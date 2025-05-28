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تضيف 5000 ميغاواط... شراكة دولية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا
تضيف 5000 ميغاواط... شراكة دولية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا
سبوتنيك عربي
تعتزم الحكومة السورية توقيع اتفاق مع أربع شركات، غدا الخميس، بهدف توسيع شبكة الكهرباء في البلاد بإضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، وذلك من خلال تطوير... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T13:47+0000
2025-05-28T13:47+0000
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وأفادت وسائل إعلام سورية بأنه وفقا لدعوة إعلامية أرسلتها شركة "UCC Holding"، فإنه "سيتم توقيع الاتفاق في القصر الرئاسي السوري، غدا الخميس، وسيدشن رسميا ما يعرف بمبادرة "إحياء الطاقة في سوريا".ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية في قطاع الطاقة، الذي شهد تراجعا حادا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب والعقوبات، وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر المبادرات المعلنة مؤخرا في مجال الطاقة داخل البلاد.يذكر أن سوريا تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية بسبب عدم صيانة المحطات وشبكات الكهرباء نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها، فضلا عن الدمار الذي لحق بالشبكات على مدى 14 عاما من حرب دامية.
https://sarabic.ae/20250528/شركة-اتصالات-عالمية-تبحث-عن-فرصة-استثمارية-في-سوريا-والعراق--1101054557.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

تضيف 5000 ميغاواط... شراكة دولية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريا

13:47 GMT 28.05.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورتصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
تصليحات لخطوط الكهرباء، محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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تعتزم الحكومة السورية توقيع اتفاق مع أربع شركات، غدا الخميس، بهدف توسيع شبكة الكهرباء في البلاد بإضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط، وذلك من خلال تطوير مشاريع تعتمد على التوربينات الغازية ومحطات الطاقة الشمسية.
وأفادت وسائل إعلام سورية بأنه وفقا لدعوة إعلامية أرسلتها شركة "UCC Holding"، فإنه "سيتم توقيع الاتفاق في القصر الرئاسي السوري، غدا الخميس، وسيدشن رسميا ما يعرف بمبادرة "إحياء الطاقة في سوريا".

ووفقاً للدعوة، يشمل الاتفاق أربع شركات وهي "أورباكون" القابضة، و"أورباكون كونسيشن إنفستمنتس" القطرية كمطور رئيسي إلى جانب "كاليون إنرجي" لاستثمارات الطاقة، و"جنكيز إنرجي" و"باور إنترناشونال يو.إس.إيه".

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وأوضحت وسائل الإعلام أنه "لم تتضمن الدعوة الإعلامية أي تصريحات من مسؤولي الشركات أو من الحكومة السورية، كما لم تذكر تفاصيل إضافية بشأن مواقع المشاريع أو جدولها الزمني".
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية في قطاع الطاقة، الذي شهد تراجعا حادا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب والعقوبات، وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر المبادرات المعلنة مؤخرا في مجال الطاقة داخل البلاد.
يذكر أن سوريا تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية بسبب عدم صيانة المحطات وشبكات الكهرباء نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها، فضلا عن الدمار الذي لحق بالشبكات على مدى 14 عاما من حرب دامية.
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