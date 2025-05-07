https://sarabic.ae/20250507/الشرع-في-باريس-في-أول-زيارة-لأوروبا-ما-هي-أبرز-الملفات؟--1100244125.html

الشرع في باريس في أول زيارة لأوروبا... ما هي أبرز الملفات؟

الشرع في باريس في أول زيارة لأوروبا... ما هي أبرز الملفات؟

سبوتنيك عربي

يزور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى أوروبا، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T08:33+0000

2025-05-07T08:33+0000

2025-05-07T08:33+0000

أخبار سوريا اليوم

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أحمد الشرع

إيمانويل ماكرون

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر في وزارة الإعلام السورية قوله: إن "الشرع سيلتقي الرئيس الفرنسي لبحث ملفات ثنائية وإقليمية، أبرزها إعادة الإعمار، والتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والطيران، إضافة إلى التحديات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية والعلاقات مع دول الجوار، خاصة لبنان".وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: "من الواضح أنه نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه سوريا، فإن هناك توقعات لدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسيين"، وأضاف: "باريس ليست ساذجة فيما يتعلق بصلات الشرع السابقة مع المتشددين ولا تزال لديها مطالب بشأن العملية الانتقالية".وكان أعلن قصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس اليوم الأربعاء أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا.وقالت الرئاسة الفرنسية، إن "ماكرون سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري".وكان وجه ماكرون دعوة للشرع لزيارة فرنسا، في فبراير/شباط، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية مارس/آذار بشرط تشكيل حكومة سورية تضم كل مكونات المجتمع المدني وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.

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أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , أحمد الشرع, إيمانويل ماكرون