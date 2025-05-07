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الشرع في باريس في أول زيارة لأوروبا... ما هي أبرز الملفات؟
الشرع في باريس في أول زيارة لأوروبا... ما هي أبرز الملفات؟
سبوتنيك عربي
يزور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى أوروبا، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T08:33+0000
2025-05-07T08:33+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار فرنسا
أحمد الشرع
إيمانويل ماكرون
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر في وزارة الإعلام السورية قوله: إن "الشرع سيلتقي الرئيس الفرنسي لبحث ملفات ثنائية وإقليمية، أبرزها إعادة الإعمار، والتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والطيران، إضافة إلى التحديات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية والعلاقات مع دول الجوار، خاصة لبنان".وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: "من الواضح أنه نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه سوريا، فإن هناك توقعات لدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسيين"، وأضاف: "باريس ليست ساذجة فيما يتعلق بصلات الشرع السابقة مع المتشددين ولا تزال لديها مطالب بشأن العملية الانتقالية".وكان أعلن قصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس اليوم الأربعاء أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا.وقالت الرئاسة الفرنسية، إن "ماكرون سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري".وكان وجه ماكرون دعوة للشرع لزيارة فرنسا، في فبراير/شباط، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية مارس/آذار بشرط تشكيل حكومة سورية تضم كل مكونات المجتمع المدني وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.
https://sarabic.ae/20250127/تتعلق-بقطاعات-حيوية-فرنسا-تعلن-رفع-بعض-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1097199339.html
https://sarabic.ae/20250103/وزيرا-خارجية-فرنسا-وألمانيا-زيارة-دمشق-إشارة-إلى-بداية-سياسية-جديدة-بين-أوروبا-وسوريا-1096436604.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , أحمد الشرع, إيمانويل ماكرون
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , أحمد الشرع, إيمانويل ماكرون

الشرع في باريس في أول زيارة لأوروبا... ما هي أبرز الملفات؟

08:33 GMT 07.05.2025
© Getty Images / Anadoluالرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Anadolu
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يزور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، في أول رحلة له إلى أوروبا، وذلك في إطار سعيه للحصول على دعم دولي لجهوده الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في بلده.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر في وزارة الإعلام السورية قوله: إن "الشرع سيلتقي الرئيس الفرنسي لبحث ملفات ثنائية وإقليمية، أبرزها إعادة الإعمار، والتعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والطيران، إضافة إلى التحديات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية والعلاقات مع دول الجوار، خاصة لبنان".

فيما أوضح مسؤولون فرنسيون لوسائل إعلام غربية، أن "الرئيسين سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، وطريقة التعامل مع "الأقليات بعد الهجمات في الآونة الأخيرة على العلويين والدروز، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم الدولة وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما يشمل تخفيف العقوبات".

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وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية: "من الواضح أنه نظرا للتحديات الهائلة التي تواجه سوريا، فإن هناك توقعات لدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسيين"، وأضاف: "باريس ليست ساذجة فيما يتعلق بصلات الشرع السابقة مع المتشددين ولا تزال لديها مطالب بشأن العملية الانتقالية".
وتابع المسؤول الفرنسي: "هناك دور واضح يجب على المجتمع الدولي أن يضطلع به في سوريا لتمكين استقرارها."
وكان أعلن قصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس اليوم الأربعاء أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا.
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وقالت الرئاسة الفرنسية، إن "ماكرون سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري".
وأضافت: "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية"، مؤكدة أن "ماكرون سيكرر مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".
وكان وجه ماكرون دعوة للشرع لزيارة فرنسا، في فبراير/شباط، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية مارس/آذار بشرط تشكيل حكومة سورية تضم كل مكونات المجتمع المدني وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.
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