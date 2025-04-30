https://sarabic.ae/20250430/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تريد-تدميرنا-ولن-نسمح-لها-بامتلاك-أسلحة-نووية-1100028987.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تريد تدميرنا ولن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تريد تدميرنا ولن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل "لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية". 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T07:23+0000

2025-04-30T07:23+0000

2025-04-30T07:23+0000

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وقال كاتس، في كلمة له، إن "إيران تريد تدمير إسرائيل"، مضيفا أنها "تشكل التهديد الرئيسي للمنطقة بأكملها"، وذلك حسب القناة "14" الإسرائيلية.واعتبر أن "الهدف الرئيسي لبلاده في غزة هو تحقيق نصر واضح دون أي تنازل"، مشيرا إلى أن "الدرس الأساسي المستخلص من أحداث السابع من أكتوبر 2023، هو أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يقف دائمًا بين الأعداء في الشريط الأمني بلبنان، وعلى جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية في سوريا، وفي مخيمات اللاجئين شمال الضفة، وداخل المساحات الأمنية حول غزة، وبين البلدات الإسرائيلية".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي، على أن "إسرائيل عازمة على الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد، وسوف تستمر في القيام بذلك في المستقبل"، قائلا: "لن نسمح بتهديدات الإبادة ضد إسرائيل".وكان محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، قال إن تهديدات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين لإيران، ليست إلا محاولة للتأثير على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.وذكرت ذلك وكالة "تسنيم" الإيرانية، أمس الثلاثاء، مشيرة إلى قول قاليباف: "إن ما يقوله نتنياهو خطاب فارغ وطهران لا تأخذه على محمل الجد"، مضيفا: "النظام الصهيوني لا يستطيع اتخاذ أي إجراء مستقل من دون إذن واشنطن".وتابع: "نتنياهو لجأ إلى أسلوب المبالغة وهدد أمة إيران العظيمة ليمنع نهايته سياسيا"، مضيفا: "هذا المجرم المكروه كشف الوجه الحقيقي للنظام الصهيوني".وقال قاليباف: "الهجوم على بلدنا يعني إشعال برميل بارود في المنطقة وسيعرض جميع القواعد الأمريكية في المنطقة لرد قاس من إيران ولن يقتصر على النظام الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل)".وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البرنامج النووي الإيراني داعيًا إلى إزالته تمامًا وتفكيك كامل البنية التحتية.وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة "رويترز".وبعد محادثات في روما هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".وقال نتنياهو إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.

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