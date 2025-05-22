https://sarabic.ae/20250522/بنك-التنمية-التابع-لـبريكس-يعلن-انضمام-دولة-عربية-جديدة-إليه-1100856096.html
بنك التنمية التابع لـ"بريكس" يعلن انضمام دولة عربية جديدة
بنك التنمية التابع لـ"بريكس" يعلن انضمام دولة عربية جديدة
سبوتنيك عربي
رحّب بنك التنمية التابع لمنظمة "بريكس"، اليوم الخميس، بانضمام دولة عربية كعضو جديد. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T13:19+0000
2025-05-22T13:19+0000
2025-05-22T13:22+0000
الجزائر
مجموعة بريكس
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101455/15/1014551539_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_d18d14f6a99feb37ab8789a3d20c1702.jpg
وأعلن البنك في بيان رسمي له: "لقد انضمت الجزائر رسميا إلى بنك التنمية الجديد كعضو جديد".وأكدت رئيسة البنك، ديلما روسيف، في البيان أن "الأهمية الاقتصادية للجزائر ستعزز نفوذ البنك في النظام المالي الدولي".ووُقعت اتفاقية تمويل بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته دول "بريكس"، في قمة ديربان بجنوب إفريقيا عام 2013.وتم توقيع اتفاقية تمويل البنك في عام 2014 بفورتاليزا بالبرازيل، وبدأ عملياته في 7 يوليو/ تموز 2015 في موسكو، وتتمثل مهمته الأساسية في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول "بريكس" والدول النامية.ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.وفي بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".
https://sarabic.ae/20250408/روسيا-الإمكانيات-متاحة-أمام-الجزائر-للانضمام-لـبريكس-1099351207.html
https://sarabic.ae/20240831/الجزائر-تحصل-على-تفويض-للانضمام-إلى-بنك-بريكس-1092262192.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101455/15/1014551539_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_557e79c927755f48b712ec0f3daf4948.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
بنك التنمية التابع لـ"بريكس" يعلن انضمام دولة عربية جديدة
13:19 GMT 22.05.2025 (تم التحديث: 13:22 GMT 22.05.2025)
رحّب بنك التنمية التابع لمنظمة "بريكس"، اليوم الخميس، بانضمام دولة عربية كعضو جديد.
وأعلن البنك في بيان رسمي
له: "لقد انضمت الجزائر رسميا إلى بنك التنمية الجديد كعضو جديد".
وأكدت رئيسة البنك، ديلما روسيف، في البيان أن "الأهمية الاقتصادية للجزائر ستعزز نفوذ البنك في النظام المالي الدولي".
وأضافت: "تلعب الجزائر دورا هاما ليس فقط في اقتصاد شمال إفريقيا، بل على الصعيد العالمي أيضا، وستساهم بلا شك في تعزيز مكانة البنك في الساحة المالية العالمية".
ووُقعت اتفاقية تمويل بنك التنمية الجديد، الذي أنشأته دول "بريكس"، في قمة ديربان بجنوب إفريقيا عام 2013.
وتم توقيع اتفاقية تمويل البنك في عام 2014 بفورتاليزا بالبرازيل، وبدأ عملياته في 7 يوليو/ تموز 2015 في موسكو، وتتمثل مهمته الأساسية في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول "بريكس" والدول النامية.
ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين دول،
تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.
وفي بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".