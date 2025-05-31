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أبرز 5 مناجم في لبنان... كنوز مخفية بين التحديات والفرص
أبرز 5 مناجم في لبنان... كنوز مخفية بين التحديات والفرص
سبوتنيك عربي
تتوزع المناجم والمحاجر بين الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان، وتخدم قطاعات حيوية في البناء والصناعة، كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث والهوية البيئية للبلاد. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T08:32+0000
2025-05-31T08:32+0000
لبنان
اقتصاد
العالم العربي
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ورغم ما تواجهه من تحديات بيئية واقتصادية، فلدى لبنان أبرز 5 مناجم متعددة الاستعمال الصناعي والتجاري، إذ تشكّل موردًا اقتصاديًا، وتمثّل في بعض الحالات معالم ثقافية وتاريخية متجذّرة.ووفقًا لبيانات نقلتها منصة "الطاقة" المتخصصة، يمثّل توزع المناجم في مختلف المحافظات اللبنانية، دليلًا على تنوّع الصخور والمعادن التي تحتويها أراضي البلاد، بدءًا من الحجر الكلسي والرخام وصولًا إلى الملح البحري والبازلت، مرورًا بمحاولات استكشاف معادن كالحديد والتيتانيوم.وفي ظل تنامي التحديات البيئية والتحولات الاقتصادية، تكتسب أبرز 5 مناجم في لبنان أهمية متزايدة، سواء بوصفها موردًا اقتصاديًا أو بوصفها تراثًا بحاجة إلى حماية.ملاحات أنفهتقع ملاحات أنفه في قضاء الكورة شمالي لبنان، وتُعرف تاريخيًا بأنها "منجم الذهب الأبيض"، نظرًا لإنتاجها الملح البحري عبر التبخير الشمسي.وفي ستينيات القرن الماضي، كانت المساحات المخصصة للملاحات تتجاوز مليون متر مربع، إلا أنها تقلّصت إلى أقل من 200 ألف متر مربع بفعل التوسع العمراني والتدهور البيئي.مقلع عرسالتُأتي منطقة عرسال في البقاع الشمالي ضمن أبرز 5 مناجم في لبنان، إذ تُعد من أهم المناطق التي تضم مقالع للحجر الكلسي والجيري، والمعروف بـ"الحجر العرسالي"، الذي يُستعمل في البناء والزخرفة.إلّا أن نشاط المقالع يواجه تحديات تتعلّق بالتنظيم البيئي وضرورة اعتماد تقنيات استخراج مستدامة للحد من تدهور الطبيعة المحيطة.محاجر البازلت والرخامتُشكّل محاجر البازلت والرخام ثالث أبرز 5 مناجم في لبنان، وهي منتشرة في مناطق عدة مثل جبيل والشوف وعاليه وبعلبك.وتتميز هذه المحاجر بإنتاجها لأنواع متعددة من الرخام، منها الأبيض والأسود والملون، لكنها تواجه، مثل غيرها، ضغوطًا بيئية ناجمة عن التوسع العمراني والتعدين غير المنظّم، ما يستدعي جهودًا تشريعية لحمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.مقلع كفرحزيرشمالي لبنان، وتحديدًا في بلدة كفرحزير بالكورة، يقع واحد من أبرز المقالع المستعملة في صناعة الإسمنت، ويُعرف بمقلع "شركة هولسيم".لكن هذا المقلع يعتبر مثيرا للجدل، إذ يواجه انتقادات من منظمات بيئية تتهمه بتشويه البيئة الطبيعية والتسبّب بتلويث الهواء والمياه، في ظل ضعف الرقابة الحكومية.وتطالب هذه الجهات بإعادة تقييم تراخيص العمل والبحث عن بدائل أقل ضررًا للبيئة.مناجم الحمّرإلى جانب المناجم المعروفة، تبرز مناجم الحمّر المدفون في باطن الأرض بجنوب لبنان، وتحديدًا في مناطق جبل الضهر ووادي الحاصباني على الأطراف الغربية لبلدة حاصبيا، ضمن أبرز 5 مناجم في لبنان، الذي يُعد من الكنوز المنسية.اكتُشف هذا المورد الطبيعي، المكوّن من بقايا نفطية تحولت إلى مادة صلبة سوداء عالية الجودة، خلال حقبة الانتداب الفرنسي، واستُثمر تجاريًا حتى مطلع السبعينيات.ويُعرف الحمّر الحاصباني بنقائه العالي الذي يبلغ 97%، ما يجعله مناسبًا لصناعات متعددة مثل الدهانات والعوازل والأدوية والمبيدات.وتوقفت أعمال التنقيب عن الحمّر بسبب القصف الإسرائيلي للمنطقة، إلا أن خبراء لبنانيين يؤكدون أن إعادة استثماره يمكن أن تشكّل رافعة اقتصادية مهمة.الاستكشافات المعدنيةضمن أبرز 5 مناجم في لبنان، تبرز بعض الاستكشافات غير المستثمرة بعد، التي أشارت إليها دراسات جيولوجية في جنوب لبنان وجبال لبنان الشرقية، التي أظهرت وجود كميات محدودة من الحديد والتيتانيوم والنحاس.وسُجلت آثار للذهب في مجاري نهر العاصي، إلا أن الكميات لم تكن كافية للاستغلال التجاري.وبحسب منصة "الطاقة"، فإن هذه المعادن تمثّل فرصة مستقبلية للبنان، في حال توفرت بنية تحتية مناسبة واستثمار علمي منظم، لا سيما أن التنقيب عن المعادن يتطلّب تخطيطًا طويل الأمد وتقييمًا بيئيًا دقيقًا.تضيف 5000 ميغاواط... شراكة دولية لتوسيع شبكة الكهرباء في سوريادولة عربية تحجز مكانها ضمن أكبر 5 مصدرين للأسمدة في العالم
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https://sarabic.ae/20250530/4-مشروعات-عملاقة-تغير-قواعد-الغاز-العربي-نقلة-نوعية-تلوح-في-الأفق-1101126658.html
https://sarabic.ae/20250529/ثروة-ضخمة-غير-مستغلة-أبرز-5-مناجم-في-العراق-1101088843.html
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لبنان, اقتصاد, العالم العربي
لبنان, اقتصاد, العالم العربي

أبرز 5 مناجم في لبنان... كنوز مخفية بين التحديات والفرص

08:32 GMT 31.05.2025
© Getty Images / picture allianceعمال مناجم يعملون في منجم ذهب
عمال مناجم يعملون في منجم ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / picture alliance
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تتوزع المناجم والمحاجر بين الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان، وتخدم قطاعات حيوية في البناء والصناعة، كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتراث والهوية البيئية للبلاد.
ورغم ما تواجهه من تحديات بيئية واقتصادية، فلدى لبنان أبرز 5 مناجم متعددة الاستعمال الصناعي والتجاري، إذ تشكّل موردًا اقتصاديًا، وتمثّل في بعض الحالات معالم ثقافية وتاريخية متجذّرة.

وتُعدّ أبرز 5 مناجم في لبنان شاهدًا على التاريخ الجيولوجي الثري لهذه الدولة العربية، رغم تواضع ثرواتها المعدنية مقارنة ببعض دول الجوار.

ووفقًا لبيانات نقلتها منصة "الطاقة" المتخصصة، يمثّل توزع المناجم في مختلف المحافظات اللبنانية، دليلًا على تنوّع الصخور والمعادن التي تحتويها أراضي البلاد، بدءًا من الحجر الكلسي والرخام وصولًا إلى الملح البحري والبازلت، مرورًا بمحاولات استكشاف معادن كالحديد والتيتانيوم.
مناجم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
كنوز تحت الأرض... أبرز 5 مناجم في سوريا
أمس, 13:43 GMT
وفي ظل تنامي التحديات البيئية والتحولات الاقتصادية، تكتسب أبرز 5 مناجم في لبنان أهمية متزايدة، سواء بوصفها موردًا اقتصاديًا أو بوصفها تراثًا بحاجة إلى حماية.

ملاحات أنفه

تقع ملاحات أنفه في قضاء الكورة شمالي لبنان، وتُعرف تاريخيًا بأنها "منجم الذهب الأبيض"، نظرًا لإنتاجها الملح البحري عبر التبخير الشمسي.

وتُعد الملاحات من أقدم المرافق الاقتصادية التقليدية في لبنان، إذ تعود إلى عصور الفينيقيين، وتصنّف ضمن أبرز 5 مناجم في لبنان.

وفي ستينيات القرن الماضي، كانت المساحات المخصصة للملاحات تتجاوز مليون متر مربع، إلا أنها تقلّصت إلى أقل من 200 ألف متر مربع بفعل التوسع العمراني والتدهور البيئي.
دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
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07:47 GMT

مقلع عرسال

تُأتي منطقة عرسال في البقاع الشمالي ضمن أبرز 5 مناجم في لبنان، إذ تُعد من أهم المناطق التي تضم مقالع للحجر الكلسي والجيري، والمعروف بـ"الحجر العرسالي"، الذي يُستعمل في البناء والزخرفة.

وتنتشر المقالع في مناطق مثل اللبوة ورأس بعلبك، وتوفر الحجر بكميات تجارية كبيرة للأسواق المحلية والخارجية. ويُعرف "الحجر العرسالي" بصلابته ولونه المميز، ما يجعله خيارًا مفضلًا للواجهات المعمارية.

إلّا أن نشاط المقالع يواجه تحديات تتعلّق بالتنظيم البيئي وضرورة اعتماد تقنيات استخراج مستدامة للحد من تدهور الطبيعة المحيطة.

محاجر البازلت والرخام

تُشكّل محاجر البازلت والرخام ثالث أبرز 5 مناجم في لبنان، وهي منتشرة في مناطق عدة مثل جبيل والشوف وعاليه وبعلبك.

ويُستعمل البازلت، وهو صخر ناري صلب، في رصف الطرق والبناء، في حين يُعد الرخام اللبناني عالي الجودة مطلوبًا في مشروعات معمارية راقية.

وتتميز هذه المحاجر بإنتاجها لأنواع متعددة من الرخام، منها الأبيض والأسود والملون، لكنها تواجه، مثل غيرها، ضغوطًا بيئية ناجمة عن التوسع العمراني والتعدين غير المنظّم، ما يستدعي جهودًا تشريعية لحمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.
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أمس, 10:13 GMT

مقلع كفرحزير

شمالي لبنان، وتحديدًا في بلدة كفرحزير بالكورة، يقع واحد من أبرز المقالع المستعملة في صناعة الإسمنت، ويُعرف بمقلع "شركة هولسيم".

ويُستخرج من هذا الموقع الحجر الكلسي، الذي يدخل في تركيب الإسمنت، وتكمن أهميته في تزويد معامل الشمال بالمواد الخام الأساسية.

لكن هذا المقلع يعتبر مثيرا للجدل، إذ يواجه انتقادات من منظمات بيئية تتهمه بتشويه البيئة الطبيعية والتسبّب بتلويث الهواء والمياه، في ظل ضعف الرقابة الحكومية.
وتطالب هذه الجهات بإعادة تقييم تراخيص العمل والبحث عن بدائل أقل ضررًا للبيئة.

مناجم الحمّر

إلى جانب المناجم المعروفة، تبرز مناجم الحمّر المدفون في باطن الأرض بجنوب لبنان، وتحديدًا في مناطق جبل الضهر ووادي الحاصباني على الأطراف الغربية لبلدة حاصبيا، ضمن أبرز 5 مناجم في لبنان، الذي يُعد من الكنوز المنسية.
اكتُشف هذا المورد الطبيعي، المكوّن من بقايا نفطية تحولت إلى مادة صلبة سوداء عالية الجودة، خلال حقبة الانتداب الفرنسي، واستُثمر تجاريًا حتى مطلع السبعينيات.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 8 ملايين طن من الحمّر، موزعة على مساحة تقارب 8 كيلومترات طولًا و4 عرضًا.

ويُعرف الحمّر الحاصباني بنقائه العالي الذي يبلغ 97%، ما يجعله مناسبًا لصناعات متعددة مثل الدهانات والعوازل والأدوية والمبيدات.
وتوقفت أعمال التنقيب عن الحمّر بسبب القصف الإسرائيلي للمنطقة، إلا أن خبراء لبنانيين يؤكدون أن إعادة استثماره يمكن أن تشكّل رافعة اقتصادية مهمة.
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الاستكشافات المعدنية

ضمن أبرز 5 مناجم في لبنان، تبرز بعض الاستكشافات غير المستثمرة بعد، التي أشارت إليها دراسات جيولوجية في جنوب لبنان وجبال لبنان الشرقية، التي أظهرت وجود كميات محدودة من الحديد والتيتانيوم والنحاس.
وسُجلت آثار للذهب في مجاري نهر العاصي، إلا أن الكميات لم تكن كافية للاستغلال التجاري.
وبحسب منصة "الطاقة"، فإن هذه المعادن تمثّل فرصة مستقبلية للبنان، في حال توفرت بنية تحتية مناسبة واستثمار علمي منظم، لا سيما أن التنقيب عن المعادن يتطلّب تخطيطًا طويل الأمد وتقييمًا بيئيًا دقيقًا.
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