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مأساة... مصرع 78 عاملا أثناء التنقيب غير المشروع عن الذهب
مأساة... مصرع 78 عاملا أثناء التنقيب غير المشروع عن الذهب
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، العثور على عشرات الجثث داخل منجم غير قانوني للتنقيب عن الذهب، وذلك في إطار عملية بدأت بعد إغلاق المنجم ضمن حملة صارمة... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكر موقع "أي ويتنس نيوز" الجنوب أفريقي، أن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن 78 جثة، فيما تم إنقاذ 154 عاملا.من جانبه، صرّح قائد شرطة جنوب أفريقيا، سينزو ماتشونو، لموقع "أونكا" المحلي، بأنه "منذ الاثنين الماضي، تم إنقاذ 132 عاملا، بينما عُثر على جثث 60 من الضحايا تحت الأرض في منجم ستيلفونتين".وأكد أن عمليات الإنقاذ مستمرة في مرحلتها النهائية.في سياق متصل، أفادت الشرطة باعتقال أكثر من 1576 عاملا غير قانوني في المنطقة، ينتمون إلى جنسيات متعددة، مع ترحيل العديد منهم لمخالفتهم قوانين الهجرة والتعدين.كما صادرت السلطات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، أكثر من 640 كيلوغراما من المواد المحتوية على الذهب، بالإضافة إلى متفجرات وأسلحة نارية.يُذكر أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الجنوب أفريقية للحد من ظاهرة التنقيب غير القانوني، والتي تشكل خطرا كبيرا على الأرواح وتؤدي إلى خسائر بيئية واقتصادية جسيمة.
https://sarabic.ae/20241225/ارتفاع-أسعار-الذهب-بشكل-كبير-أول-التوقعات-في-2025-1096186112.html
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جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جنوب أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مأساة... مصرع 78 عاملا أثناء التنقيب غير المشروع عن الذهب

16:05 GMT 15.01.2025
© Getty Images / Manuel Medirمنجم ذهب في أفريقيا
منجم ذهب في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Getty Images / Manuel Medir
تابعنا عبر
أعلنت سلطات جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، العثور على عشرات الجثث داخل منجم غير قانوني للتنقيب عن الذهب، وذلك في إطار عملية بدأت بعد إغلاق المنجم ضمن حملة صارمة على التنقيب غير المشروع.
وذكر موقع "أي ويتنس نيوز" الجنوب أفريقي، أن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن 78 جثة، فيما تم إنقاذ 154 عاملا.
من جانبه، صرّح قائد شرطة جنوب أفريقيا، سينزو ماتشونو، لموقع "أونكا" المحلي، بأنه "منذ الاثنين الماضي، تم إنقاذ 132 عاملا، بينما عُثر على جثث 60 من الضحايا تحت الأرض في منجم ستيلفونتين".
وأكد أن عمليات الإنقاذ مستمرة في مرحلتها النهائية.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
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في سياق متصل، أفادت الشرطة باعتقال أكثر من 1576 عاملا غير قانوني في المنطقة، ينتمون إلى جنسيات متعددة، مع ترحيل العديد منهم لمخالفتهم قوانين الهجرة والتعدين.
كما صادرت السلطات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، أكثر من 640 كيلوغراما من المواد المحتوية على الذهب، بالإضافة إلى متفجرات وأسلحة نارية.
يُذكر أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الجنوب أفريقية للحد من ظاهرة التنقيب غير القانوني، والتي تشكل خطرا كبيرا على الأرواح وتؤدي إلى خسائر بيئية واقتصادية جسيمة.
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