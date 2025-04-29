https://sarabic.ae/20250429/بقيمة-60-مليار-دولار-اكتشاف-كنز-ضخم-من-المعادن-في-دولة-عربية-1099996582.html

بقيمة 60 مليار دولار... اكتشاف كنز ضخم من المعادن في دولة عربية

بقيمة 60 مليار دولار... اكتشاف كنز ضخم من المعادن في دولة عربية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "كاتاليست ماينز" الكندية، المتخصصة في استكشاف وتطوير معادن الطاقة الحرجة، عن اكتشاف كنز معدني ضخم في إحدى الدول العربية، تزيد قيمته الأولية على 60... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T10:03+0000

2025-04-29T10:03+0000

2025-04-29T10:03+0000

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وكشفت الشركة في بيان رسمي لها عن "تحقيق نتائج استكشاف مذهلة بمشروعها "أماسين" في منطقة سيروا في إقليم ورزازات جنوبي المغرب"، حسب ما أفادت وسائل إعلام مغربية.وأوضحت الشركة الكندية أن "تركيزات الكروم بلغت ذروتها عند 270.35 ألف جزء بالمليون، بمعدل وسطي بلغ 10.88 ألف جزء بالمليون عبر مختلف الخنادق المستكشفة، كما سجل النيكل متوسطًا يقارب 1481 جزء بالمليون، بينما بلغ متوسط الكوبالت 102 جزء بالمليون".وقال الرئيس التنفيذي للشركة تايلر بوربي: "هذه النتائج استثنائية بكل المقاييس. حجم ونوعية تمعدن الكروميت يضعان المشروع في موقع تنافسي عالمي، خاصة مع الطلب المتزايد على المعادن الحيوية لصناعات الطاقة النظيفة والتصنيع والدفاع".وتنفذ الشركة حاليًا مرحلة متقدمة من الاستكشاف عبر برنامج حفر يشمل 20 بئرًا بعمق إجمالي يبلغ 4 آلاف متر، استعدادًا لإعداد تقديرات موارد وفق المعايير الدولية.ويستند تمعدن المشروع، الذي يقع على بعد نحو 40 كلم من منجم بوا عزر الشهير، إلى مصفوفة صخرية من السيربنتينيت، وهو سياق جيولوجي ملائم لمشاريع تعدين مفتوحة واسعة النطاق، وقد كشفت الأعمال الميدانية عن عدسات كروميت عالية الجودة وهياكل جيولوجية توحي بامتداد التمعدن في العمق.

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