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https://sarabic.ae/20250429/قاليباف-يرد-على-نتنياهو-أي-هجوم-على-إيران-سيفجر-المنطقة-بأكملها-1099990099.html
قاليباف يرد على نتنياهو: أي هجوم على إيران سيفجر المنطقة بأكملها
قاليباف يرد على نتنياهو: أي هجوم على إيران سيفجر المنطقة بأكملها
سبوتنيك عربي
قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، إن تهديدات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين لإيران، ليست إلا محاولة للتأثير على المفاوضات الجارية بين... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T07:43+0000
2025-04-29T07:43+0000
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ذكرت ذلك وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول قاليباف: "ما يقوله نتنياهو خطاب فارغ وطهران لا تأخذه على محمل الجد"، مضيفا: "النظام الصهيوني لا يستطيع اتخاذ أي إجراء مستقل من دون إذن واشنطن".وتابع: "نتنياهو لجأ إلى أسلوب المبالغة وهدد أمة إيران العظيمة ليمنع نهايته سياسيا"، مضيفا: "هذا المجرم المكروه كشف الوجه الحقيقي للنظام الصهيوني".وأردف: "إذا وصلت هذه التهديدات إلى مرحلة عملية ولو بنسبة ضئيلة، فإن ردنا سيكون حاسما".وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البرنامج النووي الإيراني داعيًا إلى إزالته تمامًا وتفكيك كامل البنية التحتية.دعوة نتنياهو تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة بمساعدة من عمان في الوصول إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة "رويترز".وبعد محادثات في روما هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".وقال نتنياهو إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.
https://sarabic.ae/20250423/نتنياهو-سنمنع-إيران-من-الحصول-على-السلاح-النووي-1099834052.html
https://sarabic.ae/20250428/إيران-ترد-على-تهديدات-نتنياهو-بتدمير-مفاعلاتها-النووية-عواقبه-على-إسرائيل-لا-يصدق-1099952184.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل

قاليباف يرد على نتنياهو: أي هجوم على إيران سيفجر المنطقة بأكملها

07:43 GMT 29.04.2025
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، إن تهديدات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين لإيران، ليست إلا محاولة للتأثير على المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.
ذكرت ذلك وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول قاليباف: "ما يقوله نتنياهو خطاب فارغ وطهران لا تأخذه على محمل الجد"، مضيفا: "النظام الصهيوني لا يستطيع اتخاذ أي إجراء مستقل من دون إذن واشنطن".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
نتنياهو: سنمنع إيران من الحصول على السلاح النووي
23 أبريل, 18:38 GMT
وتابع: "نتنياهو لجأ إلى أسلوب المبالغة وهدد أمة إيران العظيمة ليمنع نهايته سياسيا"، مضيفا: "هذا المجرم المكروه كشف الوجه الحقيقي للنظام الصهيوني".
وأردف: "إذا وصلت هذه التهديدات إلى مرحلة عملية ولو بنسبة ضئيلة، فإن ردنا سيكون حاسما".
وقال قاليباف: "الهجوم على بلدنا يعني إشعال برميل بارود في المنطقة وسيعرض جميع القواعد الأمريكية في المنطقة لرد قاس من إيران ولن يقتصر على النظام الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل)".
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، البرنامج النووي الإيراني داعيًا إلى إزالته تمامًا وتفكيك كامل البنية التحتية.
دعوة نتنياهو تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة بمساعدة من عمان في الوصول إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها، وفقًا لوكالة "رويترز".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
إيران ترد على تهديدات نتنياهو بتدمير مفاعلاتها النووية... عواقبه على إسرائيل لا يصدق
أمس, 06:48 GMT
وبعد محادثات في روما هذا الشهر، قالت سلطنة عمان إن الولايات المتحدة وإيران تسعيان للتوصل إلى اتفاق يجعل طهران "خالية تماما" من الأسلحة النووية ويرفع عنها العقوبات ولكن "مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".
وقال نتنياهو إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.
ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو.
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