتفاق".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس الماضي، عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بناء على اقتراح من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.وأوضحت الخارجية الإيرانية أن تحديد موعد جديد للمحادثات سيُعلن لاحقًا، مؤكدة أن الوفد الإيراني يشارك في المفاوضات بـ"حسن نية"، وفق أطر تستند إلى المبادئ الوطنية والقانون الدولي، بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات "غير القانونية".وأكدت طهران التزامها بمحادثات "قائمة على النتائج" بهدف التوصل إلى "اتفاق عادل ومعقول ومستدام"، مشددة على استمرار هذا النهج "بقوة وثبات".بدوره، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في منشور على منصة "إكس"، إنه: تم "إعادة جدولة" المحادثات لأسباب لوجستية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد بعد الاتفاق عليه بين الأطراف.ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر مطلعة، أن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات في روما إلى الأسبوع المقبل بات مرجحًا، كما قد يتم تأجيل اجتماع إيران مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، الذي كان من المفترض أن يسبق اللقاء الإيراني الأمريكي.وانطلقت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في 12 نيسان/أبريل الماضي في العاصمة العُمانية مسقط، ثم استضافت روما الجولة الثانية في 19 نيسان/أبريل، قبل أن تعود المفاوضات إلى مسقط في جولتها الثالثة في 26 نيسان/أبريل.يُذكر أن إيران وقعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًا مع القوى الكبرى (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، روسيا، والولايات المتحدة)، يقضي بتخفيف العقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في أيار/مايو 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، ما دفع إيران إلى تقليص التزاماتها تدريجيًا.ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، ما فاقم الأزمة الاقتصادية ورفع معدلات التضخم في إيران.

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https://sarabic.ae/20250430/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تريد-تدميرنا-ولن-نسمح-لها-بامتلاك-أسلحة-نووية-1100028987.html

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