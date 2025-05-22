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دولة عربية تهيمن على قطاع الفوسفات العالمي بـ5 مناجم ضخمة
دولة عربية تهيمن على قطاع الفوسفات العالمي بـ5 مناجم ضخمة
سبوتنيك عربي
تعد أبرز 5 مناجم في المغرب، واجهة لموارد البلاد المعدنية الغنية، وتكشف عن تنوع هائل في الثروات الطبيعية التي تمثل ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T15:03+0000
2025-05-22T15:03+0000
مناجم الفوسفات
اقتصاد
أخبار المغرب اليوم
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ووفقا لبيانات قطاع التعدين في المغرب، تتصدر مناجم الفوسفات المشهد، في مقدمة هذه المناجم، مؤكدةً مكانة الرباط بصفتها قوة عالمية في هذا القطاع، فمن خلال استثمار مؤسسات كبيرة مثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات (OCP) ومجموعة مناجم(MANAGEM)، يظل قطاع التعدين أحد محركات الاقتصاد المغربي، سواء من ناحية الناتج المحلي أو فرص العمل.وأورد التقرير أبرز 5 مناجم في المغرب تواصل تعزيز مكانة المملكة على خريطة التعدين العالمية، وهي:منجم خريبكةذكرة المنصة في تقريرها أنه "يعد منجم خريبكة أحد أعمدة الصناعة المنجمية في المملكة، إذ يشكل الحوض المنجمي لخريبكة اليوم أكبر احتياطي للفوسفات في المغرب، وهو مصدر ما لا يقل عن 70% من إنتاج مجموعة المكتب الشريف للفوسفات".وأضاف التقرير: "تمتد أهمية خريبكة إلى البنية التحتية الإستراتيجية؛ إذ شهد عام 2014 إنشاء أطول خط أنابيب يعمل بالجاذبية في العالم، يربط خريبكة بميناء الجرف الأصفر؛ ما وفّر مليوني متر مكعب من المياه سنويا، إلى جانب تقليص تكلفة النقل بشكل كبير".منجم الكنتور (ابن جرير واليوسفية)يضم موقع الكنتور منجمي ابن جرير واليوسفية، ويعد ثالث أكبر منجم فوسفات عالميا، وبحسب التقرير "بدأ منجم ابن جرير، الواقع على بعد 70 كيلومترًا شمال مراكش، إنتاجه بين عامي 1979 و1980، ويشغل أكثر من 775 موظفا، ويتراوح إنتاجه السنوي بين 3.1 و4.5 مليون طن، كما يضم مركزا للتجارب العلمية والتكنولوجية تابعا لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات".وأضاف: "أما منجم اليوسفية؛ فيعود تاريخ تشغيله إلى عام 1931، ويعد ثاني منجم فوسفات بعد خريبكة، وينقل إنتاجه إلى آسفي للمعالجة والتصدير".منجم بوعازريقع منجم بوعازر (بوازار) على بعد 120 كيلومترا جنوب ورزازات، ويعد من أهم مصادر الكوبالت النقي في المملكة.وأكد أنه "رغم الاتهامات بشأن تلوث المياه بالزرنيخ التي واجهتها "مناجم"، والتي واجهتها الشركة مؤكدة التزامها بالمعايير البيئية؛ فإن المنجم يظل ركيزة مهمة في سوق المعادن الدولية".منجم إميضريقع منجم إميضر في إقليم تنغير، على السفح الشمالي لجبل صاغرو، ويعد أحد أقدم المناجم بالبلاد.منجم تيزرتوبحسب التقريرأعلنت "مناجم"، في عام 2024، شراكة مع شركة إبيروك(Epiroc) لتزويد المنجم، الذي يعد أحد أبرز 5 مناجم في المغرب، بتقنيات رقمية متقدمة لتعزيز الأمان والإنتاجية، ويخطط المشروع ليكون أول منجم نحاس رقمي بالكامل في المنطقة؛ بما في ذلك التتبع اللحظي للمركبات والأفراد، ونظام أتمتة متكامل يرفع من الكفاءة ويقلل التكاليف".وأكدت "الطاقة" أن أبرز 5 مناجم في المغرب تكشف عن تنوع غني بين الفوسفات والكوبالت والفضة والنحاس، ما يمنح البلاد موقعا تنافسيا عالميا في قطاع التعدين، وإلى جانب الأهمية الاقتصادية، تؤدي هذه المناجم دورا في التوظيف المحلي وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، ومع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، يمهد المغرب الطريق نحو نموذج تعدين مستدام، قادر على الاستجابة للطلب العالمي، وتعزيز مكانته بصفته لاعبًا محوريًا في الاقتصاد الأخضر.
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مناجم الفوسفات, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم
مناجم الفوسفات, اقتصاد, أخبار المغرب اليوم

دولة عربية تهيمن على قطاع الفوسفات العالمي بـ5 مناجم ضخمة

15:03 GMT 22.05.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsynمنجم نحاس
منجم نحاس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تعد أبرز 5 مناجم في المغرب، واجهة لموارد البلاد المعدنية الغنية، وتكشف عن تنوع هائل في الثروات الطبيعية التي تمثل ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني.
ووفقا لبيانات قطاع التعدين في المغرب، تتصدر مناجم الفوسفات المشهد، في مقدمة هذه المناجم، مؤكدةً مكانة الرباط بصفتها قوة عالمية في هذا القطاع، فمن خلال استثمار مؤسسات كبيرة مثل مجموعة المكتب الشريف للفوسفات (OCP) ومجموعة مناجم(MANAGEM)، يظل قطاع التعدين أحد محركات الاقتصاد المغربي، سواء من ناحية الناتج المحلي أو فرص العمل.

وكشف تقرير نشرته منصة "الطاقة المتخصصة" عن تفاصيل أبرز 5 مناجم في المغرب وأهميتها، مركّزا على خصائصها الإنتاجية والتكنولوجية والبيئية، إضافة إلى دورها الاستراتيجي في التنمية الوطنية والأفريقية، إذ تحظى هذه المناجم باهتمام محلي ودولي، نظرا إلى تنوع مواردها التي تشمل الفوسفات والفضة والنحاس والكوبالت.

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وأورد التقرير أبرز 5 مناجم في المغرب تواصل تعزيز مكانة المملكة على خريطة التعدين العالمية، وهي:

منجم خريبكة

ذكرة المنصة في تقريرها أنه "يعد منجم خريبكة أحد أعمدة الصناعة المنجمية في المملكة، إذ يشكل الحوض المنجمي لخريبكة اليوم أكبر احتياطي للفوسفات في المغرب، وهو مصدر ما لا يقل عن 70% من إنتاج مجموعة المكتب الشريف للفوسفات".
و"يمثل هذا المنجم نقطة انطلاق لتاريخ التعدين في المغرب، إذ شهد أول عملية استخراج فوسفات عام 1921، بعد عام فقط من تأسيس المكتب الشريف للفوسفات، ويمتد الإقليم على مساحة خصبة غنية بالرواسب، وتبرز ضمنه مناطق منجمية مثل سيدي شنان وبولنوار وبوجنيبة وبلدة حطان".
وأضاف التقرير: "تمتد أهمية خريبكة إلى البنية التحتية الإستراتيجية؛ إذ شهد عام 2014 إنشاء أطول خط أنابيب يعمل بالجاذبية في العالم، يربط خريبكة بميناء الجرف الأصفر؛ ما وفّر مليوني متر مكعب من المياه سنويا، إلى جانب تقليص تكلفة النقل بشكل كبير".
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منجم الكنتور (ابن جرير واليوسفية)

يضم موقع الكنتور منجمي ابن جرير واليوسفية، ويعد ثالث أكبر منجم فوسفات عالميا، وبحسب التقرير "بدأ منجم ابن جرير، الواقع على بعد 70 كيلومترًا شمال مراكش، إنتاجه بين عامي 1979 و1980، ويشغل أكثر من 775 موظفا، ويتراوح إنتاجه السنوي بين 3.1 و4.5 مليون طن، كما يضم مركزا للتجارب العلمية والتكنولوجية تابعا لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات".
وأضاف: "أما منجم اليوسفية؛ فيعود تاريخ تشغيله إلى عام 1931، ويعد ثاني منجم فوسفات بعد خريبكة، وينقل إنتاجه إلى آسفي للمعالجة والتصدير".

وبحسب تقرير "الطاقة"، تعتمد المنطقتان على "تقنيات حديثة، مثل "التعويم العكسي"، التي تتيح استغلال الفوسفات المنخفض الجودة، ويشكل هذان المنجمان مجتمعين 37% من احتياطي الفوسفات المغربي؛ ما يجعلهما عنصرا محوريا في سياسة المكتب الشريف للفوسفاط للتنمية المستدامة".

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منجم بوعازر

يقع منجم بوعازر (بوازار) على بعد 120 كيلومترا جنوب ورزازات، ويعد من أهم مصادر الكوبالت النقي في المملكة.

وأفاد التقرير أن "المنجم، الذي تستغله شركة "مناجم"، يؤدي دورا استراتيجيا في تزويد شركات عالمية مثل بي إم دبليو الألمانية(BMW) بالكوبالت الضروري لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية".

وأكد أنه "رغم الاتهامات بشأن تلوث المياه بالزرنيخ التي واجهتها "مناجم"، والتي واجهتها الشركة مؤكدة التزامها بالمعايير البيئية؛ فإن المنجم يظل ركيزة مهمة في سوق المعادن الدولية".
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24 يناير, 11:30 GMT

منجم إميضر

يقع منجم إميضر في إقليم تنغير، على السفح الشمالي لجبل صاغرو، ويعد أحد أقدم المناجم بالبلاد.

ووفقا لتقارير اطلعت عليها "الطاقة"، "تدير المنجم شركة معادن إميضر(SMI)، وينتج ما بين 200 و240 طنًا سنويًا من الفضة الخالصة بنسبة نقاء تصل إلى 99.5%."، مشيرة إلى أن "المنجم شهد توسعات كبرى في التسعينيات، ويعد من أكبر منتجي الفضة في أفريقيا، كما يؤدي دورا مهما في تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتعزيز التنمية بالإقليم".

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المغرب.. دراسة توصي باستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة
20 أبريل, 15:39 GMT

منجم تيزرت

يعد منجم تيزرت، الواقع في إقليم تارودانت، من أكبر مشروعات النحاس بالمغرب، وتديره شركة "مناجم"، ويتوقع أن ينتج 3.6 مليون طن من النحاس سنويا عند الوصول إلى طاقته الكاملة.
وبحسب التقريرأعلنت "مناجم"، في عام 2024، شراكة مع شركة إبيروك(Epiroc) لتزويد المنجم، الذي يعد أحد أبرز 5 مناجم في المغرب، بتقنيات رقمية متقدمة لتعزيز الأمان والإنتاجية، ويخطط المشروع ليكون أول منجم نحاس رقمي بالكامل في المنطقة؛ بما في ذلك التتبع اللحظي للمركبات والأفراد، ونظام أتمتة متكامل يرفع من الكفاءة ويقلل التكاليف".
نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
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13 مايو, 18:34 GMT
وأكدت "الطاقة" أن أبرز 5 مناجم في المغرب تكشف عن تنوع غني بين الفوسفات والكوبالت والفضة والنحاس، ما يمنح البلاد موقعا تنافسيا عالميا في قطاع التعدين، وإلى جانب الأهمية الاقتصادية، تؤدي هذه المناجم دورا في التوظيف المحلي وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي، ومع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، يمهد المغرب الطريق نحو نموذج تعدين مستدام، قادر على الاستجابة للطلب العالمي، وتعزيز مكانته بصفته لاعبًا محوريًا في الاقتصاد الأخضر.
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