https://sarabic.ae/20250328/الشرع-وجود-إسرائيل-في-سوريا-تهديد-مستمر-للسلام-والأمن-الإقليمي-1099040797.html

الشرع: وجود إسرائيل في سوريا تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي

الشرع: وجود إسرائيل في سوريا تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي

سبوتنيك عربي

أفادت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، بأنه وبمبادرة فرنسية، أقيمت قمة رئاسية تجمع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع مع رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس... 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T16:09+0000

2025-03-28T16:09+0000

2025-03-28T16:56+0000

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واستضافت فرنسا قمة عبر "الزووم" جمعـت كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والسوري أحمد الشرع، واللبناني جوزيف عون، والقبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.وأوضحت الرئاسة السورية في قناتها على "تلغرام" أن القمة شهدت مناقشات هامة حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتناولت العديد من المواضيع الحساسة التي تؤثر على العلاقات بين الدول الخمس ومن أبرزها:أمن الحدود والمخاطر المشتركةبدأت القمة بمناقشات موسعة حول أمن الحدود بين الدول المشاركة مع التركيز على المخاطر المشتركة التي تهدد المنطقة، خاصة من الميليشيات المسلحة والنزاعات الحدودية التي تتأثر بها جميع الأطراف، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لضمان أمن الحدود المشتركة.وبحسب الرئاسة السورية، أكد الشرع على أن سوريا تواجه تحديات أمنية كبيرة علــى حدودها الجنوبية، مشيراً إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن الإقليمي.من جانبه، أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أهمية تكثيف التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان لمواجهة المخاطر المشتركة، بينما أكدت اليونان وقبرص على ضرورة دعم الجهود السورية في مكافحة الإرهاب على الحدود.رفع العقوبات الاقتصاديةكانت قضية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا أحد المواضيع المحورية في القمة، فقد دعا الشرع إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية على سوريا، مشيراً إلى الأثر المدمر لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري ورفاهية الشعب.من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن رفع العقوبات بات حاجة ملحة لتحقيق مزيد من التقدم السياسي داخل سوريا، كما أبدى استعداده لمناقشة بعض الآليات التي يمكن من خلالها تخفيف بعض القيود الاقتصادية في إطار دعم الاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس اللبناني على أهمية رفع العقوبات عن سوريا من أجل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة ككل، وتمكين عودة اللاجئين، في حين قالت قبرص واليونان إن رفع العقوبات هـو خطوة ضرورة لدعم التعاون الإقليمي الاقتصادي.المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الإقليميتضمنت المناقشات أيضًا جوانب متعلقة بالمصالح المشتركة بين الدول المشاركة، واتفق الزعماء على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وخصوصا في مجالات الطاقة والنقل.رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس أكد على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط وخاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى أن اليونان مستعدة للمساهمة في مشروعات الطاقة في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.من جانبها، أكدت قبرص على ضرورة تفعيل التعاون المشترك في ذات المجال، وتمكين المحاسبة والعدالة الانتقالية وقانون البحار ودعم برنامج طموح لسوريا واحترام سيادتها.دعم الإدارة السورية في الإصلاحاتأجمع المشاركون على دعم الإدارة السورية الجادة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وأشار الشرع إلى أن سوريا قد بدأت خطوات حقيقية نحو الإصلاحات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء دولة مستقرة وقوية رغم التحديات التي تواجهها.من جانبها، دعمت الدول المشاركة في القمة جهود الحكومة السورية لتنفيذ الإصلاحات، وشددوا على ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية في مجال حقوق الإنسان وتحقيق التقدم السياسي.الرئيس اللبناني أبدى دعمه الكامل للجهود السورية في إعادة الإعمار والإصلاح السياسي، مشيراً إلى أن لبنان يعاني أيضاً من تأثيرات الحرب ويؤمن أن التعاون مع سوريا هو الطريق الوحيد لتجاوز التحديات الإقليمية.الانتهاكات الإسرائيلية والموقف المشتركتمت الإشارة أيضاً إلى الانتهاكات الإسرائيلية في منطقة الجنوب السوري، حيث أكد الزعماء في القمة على ضرورة إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية.وأكد الشرع أن "وجود إسرائيل في سوريا تهديد مستمر للسلام والأمن الإقليمي".مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمياتفق الزعماء على أن التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب يعد أمرا بالغ الأهمية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباراتي بين الدول المشاركة لمكافحة المنظمات الإرهابية.كما شددوا على أن الدعم العسكري واللوجستي يجب أن يتواصل لمساعدة الدول المتضررة من الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل المناطق المتأثرة وتحقيق الاستقرار في سوريا وعلى حدودها.وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون، سيعقدان أيضا اليوم الجمعة، اجتماعا عن بعد مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.وذكرت وكالة فرنسية، أمس الخميس، نقلا عن الرئاسة الفرنسية أن "الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يستقبل، الجمعة، في باريس نظيره اللبناني جوزيف عون، سيعقد أيضا اجتماعا ثلاثيا معه ومع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي سينضم إليهما عن بعد".وأضافت الوكالة أن المحادثة "ستكون مناسبة للرؤساء الثلاثة لبحث قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية".

https://sarabic.ae/20250328/زيادة-الطلب-على-السيارات-المستعملة-في-سوريا-يرفع-من-سعرها--بالإمارات-1099035528.html

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