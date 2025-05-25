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https://sarabic.ae/20250525/روسيا-تدخل-قائمة-أكبر-3-اقتصادات-عالمية-من-حيث-فائض-التجارة-1100946293.html
روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة
روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة
سبوتنيك عربي
أجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا اقتصاديا، أثبت أن روسيا أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة،... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T07:36+0000
2025-05-25T07:36+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
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وقامت وكالة "سبوتنيك" بتحليل بيانات التجارة، التي نشرت بالفعل أرقامًا عن العام الماضي. ومن بين هذه البلدان، حصلت 33 دولة فقط على فائض تجاري بلغ 2.3 تريليون دولار إجمالًا، في حين دخل 58 اقتصادًا في المنطقة الحمراء بواقع 2.8 تريليون دولار.وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار.وشملت الدول العشر الأولى، التي حققت أعلى ربح من التجارة أيضًا سويسرا (77 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية (73 مليار دولار)، والنرويج (69 مليار دولار)، والبرازيل (59.5 مليار دولار)، وإيطاليا (55 مليار دولار).وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار، وكان أقرب "منافس" لها هي بريطانيا، على الرغم من أن عجزها التجاري كان قد بلغ 303 مليارات دولار. الهند، التي جاءت في المرتبة الثانية العام الماضي، تراجعت مرتبة واحدة هذا العام إلى المرتبة الثالثة بقيمة 263 مليار دولار. وتضم المراكز الخمسة الأولى، كما في العام الماضي، فرنسا (111 مليار دولار) وتركيا (82 مليار دولار).دولة عربية تهيمن على قطاع الفوسفات العالمي بـ5 مناجم ضخمةرواتب منطقة اليورو تتراجع خلال الربع الأول من .2025
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اقتصاد, روسيا, العالم
اقتصاد, روسيا, العالم

روسيا تدخل قائمة أكبر 3 اقتصادات عالمية من حيث فائض التجارة

07:36 GMT 25.05.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
العلم الروسي أمام مبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أجرت وكالة "سبوتنيك" تحليلا اقتصاديا، أثبت أن روسيا أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية.
وقامت وكالة "سبوتنيك" بتحليل بيانات التجارة، التي نشرت بالفعل أرقامًا عن العام الماضي. ومن بين هذه البلدان، حصلت 33 دولة فقط على فائض تجاري بلغ 2.3 تريليون دولار إجمالًا، في حين دخل 58 اقتصادًا في المنطقة الحمراء بواقع 2.8 تريليون دولار.
وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار.

وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضا أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضا قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز.

وشملت الدول العشر الأولى، التي حققت أعلى ربح من التجارة أيضًا سويسرا (77 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية (73 مليار دولار)، والنرويج (69 مليار دولار)، والبرازيل (59.5 مليار دولار)، وإيطاليا (55 مليار دولار).
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وفي الوقت نفسه، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر عجز تجاري في العام الماضي، بلغ 1.3 تريليون دولار، وكان أقرب "منافس" لها هي بريطانيا، على الرغم من أن عجزها التجاري كان قد بلغ 303 مليارات دولار. الهند، التي جاءت في المرتبة الثانية العام الماضي، تراجعت مرتبة واحدة هذا العام إلى المرتبة الثالثة بقيمة 263 مليار دولار. وتضم المراكز الخمسة الأولى، كما في العام الماضي، فرنسا (111 مليار دولار) وتركيا (82 مليار دولار).
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