https://sarabic.ae/20250507/ماكرون-أكدت-للشرع-ضرورة-حماية-السوريين-ومحاسبة-المسؤولين-عن-العنف-الطائفي-1100283109.html
ماكرون: أكدت للشرع ضرورة حماية السوريين ومحاسبة المسؤولين عن العنف الطائفي
ماكرون: أكدت للشرع ضرورة حماية السوريين ومحاسبة المسؤولين عن العنف الطائفي
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال زيارته للعاصمة باريس. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T19:01+0000
2025-05-07T19:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع، بأن "سوريا واجهت عنفا طائفيا في الساحل السوري وضد الدروز، وذكرت للرئيس الانتقالي أن يحمي كل السوريين ومحاسبة المسؤولين وجلبهم للعدالة".وجدد ماكرون التأكيد على أن "دمشق مرتبطة بأمن فرنسا وأن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) لا يزال يشكل تهديدا إرهابيا لسوريا ودول الجوار".وأكد الرئيس الفرنسي أنه "من الأفضل لنا البقاء إلى جانب سوريا لأن ذلك يصب في مصلحتنا، وسوريا تحتاج إلى فترة طويلة للتعافي، وهناك قائد وضع حدا للنظام السابق، الذي كنا نندد به".وكان قصر الإليزيه، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيستقبل في باريس اليوم الأربعاء، أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا.وقالت الرئاسة الفرنسية إن "ماكرون سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري".وكان ماكرون، قد وجّه دعوة للشرع، لزيارة فرنسا، في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية مارس/ آذار الماضي، بشرط تشكيل حكومة سورية تضم كل مكونات المجتمع المدني وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.
https://sarabic.ae/20250127/تتعلق-بقطاعات-حيوية-فرنسا-تعلن-رفع-بعض-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1097199339.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ماكرون: أكدت للشرع ضرورة حماية السوريين ومحاسبة المسؤولين عن العنف الطائفي
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال زيارته للعاصمة باريس.
موسكو - سبوتنيك
. وأفاد الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الشرع، بأن "سوريا واجهت عنفا طائفيا في الساحل السوري وضد الدروز، وذكرت للرئيس الانتقالي أن يحمي كل السوريين ومحاسبة المسؤولين وجلبهم للعدالة".
وجدد ماكرون التأكيد على أن "دمشق مرتبطة بأمن فرنسا وأن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) لا يزال يشكل تهديدا إرهابيا لسوريا ودول الجوار".
وأكد الرئيس الفرنسي
أنه "من الأفضل لنا البقاء إلى جانب سوريا لأن ذلك يصب في مصلحتنا، وسوريا تحتاج إلى فترة طويلة للتعافي، وهناك قائد وضع حدا للنظام السابق، الذي كنا نندد به".
وأوضح ماكرون أن "الحوار مع الشرع ضروري وبناء وعلينا مواصلة العمل معا"، مضيفًا: "بعد حرب دموية في سوريا، أرى قائدا موجودا في مكانه"، منوّهًا إلى أنه "علينا العمل سريعا على رفع العقوبات عن سوريا"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وكان قصر الإليزيه، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيستقبل في باريس اليوم الأربعاء، أحمد الشرع
، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن "ماكرون سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكونات المجتمع السوري".
وأضافت: "هذا اللقاء يندرج في إطار التزام فرنسا التاريخي تجاه السوريين، الذين يتطلعون إلى السلام والديمقراطية"، مؤكدة أن "ماكرون سيكرر مطالبه للحكومة السورية، وفي مقدمتها استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان، وكذلك مكافحة الإرهاب".
وكان ماكرون، قد وجّه دعوة للشرع، لزيارة فرنسا، في فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يقرن هذه الدعوة في نهاية مارس/ آذار الماضي، بشرط تشكيل حكومة سورية تضم كل مكونات المجتمع المدني
وضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.