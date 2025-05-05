https://sarabic.ae/20250505/الباحثون-عن-الكنوز-المطمورة-أمام-المساءلة-القانونية-في-دولة-عربية---1100173519.html

الباحثون عن الكنوز المطمورة أمام المساءلة القانونية في دولة عربية

الباحثون عن الكنوز المطمورة أمام المساءلة القانونية في دولة عربية

سبوتنيك عربي

أوقفت السلطات المغربية أربعة أشخاص كانوا يحفرون في الأرض في إقليم وزان، بحثًا عن كنوز مطمورة في المكان. 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T09:57+0000

2025-05-05T09:57+0000

2025-05-05T09:57+0000

أخبار المغرب اليوم

كنوز

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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، وفقا لمعطيات جرى تداولها، إن "الموقوفين الأربعة وصلوا إلى وسط مدشر ودوار نائي في إقليم وزان، حيث يعتقد أن الكنز مدفون هناك، على متن سيارة رقمها يعود لملكية الدولة، في خطة لتمويه الأهالي والعابرين بأن السيارة تابعة للدولة".وقال الباحث في علم الاجتماع، الدكتور محمد بن عيسى، للصحيفة: "ظاهرة البحث عن الكنوز تعد من الظواهر الاجتماعية الراسخة في عمق المخيال الشعبي المغربي، وهي لا تنفصل عن البنية الذهنية والرمزية التي تشكلت عبر قرون من التفاعل بين الواقع والأسطورة، الدين والسحر، الطموح والفقر".وشدد على أن "البحث عن الكنز ليس مجرد ممارسة هامشية أو طيش أفراد، بل هو مرآة تعكس هشاشة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، واختلالات في التوازن بين العلم والخرافة، وبين الحلم والواقع"، وتابع: "دراسة هذه الظاهرة تتجاوز الطرافة السطحية لتلامس عمق الأزمة الرمزية والاجتماعية في بنية المجتمع المغربي".وتنص الفقرة الثانية من الفصل 528 من مجموعة القانون الجنائي المغربي: "أما من عثر على كنز وتملكه، كله أو بعضه، دون أن يصدر له إذن بذلك من الجهة القضائية المختصة، حتى ولو كان قد أخطر به السلطة العامة، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما".وتنتشر قصص "الكنوز المدفونة" من الجنوب الشرقي إلى شمالي المغرب، حيث تروي شهادات شفهية غير موثقة أن بعض هذه الكنوز تعود إلى عهد ملوك الرومان القدامى، في حين تنسبها روايات أخرى إلى عالم الجن و"فقيه" يفك طلاسم لفتح أبواب رزق مغلقة.

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