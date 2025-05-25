https://sarabic.ae/20250525/دولة-عربية-تحجز-مكانها-ضمن-أكبر-5-مصدرين-للأسمدة-في-العالم-1100955201.html
دولة عربية تحجز مكانها ضمن أكبر 5 مصدرين للأسمدة في العالم
دولة عربية تحجز مكانها ضمن أكبر 5 مصدرين للأسمدة في العالم
سبوتنيك عربي
في العام الماضي، باعت روسيا أسمدة إلى الخارج بمبلغ 13 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 22% من الصادرات العالمية من هذا المنتج، وذلك وفقًا لحسابات وكالة... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T13:36+0000
2025-05-25T13:36+0000
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وبذلك احتفظت روسيا بمركزها القيادي في توريد هذه المنتجات بهامش كبير. وبحسب البيانات المنشورة حتى الآن من 66 دولة، بلغت صادرات الأسمدة الروسية 13.4 مليار دولار على الأقل، بانخفاض عن 13.9 مليار دولار في العام السابق - وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% بسبب انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسمدة.وتحتل كندا المركز الثالث بحصة قدرها 11% - حيث انخفضت إمداداتها من الأسمدة إلى الخارج بمقدار الثلث على مدار العام وبلغت 6.7 مليار دولار.وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع، حيث استحوذ على 10.9% من الصادرات العالمية العام الماضي. وانخفضت مبيعاتها بنسبة 6% إلى 6.6 مليار دولار.وفي الوقت ذاته، وعلى النقيض من كبار المصدرين الآخرين، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مستورداً صافياً للأسمدة، وهذا يعني أنه يشتري من البلدان الأخرى وفي العام الماضي بلغت قيمة وارداته 300 مليون دولار أكثر من صادراته.واحتلت المملكة العربية المغربية المركز الخامس ضمن قائمة أكبر مصدري الأسمدة في السوق العالمية خلال السنة الماضية، إذ حققت صادرات بلغت قيمتها خمسة مليارات و200 مليون دولار، مقابل 5.45 مليار دولار في السنة التي قبلها، بحسب البيانات.في سياق مماثل، صوت البرلمان الأوروبي على قرار بفرض رسوم جمركية حمائية جديدة على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، رغم احتجاجات المزارعين الأوروبيين الذين يخشون من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.أضخم 5 مناجم في الجزائر.. مليارات الأطنان من الثروات تحت الأرضدولة عربية تحصل على قرض بأكثر من 3 مليارات دولارت لتنفيذ مشاريع تنموية رئيسية
https://sarabic.ae/20250525/روسيا-تدخل-قائمة-أكبر-3-اقتصادات-عالمية-من-حيث-فائض-التجارة-1100946293.html
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اقتصاد, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, روسيا, العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
دولة عربية تحجز مكانها ضمن أكبر 5 مصدرين للأسمدة في العالم
في العام الماضي، باعت روسيا أسمدة إلى الخارج بمبلغ 13 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 22% من الصادرات العالمية من هذا المنتج، وذلك وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية ومنصة الأمم المتحدة.
وبذلك احتفظت روسيا بمركزها القيادي في توريد هذه المنتجات بهامش كبير. وبحسب البيانات المنشورة حتى الآن من 66 دولة، بلغت صادرات الأسمدة الروسية 13.4 مليار دولار على الأقل، بانخفاض عن 13.9 مليار دولار في العام السابق - وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% بسبب انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج الأسمدة.
وظلت الصين ثاني أكبر مصدر في العام الماضي، حيث انخفضت المبيعات إلى 8.5 مليار دولار من 9.7 مليار دولار. وفي الوقت ذاته، بلغت حصة البلاد من الصادرات العالمية نحو 14%.
وتحتل كندا المركز الثالث بحصة قدرها 11% - حيث انخفضت إمداداتها من الأسمدة إلى الخارج بمقدار الثلث على مدار العام وبلغت 6.7 مليار دولار.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الرابع، حيث استحوذ على 10.9% من الصادرات العالمية العام الماضي. وانخفضت مبيعاتها بنسبة 6% إلى 6.6 مليار دولار.
وفي الوقت ذاته، وعلى النقيض من كبار المصدرين الآخرين، فإن الاتحاد الأوروبي يعد مستورداً صافياً للأسمدة، وهذا يعني أنه يشتري من البلدان الأخرى وفي العام الماضي بلغت قيمة وارداته 300 مليون دولار أكثر من صادراته.
واحتلت المملكة العربية المغربية المركز الخامس ضمن قائمة أكبر مصدري الأسمدة في السوق العالمية خلال السنة الماضية، إذ حققت صادرات بلغت قيمتها خمسة مليارات و200 مليون دولار، مقابل 5.45 مليار دولار في السنة التي قبلها، بحسب البيانات.
كما ضمّت قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر تصديرًا للأسمدة، كلاً من الولايات المتحدة، التي باعت ما قيمته 5.17 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية التي حققت إيرادات بلغت خمسة مليارات دولار، إضافة إلى مصر (2.2 مليار دولار)، وإسرائيل (1.5 مليار دولار)، وماليزيا (823.5 مليون دولار).
في سياق مماثل، صوت البرلمان الأوروبي على قرار بفرض رسوم جمركية حمائية جديدة على واردات المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، رغم احتجاجات المزارعين الأوروبيين الذين يخشون من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي.