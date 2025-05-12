المغرب يلجأ لتجربة دولة عربية في تطوير بنية المطارات استعدادا لمونديال 2030
© Getty Images / EyesWideOpen / Contributorمطار مراكش المغربي
© Getty Images / EyesWideOpen / Contributor
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تعتزم وزارة النقل واللوجستيك في المملكة المغربية تعزيز الشراكة والتعاون المغربي - الإماراتي في مجال الطيران المدني، حيث يسعى المغرب إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في توظيف الذكاء الاصطناعي على مستوى النقل الجوي وإدارة المطارات المملكة.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، نقلا عن مصادر: "تهتم المملكة بالتجربة الإماراتية في إدارة المطارات عبر استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، الذي كان محور مباحثات بين مسؤولي الطيران المدني في البلدين، مطلع أيار/ مايو الجاري".
وأعرب مصدر مسؤول للصحيفة عن "ثقة الرباط في تعزيز التعاون والاستفادة من الإمارات في مجال الطيران المدني، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاستضافة فعاليات كبيرة، خاصة مونديال 2030، الذي سينظم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال".
7 مايو, 18:54 GMT
وكانت المديرية العامة للطيران المدني المغربي والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قد وقّعتا مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الطيران المدني وتطوير التعاون التقني في مجال التخطيط الاستراتيجي واستخدام الذكاء الاصطناعي واستدامة قطاع الطيران المدني.
وقالت الصحيفة: "تأتي هذه المذكرة في إطار مساعي تعزيز التعاون المغربي – الإماراتي في مجال الطيران المدني، الذي قاد بعثة إماراتية رفيعة المستوى بزيارة عمل إلى المديرية العامة للطيران المدني، خُصصت للتعريف ببرنامج التبادل المعرفي في قطاع الطيران المدني وإطلاق مرحلته الأولى".
ووفقا لمصادر الصحيفة، عرض الإماراتيون تجربتهم في مجال الطيران المدني على المغرب، في إطار العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، إذ يتوقع أن تواكب الشراكة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع الطيران المدني من خلال تطوير وبناء الكفاءات وتعزيز التعاون القائم بين البلدين.
وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التعاون أيضا في سياق يعرف فيه المغرب إطلاق جملة من المشاريع الكبرى الرامية إلى توسعة المطارات وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، والتي تتطلب الانخراط في البرامج الحديثة ومواكبتها لتحقيق الرهانات والأهداف التي تطمح إليها المملكة في السنوات المقبلة.