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المغرب يلجأ لتجربة دولة عربية في تطوير بنية المطارات استعدادا لمونديال 2030
المغرب يلجأ لتجربة دولة عربية في تطوير بنية المطارات استعدادا لمونديال 2030
سبوتنيك عربي
تعتزم وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية تعزيز الشراكة والتعاون المغربي - الإماراتي في مجال الطيران المدني، حيث يسعى المغرب إلى الاستفادة من التجربة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T09:09+0000
2025-05-12T09:09+0000
المغرب العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الذكاء الاصطناعي
العالم العربي
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، نقلا عن مصادر: "تهتم المملكة بالتجربة الإماراتية في إدارة المطارات عبر استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الذي كان محور مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، مطلع أيار/ مايو الجاري".وكانت المديرية العامة للطيران المدني المغربي والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قد وقّعتا مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الطيران المدني وتطوير التعاون التقني في مجال التخطيط الاستراتيجي واستخدام الذكاء الاصطناعي واستدامة قطاع الطيران المدني.ووفقا لمصادر الصحيفة، عرض الإماراتيون تجربتهم في مجال الطيران المدني على المغرب، في إطار العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، إذ يتوقع أن تواكب الشراكة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطيران المدني من خلال تطوير وبناء الكفاءات وتعزيز التعاون القائم بين البلدين.وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التعاون أيضا في سياق يعرف فيه المغرب إطلاق جملة من المشاريع الكبرى الرامية إلى توسعة المطارات وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، والتي تتطلب الانخراط في البرامج الحديثة ومواكبتها لتحقيق الرهانات والأهداف التي تطمح إليها المملكة في السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20250507/خبراء-انضمام-المغرب-لـبريكس-غير-مستبعد-1100282696.html
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المغرب العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي
المغرب العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الذكاء الاصطناعي, العالم العربي

المغرب يلجأ لتجربة دولة عربية في تطوير بنية المطارات استعدادا لمونديال 2030

09:09 GMT 12.05.2025
© Getty Images / EyesWideOpen / Contributorمطار مراكش المغربي
مطار مراكش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / EyesWideOpen / Contributor
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تعتزم وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية تعزيز الشراكة والتعاون المغربي - الإماراتي في مجال الطيران المدني، حيث يسعى المغرب إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في توظيف الذكاء الاصطناعي على مستوى النقل الجوي وإدارة المطارات المملكة.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، نقلا عن مصادر: "تهتم المملكة بالتجربة الإماراتية في إدارة المطارات عبر استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الذي كان محور مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، مطلع أيار/ مايو الجاري".

وأعرب مصدر مسؤول للصحيفة عن "ثقة الرباط في تعزيز التعاون والاستفادة من الإمارات في مجال الطيران المدني، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاستضافة فعاليات كبيرة، خاصة مونديال 2030، الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال".

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وكانت المديرية العامة للطيران المدني المغربي والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قد وقّعتا مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الطيران المدني وتطوير التعاون التقني في مجال التخطيط الاستراتيجي واستخدام الذكاء الاصطناعي واستدامة قطاع الطيران المدني.

وقالت الصحيفة: "تأتي هذه المذكرة في إطار مساعي تعزيز التعاون المغربي – الإماراتي في مجال الطيران المدني، الذي قاد بعثة إماراتية رفيعة المستوى بزيارة عمل إلى المديرية العامة للطيران المدني، خُصصت للتعريف ببرنامج التبادل المعرفي في قطاع الطيران المدني وإطلاق مرحلته الأولى".

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ووفقا لمصادر الصحيفة، عرض الإماراتيون تجربتهم في مجال الطيران المدني على المغرب، في إطار العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، إذ يتوقع أن تواكب الشراكة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطيران المدني من خلال تطوير وبناء الكفاءات وتعزيز التعاون القائم بين البلدين.
وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التعاون أيضا في سياق يعرف فيه المغرب إطلاق جملة من المشاريع الكبرى الرامية إلى توسعة المطارات وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، والتي تتطلب الانخراط في البرامج الحديثة ومواكبتها لتحقيق الرهانات والأهداف التي تطمح إليها المملكة في السنوات المقبلة.
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