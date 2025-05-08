https://sarabic.ae/20250508/تصويت-هل-تعتبر-زيارة-الشرع-إلى-فرنسا-نقطة-تحول-في-تاريخ-سوريا-الحديث-1100301107.html
تصويت.. هل تعتبر زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" في تاريخ سوريا الحديث؟
تصويت.. هل تعتبر زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" في تاريخ سوريا الحديث؟
سبوتنيك عربي
وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى فرنسا، بأنها "نقطة تحوّل" في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T08:52+0000
2025-05-08T08:52+0000
2025-05-08T08:52+0000
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وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الزيارة التاريخية إلى باريس شكلت نقطة تحول أيضا في تعزيز الأمن الإقليمي، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة"، موضحا أن "نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسي فقط، بل يعكس أيضا الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع". برأيك هل تعتبر زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" في تاريخ سوريا الحديث، وهل تكون بداية لتغير العلاقات بين أوروبا ودمشق؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, أخبار فرنسا , опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, أخبار فرنسا , опросы
تصويت.. هل تعتبر زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" في تاريخ سوريا الحديث؟
وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى فرنسا، بأنها "نقطة تحوّل" في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الزيارة التاريخية إلى باريس شكلت نقطة تحول أيضا في تعزيز الأمن الإقليمي، وخلق بيئة دائمة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة"، موضحا أن "نجاح هذه الزيارة لا يقتصر على المستوى السياسي فقط، بل يعكس أيضا الإرادة المستمرة في تعزيز بناء علاقاتنا الدولية على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع".
ووصف الكثيرون هذه الزيارة بأنها تاريخية بالنسبة لدولة واجهت قطيعة طويلة مع الجانب الأوروبي، مشيرين إلى أن هذه الزيارة قد تفتح أبواب أوروبا بالنسبة لدمشق وقد تسهم بإزالة العقوبات عن بلد أنهكه الحرب والحصار، وفي المقابل يعتبر آخرون أن القرار بالنسبة للعقوبات مرتبط بواشنطن، وأن هذه الزيارة هي مجرد زيارة لجس نبض الحكومة السورية الجديدة وطريقة إدارتها للبلاد، مقللين من الدور الفرنسي الحالي بالنسبة للحلبة العالمية.
برأيك هل تعتبر زيارة الشرع إلى فرنسا "نقطة تحول" في تاريخ سوريا الحديث، وهل تكون بداية لتغير العلاقات بين أوروبا ودمشق؟